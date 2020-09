Frankfurter Buchmesse 2020 nur digital

Leipzig

Frankfurter Buchmesse (14.-18. Oktober 2020) wird nicht wie geplant stattfinden. „Mit großem Bedauern müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass die physische Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr nicht stattfinden wird“, heißt es in einer Information, die den Ausstellern am Dienstag per Mail zuging.

Trotz des genehmigten Hygienekonzepts für das Messegelände und der Förderung durch das Programm Neustart Kultur, „machen es die aktuellen Reisebeschränkungen aufgrund von Covid-19 nicht möglich, eine ausreichende Präsenz von Fachpublikum zu gewährleisten und entsprechend den Ausstellungsbetrieb in den Hallen wie geplant umzusetzen“.

Nur 750 Aussteller angemeldet

Noch am Wochenende hatten die Veranstalter die Akkreditierungsrichtlinien für Bloggerinnen und Blogger vereinfacht, überraschend kommt die jetzige Entscheidung dennoch nicht. Ende August hatte das „Börsenblatt“ berichtet, dass nur rund 750 Aussteller in die Hallen kommen, das wären etwa 10 Prozent der Vorjahreszahl gewesen.

Das Problem ist die, wie man inzwischen öfter sagt: „physische Teilnahme“. Doch nach Absage der Leipziger Buchmesse im März und der Ausweitung der Corona-Pandemie hatten die Frankfurter Anfang Juli eine hybride Version angekündigt und ein digitales Konzept präsentiert für eine „Special Edition“ mit einem „umfangreichen virtuellen Programm“.

„Riesiges Digitalevent“

Unter dem Motto „All together now – On air. At the fair. In the city“ sollen „Verlage und Partner, Kulturbegeisterte und Fachteilnehmer*innen aus aller Welt im virtuellen Raum“ zusammengebracht werden“, sagte damals Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, als das „riesiges Digitalevent“ unter dem Hashtag #fbm20 angekündigt wurde.

„Nicht zuletzt“ sollen auch in diesem Jahr „Autor*innen und ihre Inhalte in den Mittelpunkt“ gerückt werden, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Bei der ersten digitalen Ausgabe des Weltempfangs, beim Bookfest digital oder im Rahmen des Liveprogramms beim Bookfest city sowie auf der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle, die weiterhin stattfinden, werde gesellschaftspolitischen Themen eine Bühne gegeben.

Die kostenfreie Nutzung der digitalen Plattformen und Services werde möglich gemacht durch eine Förderung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Der Frankfurter Buchmesse 2020 wurden vier Millionen Euro Unterstützung zugesagt.

Leipziger Buchmesse 2021 verschoben

Die Leipziger Buchmesse 2021 soll laut Grütters mit einer Million Euro unterstützt werden. Sie wird vom März verschoben auf Ende Mai. Dann können einige Veranstaltungen nach draußen verlegt werden. Das gewährt, wie Buchmessedirektor Oliver Zille in einer Mitteilung der Leipziger Messe formuliert hat, „mehr Flexibilität bei der Durchführung der Veranstaltung. Wir können im Hinblick auf die pandemische Situation zusätzlich das Außengelände nutzen und gewinnen mehr Möglichkeiten für das Lesefest , Leipzig liest’ und die Manga-Comic-Con.“

Die Frankfurter Buchmesse ist auch verbunden mit der Verleihung des Deutschen Buchpreises zum Auftakt und des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels zum Abschluss. Der Buchpreisträger wird am 12. Oktober bekanntgebeben, mit dem Friedenspreis wird am 18. Oktober der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen in der Frankfurter Paulskirche geehrt. Beide Veranstaltungen werden ohnehin live im Internet oder TV übertragen. Und all die neuen Bücher kommen wie geplant in die Läden.

Die Frankfurter Buchmesse 2021 soll vom 20. bis 24. Oktober 2021 stattfinden – dann mit dem für dieses Jahr geplanten Ehrengast Kanada.

