Fragiler Blütenzauber: Leipziger Kunstkraftwerk lädt zur „Van Gogh Experience“

Leipzig

An großen Namen hat es in den drei Jahren seit der offiziellen Eröffnung des Kunstkraftwerkes nicht gemangelt. Hunderwasser, Leonardo, Raffael und Michelangelo waren zu Gast. Nun also Vincent von Gogh. Wie seine Kollegen wird aber auch er nicht mit originalen Werken präsentiert, sondern in einer multimedialen Show unter dem Stichwort Immersive Art, also Kunst zum Eintauchen.

Sternenhimmel, Regen, Pfützen

Zur Galerie Die neue multimediale Show im Leipziger Kunstkraftwerk befasst sich mit Vincent van Gogh. Sehen Sie hier die ersten Bilder vom „Van Gogh Experience“.

Über die Wände des früheren Kraftwerkes, noch von der Patina der industriellen Vergangenheit gezeichnet, entfalten sich Blumenmeere und sonnige Landschaften, geht ein ganzer Sternenhimmel auf, fällt Regen, bis die Besucher in virtuellen Pfützen stehen. Die von Luca Longobardi ausgewählte Musik soll die Stimmung unterstreichen, ist aber absichtlich nicht zeitlich und regional korrekt zugeordnet. So reicht das Repertoire von Vivaldis Jahreszeiten über Smetanas Moldaugeplätscher bis zu Janis Joplin – klar doch: Flower Power!

Über den Künstler muss man nicht viel erzählen. Er ist so populär, dass in jedem zweiten Arztwartezimmer eine Reproduktion hängt. Dass er zu Lebzeiten aber fast nichts verkauft hat, dass er krank und psychisch labil war und mit 37 nach einem Selbstmordversuch starb, gehört ebenso zum Schulwissen. Der Beliebtheit tut das keinen Kratzer an. Auf van Gogh zu setzen muss also eine sichere Bank sein.

200.000 Besucher in den vergangenen drei Jahren

Mit den Besucherzahlen der vergangenen drei Jahre ist Markus Löffler, Gründer des KKW, durchaus zufrieden. Etwa 200.000 seien es gewesen. Dass die gerade eröffnete neue Show aber in Paris, ihrer ersten Station, annähernd eine Million Interessierte anzog, zeigt, dass noch Luft nach oben in der Vermarktung ist. So freut sich der Professor, selbst mehrere Sprachen beherrschend, am Tag des Brexit einen „echten Europäer“ präsentieren zu können, auf die Lebensstationen des Künstlers in vier Ländern anspielend.

Wie schon die zwei Produktionen zur Renaissance wurde die neue Installation von einem italienischen Team um Gianfranco Iannuzzi erarbeitet. Den Begriff erarbeiten kann man wörtlich nehmen. In einer Minute der Show steckt rund eine Woche Aufwand mehrerer Personen, fast ein Jahr dauert die Realisierung des gesamten Projektes.

Die ganze Persönlichkeit in ihrer Zerrissenheit

Nun hätten es sich Ianuzzi und seine Mitstreiter leicht machen und sich völlig auf den Wartezimmer-van Gogh konzentrieren können. Doch sie nehmen die ganze Persönlichkeit in ihrer Zerrissenheit ernst. Also gibt es auch die ärmlichen Kartoffelesser, windschiefe Bauernhütten und die nächtliche Halbwelt von Paris. Sogar einige historische Fotografien wurden integriert. Und man schaut Vincent van Gogh ganz tief in die ewig suchenden Augen. Dennoch sind naturgemäß die Szenen optisch am eindrucksvollsten, in denen sich Sonnenblumen und Lilien hundertfach entfalten, Sterne explodieren oder Kirschblüten vom Wind davongetragen werden. Am Ende aber schlucken schwarze Vögel die opulenten Farbausbrüche.

Ausprobieren im Turm

Wenn diese neue „Experience“ laut Löffler im Programm des KKW gewissermaßen Brot und Wasser ist, wird mit zwei ebenfalls neuen Formaten versucht, weitere Besucherkreise zu erschließen. „Invisible“ ist eine Computeranimation von Ginevra Napoleoni, basierend auf Italo Calvinos Roman „Die unsichtbaren Städte“. Und im sogenannten Turm der Industriebrache werden fortan junge Leipziger Künstler für je einen Monat Platz haben, sich auszuprobieren. Bewerben kann sich jeder, Paul Altmann wurde als erster ausgewählt. Das noch junge Jahr 2020 ist schon voll ausgebucht.

Infos: Van Gogh Experience im Kunstkraftwerk Leipzig, Saalfelder Str. 8b; bis Ende Januar 2021, Di–So 10–18 Uhr, Dauer 32 min. Ebenfalls ab Samstag zu sehen: die Videoinstallation „Invisible“ von Ginevra Napoleoni, basierend auf Italo Calvinos Roman „Die unsichtbaren Städte“.

Von Jens Kassner