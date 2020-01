„Frauen foltern nicht“ – Bühnenbilder Frank Schmutzler über Kanders „Kuss der Spinnenfrau“

Leipzig

Am 1. Februar feiert im MuKo-Interim im Westbad John Kanders Musical „Kuss der Spinnenfrau“ Premiere. Die Bühne schuf Frank Schmutzler. Peter Korfmacher sprach mit dem Technischen Direktor der Musikalischen Komödie.

Manuel Puigs Roman, auf dem das Musical basiert, ist ein ziemlich trostloser Stoff. Mit Hector Barbencos Film von 1985 verhält es sich nicht anders.

Finden Sie das trostlos? Molina und später auch Valentin finden ja eine Welt, in der es Trost für sie gibt. Es ist ein sehr ernster Stoff. Doch das ist unser Publikum gewohnt und weiß es zu schätzen. „Jekyll und Hyde“ oder „Doktor Schiwago“ sind auch ernst.

In beiden gibt es eine äußere Handlung und Schauplätze, die etwas hermachen. „Kuss der Spinnenfrau“ dagegen spielt in einem Gefängnis, in dem sich zwei Häftlinge zwischen den Foltereinheiten unterhalten. Ist das ein Musical-Stoff?

Ein großartiger. Es geht um die großen Themen, die seit Jahrhunderten die Bühnen beherrschen: Freundschaft, Liebe, Verrat. Und der Trost, den Molina findet, und den er später auch Valentin spendet, macht den Roman zum Musical-Stoff.

Nämlich?

Molina flüchtet sich in die charmante, die heile, die witzige, die üppige Welt alter Kinofilme – und wenn er das tut, kommt auf der Bühne die Show zu ihrem Recht, hat das Ballett zu tun, kommen Videoprojektionen dazu, malt die Musik helle Farben.

Also spielen sich die lichten Teile der Handlung in den Köpfen ab.

Nicht ausschließlich, aber doch: ja.

Wie zeigt man so etwas auf der Bühne?

Das war von Anfang an die alles entscheidende Frage dieser Produktion. Aber der Regisseur Cusch Jung und ich, wir waren uns ziemlich schnell einig, dass wir das über verschiedene Ebenen lösen müssen.

Wie meinen Sie das?

Das MuKo-Interim verfügt über eine Galerie. Auf der spielen sich einerseits Molinas bunte Träume ab – andererseits patrouillieren da oben die Wachen und Folterknechte. Was gibt es Bedrohlicheres, als Menschen, die uns beobachten, Tag und Nacht – von oben? Auf der Bühne steht die Zelle der beiden. Sie ist teilbar, die Hälften sind beweglich und schaffen so ständig neue Räume, auch auf ihrem Dach wird gespielt. Cusch nutzt die Möglichkeiten konsequent und leidenschaftlich. So können unterschiedliche Ebenen für innere und äußere Handlung stehen, für die Welt des Gefängnisses und die draußen, für die Hoffnungslosigkeit der Realität und das Glück im Traum. Für die Männergesellschaft, die die Menschlichkeit über Bord geworfen hat – wie es oft passiert, wenn Männer eine abgeschlossene Zwangsgemeinschaft bilden, sei es auf einem Kriegsschiff, in einer Armee, im Gefängnis – oder die Welt, in der es auch Frauen gibt. Frauen foltern nicht: Molinas Mutter nicht, auch nicht Valentinos Freundin.

Das klingt nach ziemlichem Aufwand für eine Produktion im Interim.

Das ist es auch. Und er wird noch größer dadurch, dass wir, um die verschiedenen Ebenen des Westbads nutzen zu können, die Spielebene um 90 Grad nach rechts drehen mussten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ton und Licht – das alles mussten wir ebenfalls drehen. Aber erstens spielen wir „Kuss der Spinnenfrau“ allein im Westbad 15 Mal, zweitens geht diese Neuproduktion als einzige von hier mit zurück in die sanierte MuKo.

Passt das? Im Westbad sitzt das ziemlich große Orchester hinter der Bühne, die MuKo hat davor ihren Graben ...

... aber den können wir dann im neuen Haus auf Bühnenniveau hochfahren, dadurch kann die Bohne vorrücken. Also, ja: Es passt.

Wie ist die Musik?

Schön! Üppig und romantisch, dramatisch und melancholisch, lateinamerikanisch und klassisch.

Der Roman besteht beinahe ausschließlich aus uferlosen Dialogen und Monologen – wie ist das Verhältnis im Musical?

Ausgewogen. Es gibt nicht zu viel gesprochene Dialoge. Aber die sind gut und gehen zu Herzen.

Die Handlung ist ziemlich kompliziert. Versteht man das, ohne das Buch gelesen zu haben?

Unbedingt. Eigentlich versteht man das Musical besser als den Roman – und auch besser als den Film.

Von Peter Korfmacher