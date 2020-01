Frau Grütters und das Grau der Gemeinden

Leipzig

Husum hat Meer. Wird darum auch „graue Stadt am Meer“ genannt. Das Online-Lexikon beruft sich mit dieser auf den ersten Blick unfreundlichen, wenn nicht sogar DDR-Kohlekaff-spezifischen Beschreibung auf einen Sohn der Stadt: Theodor Storm. Der hat 1817 in Husum das Grau der Welt erblickt, der er Novellen, Märchen und Gedichte hinterließ, darunter die Verse „Die Stadt“.

„Am grauen Strand, am grauen Meer/ Und seitab liegt die Stadt“, beginnt das, und so geht es auch weiter: „Der Nebel drückt die Dächer schwer,/ Und durch die Stille braust das Meer/ Eintönig um die Stadt.“ Es treten dann noch kein Wald und kein Vogel auf, und dennoch „hängt mein ganzes Herz an dir“, also Theodor Storms Herz an Husum, wegen „der Jugend Zauber“ nämlich, der darauf ruhe.

Haben oder nicht haben

Dieser finale Optimismus ist es wohl, der Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) und das Literarische Colloquium Berlin bewogen hat, ein gemeinsames Projekt nach der Zeile „Und seitab liegt die Stadt“ zu benennen. Mit dem Ziel, unter Zuhilfenahme von 200 000 Euro Literaturprojekte auf dem Land zu unterstützen mit Lesungen, Diskussionen, Workshops.

Adressaten sind Gemeinden, die froh wären, eine Buchhandlung zu haben. Oder eine stabile Internetleitung. Oder eine Art Fernsehprogramm, das einen Kulturauftrag empfindet. Oder seitab liegende, doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbare Nachbarorte.

Was es dort reichlich gibt, ist „Herkunft“, wie der Themenschwerpunkt heißt. Einzige Bedingung: Die Gemeinden dürfen nicht mehr als 20 000 Einwohner haben. Husum allerdings hat mehr.

Von Janina Fleischer