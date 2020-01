Fotoband zeigt Aufbau und Verfall im Leipziger Osten

Leipzig

Die Eisenbahnstraße steht in Leipzig heute als Synonym für Probleme, kommt vor allem in Polizeimeldungen vor, wenn ein Familienstreit eskaliert, wegen Schwarzarbeit ermittelt oder gegen eine Abschiebung protestiert wird. Der lebendige Stadtteil mit Geschäften und Cafés gerät dann ebenso in den Hintergrund wie die Vergangenheit jener Gegend, die gleich hinter dem Hauptbahnhof beginnt.

Wie es hier in den 80er Jahren aussah, daran erinnert der Bild-Text-Band „Als die Eisenbahnstraße noch Ernst-Thälmann-Straße hieß“. Die Schwarz-weiß-Fotografien stammen von Harald Kirschner, Jahrgang 1944, der nach einer Fotografenlehre von 1968–1973 in Leipzig Fotografie studiert hat und heute im Stadtteil Grünau lebt.

Bier und Wäsche

Seine Bilder zeigen – natürlich – Leerstand und Verfall, vor allem aber zeigen sie Menschen: vor Schaufenstern, auf dem Weg zur Arbeit, beim Anstehen vorm Saat- und Pflanzengeschäft W. Blume. Die „Thomasschänke“ bekommt Bierfässer geliefert, Passanten halten einen Schwatz, in Höfen hängen Frauen Wäsche auf. Manchmal sieht es aus, als würden sie beim Leben auf das Leben warten.

„Diese Wohnung im Leipziger Osten war wie ein anderer Kontinent, wie ein unbekanntes, fremdes Land“, schreibt Hans Sonntag in seinem 16-seitigen Text, der die Fotografien ergänzt. Er ist ebenfalls 1944 geboren, hat Kultur- und Kunstwissenschaften studiert, war bis 2005 Leiter des Museums der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen.

Nichts blieb, wie es war

Hatte er an der Uni zu tun, nutze er die Wohnung, die „wie ein Archipel in der einst zerbombten Stadt“ war, umgeben von vielen Geschäften – Fleischer, Bäcker, Elektroladen, Uhrmacher, Tabakwaren, Gemüsehändler ...“ Hans Sonntag beschreibt die Wohnung als „ein interessantes Gleichnis“, denn „alles unterlag Veränderungen, Aufbau und Verfall existierten nebeneinander, nichts blieb, wie es war.“

Wie Kirschner kommt der Autor in seinen Erinnerungen vom Äußeren auf das Wesentliche: zur Seele hinter den Mauern.

Harald Kirschner, Hans Sonntag: Als die Eisenbahnstraße noch Ernst-Thälmann-Straße hieß. Ein Leipziger Stadtteil in den 80er Jahren. Mitteldeutscher Verlag; 96 Seiten, 16 Euro

Von Janina Fleischer