Leipzig

Es sieht aus wie ein Autohaus, in dem gebrauchte Karren verhökert werden. Die Girlanden sind billig, aber in Gold und Silber gehalten, den Farben des Mammons. Daraus hat Frenzi Höhne eine Art Zelt gebaut. In der Mitte kann man Platz nehmen und in Raumklang einen etwa zwölfminütigen Singsang anhören.

Bei einem Stipendienaufenthalt in Schloss Wiepersdorf hat eine Komponistin für die Künstlerin das Credo des Sparkassenverbandes vertont. „Ein einheitlicher, glaubwürdiger und souveräner Auftritt stärkt unsere Position als Marktführer“ intoniert ein Tenor, und der Chor mit Orgelbegleitung antwortet: „Gemeinsam sind wir allem gewachsen. Wir tragen zum Erfolg unseres Unternehmens bei.“ Die ironische Installation aus dem Herzen des Kapitalismus nennt sich „Soll und Haben“.

Idealer Raum

Künstlerin Frenzi Höhne in der ODP Galerie in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die ODP-Galerie ist nicht so leicht zu finden. Nichts deutet an einem sanierten Bahnstellwerk unter der erneuerten Antonienbrücke auf den Kunststandort hin. Als die Galerie noch an der Engertstraße residierte, hieß sie Drei Ringe. Der neue Ort mag seltsam platziert erscheinen, doch der hohe Raum erscheint gerade für solche Konzeptkunst perfekt geeignet.

Entlang der vier Wände hat Frenzi Höhne einen Fries von Bildern gehängt, eine in die Horizontale gewendete Timeline. Zu sehen ist: Nichts. Oder fast nichts. Wenn sich in Facebook ein Foto noch nicht aufgebaut hat, kann man kurz eine automatisierte Beschreibung des Inhalts sehen. Das liest sich beispielsweise so: „Bild könnte enthalten: eine oder zwei Personen.“ Oder Schuhe, oder einen Baum.

Die Fantasie beflügeln

Nicht immer stimmt die Interpretation, manchmal steht da auch „Keine Bildbeschreibung verfügbar.“ Die Künstlerin, Absolventin der Hochschule für Grafik und Buchkunst, bezeichnet den Zyklus als „beruhigend entleert“. Der schon unerträglichen Flut von Abbildungen in den sogenannten Sozialen Medien setzt sie mit „Bilder machen Leute“ Stille und Langsamkeit entgegen.

Sie druckt die Texte aus und wirft sie mit einem altertümlichen Projektor auf die weiße Leinwand. Das Ausmalen mit Pinsel und blauer Farbe ist zeitaufwändig. Das könnte man heute viel einfacher bewerkstelligen, doch es ist Handarbeit, so entstehen richtige Gemälde. Nur die visuellen Inhalte muss sich der Betrachter selbst vorstellen, Kopfkino in Reinkultur. Die Hymne der Banker im Hintergrund kann diese Fantasieleistung beflügeln.

Info Frenzi Höhne: Soll + Haben ODP Galerie, Rolf-Axen-Str. 35; bis 9. Mai, Besichtigung zur Zeit nach Anmeldung unter www.odpgalerie.de

Von Jens Kassner