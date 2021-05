Leipzig

„Die Schule ist ein Schlachtfeld und die Schlacht tobt jeden Tag. Das Einzige, worum es hier geht, ist doch die paar Jahre zu überleben und dann möglichst schnell abzuhauen, ganz weit weg.“

Das sagt Kris, Einser-Schülerin und Außenseiterin am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Sonderberg. Sie spielt damit auf Eifersucht, erste Liebe, Mobbing, heimliches Kiffen, halbstarkes Imponiergehabe oder Zoff mit Lehrern und Eltern an.

Doch diese großen und kleinen Schuldramen abseits des Unterrichts werden in diesen Tagen vom Tod des Mitschülers Ahmet Erca überschattet. Seine Leiche wurde am Fuß einer Eisenbahnbrücke gefunden. Ist er in den Tod gestürzt, gesprungen oder gestoßen worden? Ein Fall für Kripo und Schulaufsicht. Ein Fall, der aber auch Ida fasziniert, die gerade erst an die Schule gekommen ist und beim Trauerzug für Ahmet den ersten Kontakt zu ihrer neuen Umgebung hat. Ein Fall, in dem sie beim überraschenden und furiosen Finale dieses Jugendkrimis zur Heldin wird.

Leipziger Schriftsteller Alex Pohl: „Ich wollte mich nicht anbiedern“

Und eine Hauptrolle soll sie auch im nächsten Buch von Alex Pohl spielen. Denn er hat um sie und ihre Clique nach „Forever, Ida – Und raus bist Du“ eine Serie geplant. Wieder ein Rollenwechsel des Leipzigers, der schon als Ingenieur, Musiker und Werbetexter gearbeitet hat? Vom Thriller-Autor zum Jugendschriftsteller? „Nein“, sagt Pohl und lacht, „nur eine Portfolio-Erweiterung“. Seine Kommissarin Hanna Seiler und ihr Kollege Milo Novic („Eisige Tage“, „Heißes Pflaster“) ermitteln weiter im Leipziger Rotlicht-Milieu, gegen die Russenmafia und korrupte Politiker.

Für die Ida-Krimis grub Pohl in eigenen Jugenderinnerungen. Auf eine spezielle Jugendsprache verzichtet er: „Ich wollte mich nicht anbiedern. Außerdem ändert die sich so schnell, da kommt ein Buch nicht mit.“ Die Lesegewohnheiten junger Leute berücksichtigt er auf andere Art: Er weicht vom Romanstandard ab, bringt verschiedene Genres wie Verhör-Protokolle, Psychologen-Gespräche oder Chat-Verläufe in die Handlung ein, setzt diese auch optisch ab und lockert so den 362-Seiten-Band auf.

Krimi für Jugendliche: Ohne Jugendsprache, aber mit Gefühl

Aber kriegt man so in Zeiten von Social Media und Netflix-Serien Jugendliche zum Bücherlesen? Julia Decker vom cbj-Jugendbuchverlag ist optimistisch: „Gerade die Corona- und Lockdown-Zeit hat wieder gezeigt, dass es auch im Segment Jugendbuch deutliche Zuwächse gab, dass Bücher alles andere als abgeschrieben sind. Und gerade Krimis können durch die Ansprache von psychologischen Themen, durch das Aufdecken von Lügen und Wahrheiten die Gefühlslage der Jugendlichen treffen.“

Ein Effekt, auf den Autor und Verlag weiter setzen. Schon im Oktober erscheint der zweite Ida-Band. In ihm soll es auch um ihre geheimnisvolle Vergangenheit gehen.

Alex Pohl: Forever, Ida – Und raus bist Du. cbj-Jugendbuch-Verlag; 362 Seiten, 13 Euro (Ab 14 Jahren)

Info: Lesung im Rahmen von „Leipzig liest extra“: 28. Mai, 18 Uhr, Central Kabarett, Krimikeller, Markt 9

Von Hartwig Hochstein