Werder gegen Bayern: Immer näher war das Baumblütenfest in der brandenburgischen Kleinstadt an den großen Bruder, das Oktoberfest in München, herangerückt – zumindest was die Zahl der Straftaten betrifft. Jetzt soll es im kommenden Jahr ausfallen. Wurde ein unliebsamer Konkurrent beiseite geschafft?