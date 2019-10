Fotograf Sebastião Salgado wirft Licht auf die Opfer von Globalisierung und Krieg

Leipzig/Frankfurt am Main

Er ist der erste Fotograf, dem der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seinen Friedenspreis verleiht. Am Sonntagmittag hat Sebastião Salgado die Auszeichnung in der Frankfurter Paulskirche entgegengenommen.

Dieser Höhepunkt zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird mit Reden, Laudatio und Dankesworten zur Stunde der Liebeserklärungen. Denn das sind die Bilder des brasilianischen Fotografen, zu dessen herauszuhebenden Arbeiten „Exodus“ und „Genesis“ gehören. Die Liebeserklärungen gelten den Menschen und dem Planeten – mit und zwischen diesen beiden steht und fällt jener Frieden, von dem sich die Redner in der Paulskirche einen Begriff machen.

„Ich nehme den Preis nicht für mich an“

Der 75-jährige Salgado, der 1969 vor der brasilianischen Militärregierung fliehen musste, stellt in seiner Dankesrededie Menschen in den Vordergrund, deren Schicksal er über 50 Jahren dokumentiert hat. Mit den Tränen ringend spricht er über die Ärmsten, die Migranten und Verbannten, die Ausgebeuteten, die Opfer von Krieg und Genozid. Menschen, die durch die Gier anderer von ihrem Land vertrieben wurden, die der Mechanisierung der Landwirtschaft weichen mussten, die durch brutale Wirtschaftssysteme, die von den reichsten Ländern der Welt kontrolliert werden, ihrer Existenzgrundlage beraubt wurden.

Mit ihnen möchte er den Friedenspreis teilen. „Ich nehme ihn nicht für mich an; ich nehme ihn für sie an; ich nehme ihn mit ihnen an.“ Seine Hoffnung sei, dass Individuen und Staaten „in der Lage sind, über den derzeitigen Stand der Menschheit“ zu reflektieren. „Irgendwie müssen wir neue Mittel und Wege des Zusammenlebens finden. Um eine andere Zukunft zu errichten, „müssen wir die Gegenwart verstehen“. Seine Fotos zeigen diese Gegenwart, „und so schmerzhaft der Anblick ist, wir dürfen den Blick nicht abwenden“.

„Werk und Wirken des Friedens“

Sebastião Salgado lasse, hat zuvor Regisseur und Fotograf Wim Wenders in seiner Laudatio gesagt, „teilnehmend spüren“, was der große Feind des Friedens ist: der Niedergang des Mitgefühls, der Mitverantwortung. „Kann Fotografieren ein Akt des Friedens sein? Kann die Fotografie friedensfördernd sein?“, fragt Wenders, um zu der Antwort zu kommen: „ Salgado schießt nicht, im Gegenteil: Seine Bilder entwaffnen, sie stiften Verbindung, Nähe und Empathie.“ So lasse der Preis auch sein Hand-Werk, sein Lebens-Werk in einem anderen Licht erscheinen, „eben als Werk und Wirken des Friedens“.

„Meine Sprache ist das Licht“, sagt Salgado. „Denn es ist auch und vor allem die Mission, Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen, die meine Arbeit als Sozialfotograf bestimmt.“ Dass er und die Dichter „die Fragilität der Welt auf ihre eigene Weise“ beschreiben, macht Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins, in seinem Grußwort deutlich.

Während Poesie die Sprache verdichte und auf das Wesentliche reduziere, zähle in der Schwarzweiß-Fotografie das Spiel von Licht und Schatten, die Abstraktion. „Beide Künste scheinen die Zeit aufzuheben und rühren uns gerade deshalb so sehr an.“

Nicht nur Verzicht, sondern auch Taten wichtig

Da diese Preisverleihung im Zeichen des Klimawandels steht, betont Riethmüller, dass „nicht nur der Verzicht, sondern auch die Tat wichtig ist“ – so wie Lélia und Sebastião Salgado es vorleben, die gemeinsam mit vielen Helfern fast drei Millionen Bäume gepflanzt haben. „ Salgado zeigt uns die ganze Welt, die von der Zivilisation beschädigte, aber auch die von ihr noch unberührte. Seine Fotografien müssen Auftrag sein, uns für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen, aufzuwachen und unseren Lebensstil radikal zu ändern.“.

Zwar rangiere, wie Wenders sagt, Frieden immer noch hoch auf der Liste der Neujahrswünsche, „aber im Alltag und in der Politik ist er meist zur Worthülse verkommen. Andere Konflikte und Probleme haben sich in den Vordergrund geschoben“, wozu er die Klimakatastrophe zählt, die gewaltigen Völkerwanderungen und Fluchtbewegungen, Hunger, Ungerechtigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit. Es sind „Zustände, die verändert werden müssten, sollte ein großer Frieden einkehren können“. Wenders zitiert den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber, der 1953 in seiner Friedenspreisrede sagte: „Der Große Friede ist etwas wesensmäßig anderes als der Nichtkrieg.“

Sebastião Salgado ermöglicht es, heißt es in der Begründung der Jury, die Erde als das zu begreifen, was sie ist: als einen Lebensraum, der uns nicht allein gehört und den es unbedingt zu bewahren gilt. Als Voraussetzung für Frieden und als dessen Ergebnis.

Am Montag ist Sebastião Salgado zu Gast in Leipzig, 19 Uhr im Alten Rathaus, der Eintritt ist frei; damit beginnt zugleich das Festival Literarischer Herbst; literarischer-herbst.com

Von Janina Fleischer