Es ist sicherlich eine schwierige Zeit für freiberufliche Fotografen. Ausstellungen sind abgesagt, neue Aufträge rar. Jörg Dietrich hat die für hiesige Gefilde ungewöhnliche Witterung genutzt, um durch Leipzig zu streifen. Sobald er sich loseisen konnte. „Die Kinder waren fast drei Monate zu Hause, mussten betreut werden und brauchten in der Zeit des Homeschoolings viel Aufmerksamkeit“, sagt der Vater eines Kindergarten- sowie Grundschulkindes. Deshalb konnte er, wie viele andere auch, weder durchgängig noch konzentriert arbeiten. Doch Schnee in dieser Masse ist für Leipzig ja eher selten – das reizt einen leidenschaftlichen Fotografen natürlich. Was an neuen Bildern herauskommt, wird der Betrachter wahrscheinlich erst in einigen Monaten sehen. Dietrich hat sich auf Panoramafotografie spezialisiert. 2010 hat er die Firma Panorama Streetline gegründet.

Fotograf Jörg Dietrich im September 2020 vor seinen Bildern in der Ausstellung im Hauptbahnhof in Leipzig Quelle: André Kempner

Dabei lichtet der studierte Biologe Gebäude und Straßenzüge abschnittsweise ab und setzt die einzelnen Fotos wie ein Puzzle in einem aufwändigen Prozess am Computer zusammen. So entstehen Ansichten, die in der Realität so niemand vorfinden wird. Eins seiner neuen Bilder ist beispielsweise die Ansicht vom Städtischen Kaufhaus in nächtlicher Stimmung. Dietrich hat die Pandemie-Zeit aber auch genutzt, um virtuelle Ausstellungen zu entwickeln sowie in Kooperation mit „So geht Sächsisch“ zwei Projekte umzusetzen.

Aufgebaut wie eine begehbare Stadt

Wer sich auf der Website von „Saxony Street Fronts“ umschaut, sieht Ansichten vom Städtischen Kaufhaus, von der Petersstraße oder der Grimmaischen Straße. „Die Ausstellung ist wie eine begehbare Stadt aufgebaut, in der immer wieder neue Stadtansichten zu entdecken sind“, sagt Dietrich. Dabei hat der 42-Jährige sich keineswegs auf Leipzig beschränkt. Dietrich zeigt Straßenfronten aus Sachsen – mit einer vielfältigen Auswahl von Ansichten aus Dresden, Leipzig, Chemnitz, aber auch kleineren Städten wie Werdau, Großschönau, Freital, Grimma, Aue oder Görlitz.

Industriekultur ist ebenfalls virtuell zu erleben

Entstanden ist die Idee im April/Mai 2020. „Unabhängig von Corona kam das Thema virtuelle Ausstellungen immer wieder auf. Museen haben überlegt, wie sie ihre Sammlungen digital transportieren können“, erzählt er. Dietrich hat damals eine „Denkzeit“-Förderung vom Freistaat Sachsen bekommen, um sich mit diesem Thema zu befassen und zu recherchieren, welche Möglichkeiten und Anbieter es gibt. „Begehbare Stadt – so eine Ausstellung wollte ich mit meinen Panoramabildern gern machen. Weil das real derzeit nicht geht, habe ich es virtuell versucht“, erklärt der Fotograf, der sehr gespannt ist, wie das bei Besuchern ankommt und ob sich aus dem Konzept mehr machen lässt. Digital gebe es allerdings einen Nachteil: Aufgrund der Bildauflösung könne man nicht alle Details erkennen. Seine Sonderschau „Industrie.Kultur.Bauten“, die Jörg Dietrich im September 2020 in den Hauptbahnhof-Promenaden vorstellen durfte, ist ebenfalls bei einem virtuellen Rundgang zu erleben.

Nächste reale Ausstellung in Mainz geplant

Natürlich möchte Dietrich seine Bilder auch real wirken lassen. Die Ausstellung, die seine Firma Panorama-Streetline mit deutschen Straßenfronten vor gut zwei Jahren auf Einladung des Goethe-Institutes in den USA zeigen durfte, wandert durch deutsche Städte – demnächst wird sie in Mainz gezeigt. Die Sächsische Architektenkammer will sie aber auch nach Leipzig holen.

