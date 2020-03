Fremdkörper in der Gesellschaft – Alexandra Riedels Debütroman „Sonne, Mond, Zinn“

Leipzig

Am Anfang steht ein Todesfall. Genauer gesagt die Benachrichtigung über einen Todesfall. So ein Schicksalsschlag innerhalb der eigenen Familie bringt oft Veränderungen mit sich. Vor allem dann, wenn gar nicht sicher ist, was dieser Begriff der „eigenen Familie“ überhaupt bedeutet.

Alexandra Riedels Debütroman „Sonne, Mond, Zinn“ greift ein uraltes, doch immer wieder aktuelles Thema auf und erzählt auf gut 100 Seiten die komplizierte Geschichte der Beziehung zwischen einer unehelichen Tochter und ihrem Vater. Ein langer Weg voller Enttäuschungen, Träume, unerfüllter Elternliebe und Sehnsüchten.

Kühle Atmosphäre

Esther Zinn ist das Resultat einer Liebesaffäre. Ihre Mutter ist durch das Verhältnis mit dem verheirateten, wohlhabenden Astronom Anton Hamann in gesellschaftlichen Verruf geraten, und mit ihr auch Esther. „Dinge passieren, Menschen auch“, so lautet ihre Botschaft, deren Kern – die Frage nach dem Eingeständnis der eigenen Existenz – den gesamten Roman subtil unterlegt.

Als Esther Zinns Vater Anton Hamann an Krebs stirbt, ist es jedoch nicht Esther, die den kühl unterrichtenden Anruf der Witwe des Verstorbenen entgegennimmt, sondern ihr erwachsener Sohn Gustav Zinn – denn Esther ist, wie sich letztlich herausstellt, selbst schon längst tot.

Verleugnete Verwandtschaft

Mit Widerwillen fährt Gustav zu der Beerdigung seines Großvaters, den er nur von den Erzählungen seiner Mutter her kennt und lernt dort dessen „richtige“ Familie kennen: die kalte Witwe Isolde Hamann und ihre beiden Kinder, Esthers Halbgeschwister Ulrich und Anselm. Eine Familie, zu der weder Gustav noch seine Mutter jemals auch nur ansatzweise dazugehörten. Im Gegenteil, sie wurden von ihr verleugnet. Und daran hat sich im Grunde nichts geändert.

„Sonne, Mond, Zinn“ ist der Bericht des jungen Gustav Zinn, der die seelischen Leiden seiner verstorbenen Mutter am eigenen Leib zu spüren bekommt. Er spricht direkt in zweiter Person zu ihr, sodass der Leser schonungslos in die Rolle der stumm zuhörenden, toten Esther gezwungen wird.

Unmittelbarkeit und Abstand

Riedel, 1980 geboren und Absolventin Deutschen Literaturinstitut Leipzig, bedient sich dabei einer sehr klaren, mit astronomischen Elementen symbolreich gefüllten Sprache. Die Passivität, die Distanz und Teilnahmslosigkeit Gustavs innerhalb der Familie seines toten Großvaters spiegelt sich in ihr ebenso wider, wie sein Hang zu Fantasie und poetischen Darstellungen.

Indirekte Rede, Halbsätze, stichpunktartige Beschreibungen prägen die Sprache, schaffen gleichzeitig Unmittelbarkeit und Abstand zum Geschehen. Eine unangenehme, befremdliche, ernüchternde Atmosphäre; noch während der Trauerfeier wird der Leser gemeinsam mit Erzähler Gustav zum Fremdkörper in der Gesellschaft.

Was ist wahr?

Auf geschickte Weise verschwimmen dabei immer wieder Wirklichkeit und Vorstellung, wenn es um das fragwürdige Verhältnis zwischen Esther und ihrem Vater geht. Es bleibt immer die Frage: Was ist Wunschtraum? Was bloße Fiktion? – Und was ist wahr? Die Erzählungen von Esther Zinn selbst? Die Vorstellungen von Gustav? Oder die Geschichten von Esthers Halbbruder Ulrich, die die Vater-Tochter-Beziehung plötzlich in ein ganz anderes Licht rücken?

Die quälende Ungewissheit, die immer bleibt und die gewollt auf den Leser abfärbt, ist wohl das, was die eigentliche Substanz des Romans ausmacht, da sie Ester Zinns zeitlebens unerfüllte Sehnsucht nach der Berechtigung des eigenen Daseins so gnadenlos spürbar macht.

Alexandra Riedel: Sonne, Mond, Zinn. Roman. Verbrecher Verlag; 112 Seiten, 19 Euro

Alexandra Riedel zu Gast auf der Leipziger Buchmesse: 12. März, 13 Uhr, Forum „Die Unabhängigen“ (Halle 5, Stand H 309); 14. März, 17 Uhr, Leseinsel Junge Verlage (Halle 5, Stand G 200 );14. März, 20 Uhr, „Die Unabhängigen – Spätausgabe“, Westflügel, (Hähnelstraße 27)

Von André Sperber