Das Fotofestival f/stop hat begonnen. Wirklich. Natürlich nur online. Unter dem Titel „Digital Wondering“ werden gelegentlich Arbeiten veröffentlicht, die zum diesjährigen Thema „Trust/Vertrauen“ passen.

Dass es die ungewöhnlich lange Pause von zwei Jahren gibt, liegt ausnahmsweise nicht an Corona. Es hat wieder einmal einen personellen Wechsel in der Leitung von f/stop gegeben, Stefanie Abelmann und Christian Bodach sind das neue Führungsduo. Für das inhaltliche Konzept hat es aber eine Ausschreibung gegeben, welche die in Oslo lebende Nina Strand und die Engländerin Susan Bright für sich entschieden haben.

Das Festival ist nun an den Lindenauer Kunstraum D 21 angebunden, gemeinsam erhalten sie fortan institutionelle Förderung durch die Kommune. Das heißt aber nicht, dass D 21 sich nun ausschließlich auf zeitgenössische Fotografie konzentriert.

Relevante Themen

Vertrauen scheint in der gegenwärtigen Zeit in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ein seltsames Motto zu sein. Bezogen auf Fotografie kommt hinzu, dass es so schrecklich einfach geworden ist, Bilder zu verfälschen und manipulieren. Warum dann das Thema Vertrauen? „Das Festival hatte immer gesellschaftlich relevante Themen. Vertrauen wirkt in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, auch in die Fotografie“, erklärt Stefanie Abelmann. „Es muss mit allen Beteiligten verhandelt werden. Die Kuratorinnen setzen Vertrauen als den Wert des 21. Jahrhunderts und dessen Wiedererlangung in den Fokus.“

Wie bei den vorherigen Ausgaben von f/stop wird es auch in diesem Jahr Ende Juni bis Anfang Juli diverse Partnereinrichtungen geben, in denen Satelliten-Ausstellungen stattfinden. Welche genau das sind, steht im Moment noch nicht fest. Generell aber wollen Abelmann und Bodach mit dem Rückhalt der institutionellen Förderung an einer stärkeren Vernetzung arbeiten, um den Fotografie-Standort Leipzig zu stärken.

Im Museum der bildenden Künste könnte man seit Dezember die große Schau des gebürtigen Leipzigers und heutigen Weltstars Andreas Gursky erleben. Die großformatigen Bilder sind jetzt aber verhängt, um sie vor unnötiger Lichteinwirkung zu schützen.

„1950–1980. Fotografie aus Leipzig

Pressesprecher Jörg Dittmer versichert, dass die Werke auf jeden Fall bis in den Sommer hinein zu sehen sein werden, sobald es möglich ist. Außerdem wartet „1950–1980. Fotografie aus Leipzig“ auf die Eröffnung. Positionen zwischen staatlicher Reglementierung und subjektiver Auflehnung wie in der Gruppe „action fotografie“ werden zu sehen sein. Und schließlich sind mit Eric Swars und Oskar Lebeck auch in der Reihe Connect #2 junge Fotografen beteiligt.

Hoffen auf Normalität

Das Grassi Museum für Angewandte Kunst hofft ebenso nach mehreren Absagen und Verschiebungen auf Normalität. Für November ist eine Ausstellung vorgesehen, die sich dem Phänomen widmet, warum in der Zeit der immer besser und preisgünstiger werdenden digitalen Technik nicht wenige Fotografinnen und Fotografen, darunter auch junge, an Film, Entwickler und Fixiersalz festhalten, also analog arbeiten.

Andreas J. Mueller, neben Kerstin Langner Co-Direktor des Deutschen Fotomuseums, das die Leipziger Kommunalpolitik nicht in den Stadtgrenzen zu halten vermochte, kann der Lage sogar etwas Gutes abgewinnen. Die Aufgabe des Sammelns und Bewahrens, fester Bestandteil jeder Museumsarbeit, kann jetzt intensiver angegangen werden. Dazu gehört die fortschreitende Digitalisierung der Bestände.

Warten auf die Wiedereröffnung

Dennoch sei ein Museum ohne Besucher eine traurige Sache. Besonders ärgerlich ist der Abbruch der Trilogie zum Thema 180 Jahre Fotografie, in die Kerstin Langner so viel kuratorische Arbeit gesteckt hat wie in kein anderes Projekt. Gegenwärtig warten die außergewöhnlichen Pflanzenaufnahmen Wolfgang Sommers auf die Verlängerung und der CEWE-Fotopreis auf die Eröffnung.

Das Fotomuseum hat nach dem ersten Lockdown länger als andere Institutionen mit der Wiedereröffnung gewartet. „Unsere Mitarbeiter sind alle im Rentenalter, da muss man besonders vorsichtig sein“, so Mueller. „Doch sie brennen darauf, arbeiten zu können.“ Nach Schaffung der nötigen Hygienemaßnahmen ging es also weiter. Bis Dezember.

Da man sich jetzt auf Expositionen mit einzelnen, lebenden Künstlern sowie Einblicke in den eigenen Bestand konzentriert, ist Flexibilität bezüglich der Laufzeiten von Ausstellung gewährleistet. So wie alle anderen Einrichtungen hoffen aber Langner und Mueller auf eine baldige Chance, wieder Besucher einlassen zu dürfen.

Das Jahr 2021 könnte ein ganz starkes für den Standort Leipzig der künstlerischen Fotografie werden. Könnte.

