Freiheit, Gespenster und Wortsalat: die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse

Leipzig

Die Quote stimmt: Mit Christian Kracht (54) hat es ein Mann und Schweizer neben die vier Finalistinnen der Sparte Belletristik gebracht. Da hat die Jury alles richtig gemacht bei den Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse (siehe Kasten). Mit Helga Schubert (81) und Friederike Mayröcker (96) stehen Vertreterinnen der Randlagen Ostdeutschland und Österreich auf der Liste. Judith Hermann (50) galt Ende der 90er als Vertreterin der „Fräuleinwunder“-Literatur, Iris Hanika (58) polarisiert mit Irritationen.

Die Mischung also überzeugt, auch wenn viele Prosawerke fehlen, die es verdient hätten. Im Grunde alle minus fünf. Nach Angaben der Leipziger Buchmesse waren 389 Neuerscheinungen aus 132 Verlagen eingereicht worden. Die Gegenwart, von der die Nominierten ausgehen oder in der die Handlung unmittelbar spielt, spiegelt eine Normalität, die am Tag, an dem die Shortlist die Öffentlichkeit erreicht, fern wirkt. Das sollte man ihnen nicht vorwerfen, das kann man genießen.

Freiheit und Wortsalat

Für einen Auszug aus ihrem neuen Buch hat Helga Schubert den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten. In „Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten“ erzählt sie von ihrem Leben und deutscher Geschichte, von unbeschwerten Kindheitssommern bei der Großmutter in Vorpommern, vom Verhältnis zu ihrer Mutter, Absurditäten des DDR-Alltags, der Stasi und von den Freiheiten in einem vereinten Land.

Friederike Mayröcker fusioniere in „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ Poesie und Prosa zu Proemen voller „Verliebtheiten, Vergeblichkeiten, Phantasien, Tagträume“, schreibt die Jury. „In neuen Sneakern geht die Autorin am Schaufenster ihres Schneiders vorüber und erblickt dabei wild-wirbelndes Augengemüse. Was für ein herrlicher Wortsalat.“

Ironie und Gespenster

Judith Hermann erzählt in ihrem Roman „Daheim“, der Ende April erscheint, von einer Frau, die vieles hinter sich lässt, von der Erinnerung, Sehnsucht und den Wendepunkten im Leben. Und Iris Hanika verbindet in „Echos Kammern“ Echo und Narziss mit New York und Berlin in ihrer Geschichte über zwei Frauen. Die Jury lobt eine „vergnügliche, doppelbödige Prosa, die Liebesleid, Gentrifizierung und Tourismus ironisiert und buchstäblich eine neue, eigene Sprache findet“. Männer kommen als Nebenfiguren vor.

Christian Kracht ist ein Spiel mit der eigenen Biographie gelungen. „Ich hatte immer gelebt in den Träumen, in den Gespenstern der Sprache“, sagt der Erzähler in „Eurotrash“ und verbindet die Sprache mit eigener und historischer Vergangenheit, was sich anfühlt, als sei sie „nicht nur geschehen, sondern ewig präsent“.

Vergnügen und Sprachgewalt

„Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Diese Fragen ziehen sich durch zahlreiche Bücher des Pandemiejahrgangs“, wird Jury-Chef Jens Bisky in der Mitteilung der Leipziger Buchmesse zitiert. Es gebe „offenkundig ein starkes Bedürfnis, sich darüber auszutauschen“.

Die 15 Nominierten Belletristik: Iris Hanika: „Echos Kammern“ (Literaturverlag Droschl); Judith Hermann: „Daheim“ (S. Fischer); Christian Kracht: „Eurotrash“ (Kiepenheuer & Witsch); Friederike Mayröcker: „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ (Suhrkamp); Helga Schubert: „Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten“ (dtv) Sachbuch/Essayistik: Heike Behrend: „Menschwerdung eines Affen“ (Matthes & Seitz); Dan Diner: „Ein anderer Krieg“ (DVA); Michael Hagner: „Foucaults Pendel und wir“ (Verlag Walther König); Christoph Möllers: „Freiheitsgrade“ (Suhrkamp); Uta Ruge: „Bauern, Land“ (Antje Kunstmann) Übersetzungen: John Dos Passos: „USA-Trilogie“, aus dem amerikanischen Englisch von Nikolaus Stingl und Dirk van Gusteren (Rowohlt); Louis-Karl Picard Sioui: „Der große Absturz“, aus dem kanadischen Französisch von Sonja Finck und Frank Heibert (Secession); Miklós Szentkuthy: „Apropos Casanova“, aus dem Ungarischen von Timea Tanko (Die Andere Bibliothek); Rosemarie Waldrop: „Pippins Tochters Taschentuch“, aus dem Englischen von Ann Cotten (Suhrkamp); Tarjei Vesaas: „Die Vögel“, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel (Guggolz)

Christoph Möllers’ „Freiheitsgrade“ bietet so eine Möglichkeit der Auseinandersetzung, nominiert in der Kategorie Sachbuch/Essayistik. Als bewusstseinserweiternde Stoffe sind ebenso die nominierten Übersetzungen geeignet. Und es ist nicht der schlechteste Effekt, eine Lektüre zu bieten, bei der Vergnügen und Sprachgewalt die Aufmerksamkeit wachhalten.

Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit insgesamt 60 000 Euro dotiert. Nach der erneuten Absage der zuletzt für Ende Mai geplanten Messe wird er zum zweiten Mal nicht wie gewohnt im Trubel der Glashalle auf dem Messegelände vergeben. Die Verleihung ist für den 28. Mai als Festakt in der Leipziger Kongresshalle geplant. Noch steht nicht fest, ob Publikum dabei sein kann, sagt Buchmessedirektor Oliver Zille.

Info: Die Nominierten stellen sich im Literarischen Colloquium Berlin vor: Sachbuch/Essayistik am 15. Mai (11.05 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur); Übersetzung am 16. Mai (22.03 Uhr, DLF Kultur); Belletristik am 23. Mai (22.03 Uhr, DLF Kultur) und 25. Mai (22 Uhr, mdr kultur)

Von Janina Fleischer