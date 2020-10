Leipzig

„Der Rahmen ist das Problem. Wenn ich dem nur endlich entkommen könnte.“ Zwei Sätze aus Anke Stellings „ Grundlagenforschung“. Mit diesem Erzählungsband beginnt der Verbrecher Verlag seine Reihe „kurze form“, die ab diesem Herbst mit je einem Band pro Programm erscheint. Anke Stelling, 1971 in Ulm geboren, hat 2019 den Leipziger Buchmesse gewonnen – für ihren Roman „Schäfchen im Trockenen“.

Die jetzt zusammengetragenen Geschichten stammen aus den Jahren 2001 bis 2019, einige waren bereits in Anthologien veröffentlicht, andere im Band „Glückliche Fügung“ (damals im S. Fischer Verlag), zwei sind neu.

Zeitgenössische Befreiungsprosa

„Den Rahmen bilden das Normale und die Schönheit“, schreibt Stelling in „Die Stelle“, einer Erzählung für den Sammelband „Freie Stücke. Geschichten über Selbstbestimmung“ ( Edition Nautilus, 2019). Für Selbstbehauptung und ein Trotzdem! steht sie mit ihrer Literatur, die in der kurzen Form viel Leichtigkeit zulässt, was an den Pointen liegen kann, denen sie ihren Platz zugesteht in Metaphern, Sprachspielen, leiser Komik.

Fast jeder Text wird zur Bilanz des Kaputten – gemessen am Ganzen. Überwiegend Frauen rekapitulieren in dieser zeitgenössischen Befreiungsprosa Erwartungen und schaffen „einen Zusammenhang zwischen Wohnung und Welt“, versuchen dazuzugehören und sich zu entziehen. Da läuft ein Weihnachtsfest schief oder wird die Patchwork-Familie um eine weitere Ex-Frau erweitert. Fast immer färbt Neid das Bild.

Anke Stelling: Grundlagenforschung. Erzählungen. Verbrecher Verlag; 192 Seiten, 20 Euro

Von Janina Fleischer