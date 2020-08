Freiraumgalerie verwandelt in Halle ein ganzes Stadtviertel

Halle

Bunt statt Grau. Zuzug statt Leerstand. Bürgerpark statt Brachfläche. Ein in dieser Größe europaweit wohl einzigartiges Projekt im Osten der Saalestadt Halle ist zugleich ein absoluter Geheimtipp für einen sommerlichen (Tages-)Ausflug. Denn fast unmittelbar hinter dem halleschen Hauptbahnhof, nur wenige Querstraßen weiter ist vor einigen Jahren die Freiraumgalerie entstanden. Grund genug, sich nach einer Fahrt mit der S-Bahn aus Leipzig oder einem anderen Ort am besten aufs Fahrrad zu setzen. Zwischen Landsberger und Freiimfelder Straße locken rund 50 großflächige Fassadenmalereien unterschiedlichster Art.

Einst über 50 Prozent Leerstand

„Noch 2011 war dieses Viertel jenes mit dem deutschlandweit größten Leerstand – über 50 Prozent“, erzählt Philipp Kienast, beim Team des Streetartprojekts Freiraumgalerie unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Es sei ein graues, tristes und in vielen Teilen heruntergekommenes Viertel gewesen. „Da hatte man normalerweise nichts zu suchen“, so Kienast. Innerhalb der Stadt sei der Ruf schlecht gewesen. Ein Entwicklungsplan der Stadt? Fehlanzeige. Einer der Initiatoren der Freiraumgalerie, Hendryk von Busse, habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Ist-Zustand zu untersuchen und mit Freunden, Kommilitonen, Künstlern und Freiwilligen der Tristesse etwas entgegenzusetzen. „Den Leerstand als Potenzial begreifen“, hieß die Devise.

Private Eigentümer risikofreudiger

„Umgesetzt wurden viele Ideen in den Jahren 2012, 2013 und 2014 mit großen Urban-Art-Festivals und lokaler, regionaler, bundesweiter sowie internationaler Beteiligung“, berichtet der 31-jährige Kienast. In einem relativ kurzem Zeitraum sei auf einem ebenso recht engen Areal ein wahrlich buntes Viertel entstanden. Dabei seien die Eigentümer auf der Ostseite der Freiimfelder Straße – zumeist Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften eher zögerlich hinsichtlich ihrer Anfragen gewesen. Erst 2016 seien auch dort die ersten Fassadenmalereien entstanden. „Die Privateigentümer im westlichen Teil, die einzeln angesprochen und um Erlaubnis gebeten wurden, waren da – sicher auch mit Blick auf viele leer stehende Gebäude – viel risikofreudiger, was unsere Ambitionen betraf“, so der Sprecher der Freiraumgalerie, die auch Führung durch das von ihr gestaltete Viertel anbietet.

Das Engagement sorgte nicht nur für farbenfrohe Straßenzüge. „In der Folge gingen einhergehend auch durch private Investitionen die Leerstandszahlen auf heute um die 18 Prozent zurück“, sagt Kienast nicht ohne Stolz. Die einst schon recht heterogene Bevölkerung habe sich noch mehr gemischt. Viele Studenten – unter ihnen eine nicht unerhebliche Anzahl aus Leipzig – siedelten sich auch aufgrund der Mietpreise noch unter dem halleschen Durchschnitt hier an. Doch die Freiraumgalerie war und ist kein singuläres Projekt.

Bürgerpark statt Brachfläche

„Die Freiraumgalerie war in gewisser Weise der erste Abschnitt“, erklärt Kienast. In einem zweiten wurden die mittlerweile in einer GbR organisierten „Galeristen“ von der Stadt Halle 2015 beauftragt, „ein bürgerschaftliches Quartierskonzept zu erstellen“. „Das Konzept fußt auf Wünschen von Bürgern, Eigentümern, Gewerbetreibenden und vielen anderen“, so der Hallenser. Das 2017 vom Stadtrat verabschiedete Papier sei nun Grundlage für die weitere Entwicklung. „Und dies trägt schon öffentliche Früchte.“ So sei auf einer einst vermüllten, 6000 Quadratmeter großen Brachfläche mit Hilfe einer privaten Stiftung ein Bürgerpark mit Fußball- und Bauspielplatz, Apothekergarten sowie Arbeitsräumen entstanden, der im Vorjahr eingeweiht werden konnte.

