Kreativität und Enthusiasmus sind für Franco Ambrosetti Voraussetzungen für seine beiden recht weit voneinander entfernten Tätigkeitsfelder. Als Industrieller aus Lugano führt er das Familienunternehmen weiter, das er von seinem Vater Flavio (Jahrgang 1919) übernommen hatte, der es seinerseits von seinem Vater übergeben bekam.

Und auch Flavio war schon Jazzmusiker, zählte zu denen, die sich nach dem Krieg mit der amerikanischen Musik als etwas vollständig Neuem infiziert hatten, was genau das Richtige war, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Europäischer Bebop-Pionier

Er lernte Klavier, war dann aber von Coleman Hawkins so angetan, dass er zum Saxofon wechselte. Doch weil nicht mehr nur in Amerika die Geschichte dieser Musik weitergehen sollte, wurde Flavio zu einem der europäischen Bebop-Pioniere.

Und weil er darüber hinaus oben auf dem Gentilino-Hügel im Schweizer Tessin in der Familien-Traumvilla gelernt hatte, mit etwas größerem Zuschnitt seine Visionen zu entwickeln, wurde er unten in Lugano auch zum Festivalorganisator.

Zukunftsweisende Formation

Sein Quintett „The Band“ gestaltete sich dann zu einer wirklich zukunftsweisenden Formation, weil mit dem Schlagzeuger Daniel Humair und dem später als Impresario und Bigbandleiter geradezu legendär werdenden George Gruntz am Piano zwei der in der Folge wichtigsten eidgenössischen Jazzkoryphäen dabei waren. Und als Vierter im Bunde Flavios Sohn Franco an Trompete und Flügelhorn – auch das also irgendwie ein Familienunternehmen.

Das war in den 60er Jahren. Seither meldet sich Franco Ambrosetti mit schönen, ausgewogenen Aufnahmen nah an der Perfektion. Er spielt abgeklärte und jenseits routinierter Kabinettstücke ausgewogen schwelgende und dann wieder spitz das Tempo anziehende Interpretationen eigener Stücke und Klassiker-Deutungen – mit ihm als Trompeter und zunehmend auch als Flügelhornist inmitten exzellent aus Europa und Amerika besetzter Bands. Wollte man kalauern, könnte man sagen: Von einem Maschinenbauer ist auch keine Maschinenstürmerei zu erwarten.

Ritterschlag von Miles Davis

Mit solchem enorm und noch in den schnellsten Passagen extrem kontrollierten und beherrschten Spiel wurde er in der kontinuierlichen Fortschreibung von Vorbildern aus dem Mutterland wie Woody Shaw, Clifford Brown, Lee Morgan oder Kenny Dorham zu einem der wichtigsten Hardbop-Trompeter Europas.

Irgendwann folgte dann auch der verbale Ritterschlag des wichtigsten Trompeters der Jazzmoderne: „Wenn ich einen Trompeter für meine Band brauchte, würde ich ihn holen“, legte sich Miles Davis fest, der allerdings keinen Trompeter neben sich brauchte. „Heart Bop“ hieß 1982 treffend eine von Franco Ambrosettis Platten, tatsächlich kam für ihn die Fortschreibung des wilden Bebop in der domestizierteren Form des Hardbop unmittelbar von Herzen.

Das ist nicht anders auf seiner soeben erschienenen, am Beginn dieses Jahres in Manhattan mit einem wirklichen Allstar-Quintett eingespielten neuen CD „ Long Waves“. Lust und Spaß aller Beteiligten sind wie mit Händen zu greifen und alle haben exzellente Solobeiträge im Dienste der gemeinsamen Sache: Gitarrist John Scofield, Bassist Scott Colley, Schlagzeuger Jack DeJohnette und Pianist Uri Caine, den man womöglich noch nie so feurig und intensiv swingend gehört hat.

Präzise, elegant, ungeschwätzig

Sieben Stücke folgen aufeinander wie die Kapitel eines gekonnt komponierten Romans, vier von Ambrosetti selbst, der hier ausschließlich das mildere, verhangenere und bei ihm doch auch zupackende Flügelhorn spielt, eins von seinem langjährigen Freund George Gruntz und die beiden gern mit Miles Davis in Verbindung gebrachten Kompositionen „Old Folks“ und „On Green Dolphin Street“.

Es ist die Musik eines 77-Jährigen, der nichts mehr beweisen muss und eben deswegen so rundum überzeugend ist. Präzise, elegant und ungeschwätzig lassen es fünf Könner einfach laufen, spielen einander die Bälle zu, treten wechselweise nach vorn, um dann wieder in den Gruppenkontext zurückzukehren.

Das ist die 28. CD dieses Grandseigneurs der Jazztrompete als Bandleader, und sie hat das Zeug zum Klassiker, weil sie wie aus einem Guss erscheint und doch mit lauter schönen Details in einem großen Fluss überrascht und überzeugt.

Franco Ambrosetti Quintet: Long Waves. Unit Records/Membran

Von Ulrich Steinmetzger