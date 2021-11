Franz Ferdinand spielen 2022 Konzert in Leipzig

Leipzig

Sechs Studioalben, mehr als 15 Millionen verkaufte Tonträger, neun Gold- und 14 Platin-Auszeichnungen – so lautet die Erfolgsbilanz der britischen Band Franz Ferdinand. Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens gehen die fünf Mitglieder, wenn auch mit leichter Corona-bedingter Verspätung, als Tournee. Die „Hits on the Head“-Tour führt sie im Frühjahr 2022 dabei auch fünf Mal nach Deutschland. Am 1. Mai ist Leipzig im Terminkalender vermerkt.

Auf dem Spielplan steht ein Best-of ihrer größten Hits, bei denen sie ihren markanten Sound mit kantigen Stakkato-Gitarren, treibenden Beats und präganten Refrains über die Jahre erhalten haben- Im Rahmen des insgesamt zweiten Besetzungswechsels in der Bandgeschichte ist nun auch erstmals eine Frau Teil der Band: Audrey Tait verantwortet die Percussions.

Franz Ferdinand spielen am 1. Mai 2022 im Haus Auensee, der Kartenvorverkauf beginnt am 12. November. Tickets in der Ticketgalerie unter 0800 2181 500.

Von CN