Projekt der Freiraumgalerie in der halleschen Voßstraße. Quelle: Freiraumgalerie

Basierend auf den Erfahrungen im halleschen Osten begann die Freiraumgalerie, ab 2015 auch in anderen Stadtvierteln aktiv zu werden, große Wandgestaltungen in Angriff zu nehmen und Bürgerbeteiligungen zu organisieren. „So konnten 2018 und 2019 in der Voßstraße in der Nähe der Innenstadt an den Franckeschen Stiftungen drei Elfgeschosser einer halleschen Wohnungsgenossenschaft von allen Seiten gestaltet werden“, sagt Kienast. Hierfür sei aktuell ein Audioguide in Vorbereitung. Ebenso in Halles Neustadt gebe es erste Erfolge – und Fassadengestaltungen, an denen auch Künstler aus Leipzig beteiligt waren. Hinzu kämen internationale Projekte. So hat Freiraumgalerist Danilo Halle gemeinsam mit dem einheimischen Künstler Hour Soben im Vorjahr unter anderem das Tor der deutschen Botschaft in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh gestaltet. In Rumänien waren die Saalestädter ebenso schon aktiv. Hinzu kommen Projekte unter dem Oberbegriff „Kunst am Bau“, aber auch Realisierungen von (Gestaltungs-)Wünschen privater Hauseigentümer in anderen halleschen Stadtvierteln wie in der Großen Brunnenstraße in Giebichenstein.

Sprayer=Burg-Absolvent?

Apropos Giebichenstein: Gibt es eigentlich viele Sprayer, die an der gleichnamigen und weltweit bekannten Kunst- und Designhochschule – kurz Burg genannt – studieren? „Es gibt unter den Sprayern immer mal wieder auch Absolventen von der Burg, grundsätzlich ist die Szene aber proletarischer“, sagt Kienast. Halle sei in den 1990ern und frühen 2000ern eine ziemlich bekannte ostdeutsche Großstadt für Sprayer gewesen. Diese Hochzeiten seien aber abgeebbt. In den letzten Jahren sei eine neue junge Generation entstanden, die aber viel von außen kommt. Und wie ist die Freiraumgalerie mit der sicher nicht von jedermann geliebten Szene verbandelt – immerhin gehörte Halle zwischenzeitlich zu den zugeschmiertesten Städten Deutschlands? „Unsere Kontakte in die Szene sind vital. Wir sind ja irgendwie der moderate Teil, der Graffiti-Events organisiert oder im Rahmen unserer Projekte Wandgestaltungen ermöglicht“, so der Freiraumgalerist.

Freiraumgalerie-Projekt in der halleschen Neustadt Quelle: Freiraumgalerie

Und gibt es schon Pläne für die Zukunft? „Im nächsten Jahr soll im Zentrum der Neustadt mit einer spanischen Künstlergruppe eine größere Wandgestaltung realisiert werden. Zudem steht das Zentrenmanagement weiter im Fokus, das gemeinsam mit den Bürgern auch dieses Projekt vorbereiten soll.“ Und ansonsten: „Die Stadt ist groß, es gibt noch viele unbemalte Wände“, sagt Kienast vielsagend.

Weitere Empfehlung

Und wer nach der Freiraumgalerie in der Landsberger/ Freiimfelder Straße, für die man etwa anderthalb bis zwei Stunden einplanen sollte, seinen Besuch in der Saalestadt auf einen ganzen Tag ausdehnen will, dem seien neben den in allen Reiseführern gepriesenen Sehenswürdigkeiten weitere nur wenig bekannte Highlights empfohlen – die allesamt am besten per Fahrrad zu erreichen sind. Beispielsweise die 1927 bis 1929 errichtete und vor wenigen Jahren sanierte Großgarage Süd, Ecke Pfännerhöhe/ Liebenauer Straße – eines der ältesten Parkhäuser Deutschlands mit fünf Geschossen, Automobil-Aufzug und drei Schiebebühnen. Von dort aus kann der Staunende über den Alten Markt – dort lockt, wer es nicht kennt, das größte Beatles-Museum Deutschlands – zum Renaissance-Meisterwerk Stadtgottesacker (einem der bundesweit drei schönsten Friedhöfe) in der Gottesackerstraße 7 und dann weiter über die Große Ulrichstraße 33/34 mit dem vielleicht schönsten Jugendstilhaus Mitteldeutschlands zum 1929 bis 1931von Architekt Martin Knauthe erbauten heutigen Gebäude der AOK radeln. Von dort ist es nur ein Katzensprung an die Saale mit ihren großen Parkanlagen und der einen oder gastronomischen Einrichtung zur Erholung von einer spannenden Tour durch eine verrückte Stadt. Wer sich zuvor informiert, kann zum Abschluss eines ereignisreichen Sommertages noch bis zum 22. August, jeweils freitags und sonnabends um 20 Uhr, die 6. Giebichensteiner Sommerfilmnächte mit Musik und Film auf der Oberburg der Burg Giebichenstein oberhalb der Saale genießen.

Tickets über https://stadtmuseumhalle.de/).

https://www.freiraumgalerie.com/

Von Martin Pelzl