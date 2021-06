Leipzig

Am Freitag wird im Theaterhaus Schille gegroovt: Das New World Jazz Quartett unter Leitung des Leipzigers Frank Kaiser ist dort nach langer Pause wieder live zu hören. Die Ende 2019 gegründete Combo besteht neben Kaiser an der Gitarre aus Valentin Butt am Akkordeon, Lukas Growe am Kontrabass sowie Hans Otto am Schlagzeug und hat sich einer vielfältigen Akustik verschrieben: Leichtfüßiger Jazz trifft auf eingängige Melodien, funkige Rhythmen und klassische Elemente. Der Auftritt findet im Rahmen der Konzertreihe LeipJAZZig statt.

Info: Karten für 15 Euro (ermäßigt 10) müssen vorbestellt werden unter Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an tickets@leipjazzig.de und können ab 19 Uhr an der Abendkasse (Otto-Schill-Straße 7) abgeholt werden. Beginn ist 20 Uhr. Ein negativer Corona-Test ist nicht nötig, am Platz besteht Maskenpflicht.

Von CN