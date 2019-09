Friedliche Revolution: Es fehlt ein Film über die Nach-Wendezeit

Leipzig

Über die Rolle der Medien in der Friedlichen Revolution und Leerstellen in der filmischen Wende-Erinnerung spricht der Leipziger Historiker und Film­experte Andreas Kötzing im Interview.

Herr Dr. Kötzing, welche Rolle haben Medien in der Friedlichen Revolution gespielt?

Eine sehr wichtige. Denken Sie zum Beispiel nur an die versteckt gefilmten Aufnahmen von der entscheidenden Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig, die einen Tag später in der „Tagesschau“ und in den „ Tagesthemen“ zu sehen waren. Viele DDR-Bürgerinnen und Bürger haben dadurch vom tatsächlichen Ausmaß der Demonstrationen im eigenen Land erfahren. Insofern haben die TV-Bilder eine große Rolle gespielt.

Haben die westdeutschen Medien durch ihre Berichterstattung die Friedliche Revolution beschleunigt?

Ohne die Bilder im Westfernsehen hätte die Friedliche Revolution jedenfalls nicht die gleiche Dynamik entfaltet. In den DDR-Medien durfte ja nicht offen über die Demonstrationen in Leipzig, Berlin und ­anderswo berichtet werden. Die Demonstranten wurden als „Rowdys“ und „Konterrevolutionäre“ beschimpft. Die westlichen Medien haben sehr deutlich gezeigt, dass es friedliche Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft waren, keine Kriminellen. Das hat wiederum viele Leute bekräftigt, sich den Demonstrationen anzuschließen.

Inwiefern prägen die Bilder aus Leipzig, aber auch andere TV-Aufnahmen die Erinnerung an die Friedliche Revolution bis heute?

Die Wirkung der Bilder ist auch 30 Jahre später ungebrochen. Kaum eine ’89-Dokumentation kommt ohne die Aufnahmen von den Montagsdemonstrationen aus. Aber auch andere wichtige Ereignisse, zum Beispiel die berühmte Ansprache von Hans-Dietrich Genscher an die Prager Botschaftsflüchtlinge, dass ihre Ausreise genehmigt wurde, gehören heute zum festen Kanon der Erinnerung an den Herbst ’89 – weil es davon eine Filmaufzeichnung gibt. Wäre damals keine Kamera dabei gewesen, würde die Erinnerung an das Ereignis heute wohl ganz anders aussehen. Es fällt jedenfalls auf, dass andere wichtige Ereignisse der Friedlichen Revolution zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind, weil es davon keine prägnanten Bilder gibt.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Die Demonstration in Plauen am 7. Oktober 1989. Da haben 20 000 Menschen – knapp ein Viertel der Bevölkerung der Stadt! – demonstriert und der Staat hat angesichts der Massen erstmals kapituliert, schon zwei Tage vor den Ereignissen in Leipzig. Es gibt davon einige Bilder, aber die kamen nicht ins Westfernsehen und wurden daher nicht zur Kenntnis genommen. Wäre das passiert, würden wir heute vielleicht von der Heldenstadt Plauen sprechen.

Nach der Wende setzte die Verarbeitung der Friedlichen Revolution auch in fiktionalen Filmen ein. Wie wurde daran erinnert?

Über die Friedliche Revolution an sich gibt es viele Spielfilme, mit ganz unterschiedlichen Erzählperspektiven. Frank Beyer hat die Ereignisse in Leipzig zum Beispiel als Familiendrama in seinem Film ­„Nikolaikirche“ erzählt, nach dem gleichnamigen Roman von Erich Loest. Ähnliche Dramen hat es häufig gegeben, meist waren sie etwas schwerfällig inszeniert, zum Beispiel Margarethe von Trottas Film „Das Versprechen“, der die Geschichte vom Mauerbau bis zum Mauerfall anhand einer ost-­westdeutschen Liebesgeschichte nachzeichnet. Das Spektrum der Filme ist insgesamt sehr umfangreich und reicht von nostalgisch angehauchten Publikumserfolgen wie „Good Bye, Lenin!“ bis zu komödiantischen Erzählungen wie „Helden wie wir“ oder „ Bornholmer Straße“.

Gibt es trotz der Vielfalt einen bestimmten Schwerpunkt in der filmischen Erinnerung an die Friedliche Revolution?

Ja, nämlich die Tatsache, dass die meisten Filme mit der erfolgreichen Wende abrupt zu Ende sind. Der Fall der Mauer, jubelnde Menschen auf den Straßen von Berlin und die Trabis, die Richtung Westen fahren – diese Bilder markieren das Ende vieler Erzählungen über die DDR, in denen die erreichte Freiheit als scheinbarer Endpunkt der Geschichte steht. Kaum ein Film hat bislang die Frage nach dem Danach gestellt. Die Auswirkungen der Friedlichen Revolution, die Transformation einer ganzen Gesellschaft, mit all den dramatischen Umbrüchen für die Menschen im Osten – diese Geschichten spielen in Spielfilmen bislang kaum eine Rolle. Die Fernseh­serie „ Weißensee“ hat das im vergangenen Jahr ansatzweise probiert, aber auch das fand ich eher oberflächlich.

Gibt es Gründe für diese Leerstelle in der filmischen Erinnerung?

Bis heute spielen die Verwerfungen der Nach-Wendezeit in der Erinnerung an die Friedliche Revolution eine untergeordnete Rolle. Das ändert sich meines Erachtens aber gerade. Die persönlichen Geschichten werden stärker zur Kenntnis genommen, leider fast immer nur im Osten. In Spielfilmen über die DDR dominieren ansonsten häufig politische Themen wie Flucht-Geschichten und seit dem immensen ­Erfolg von „Das Leben der Anderen“ vor allem Stasi-Erzählungen aller Art. Die haben gewiss ihre Berechtigung, aber ich verstehe auch, dass es viele Menschen mit einer DDR-Biografie gibt, die sich diese Filme anschauen und sich dann fragen: Und was hat das jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun?

Welchen Einfluss haben solche Filme auf unsere ­Erinnerungen an die damalige Zeit?

Der Einfluss lässt sich schwer messen, aber Filme können durchaus eine hohe Ausstrahlungskraft ­besitzen. „Das Leben der Anderen“ hatte zum Beispiel über sieben Millionen Zuschauer im Kino. Es liegt nahe, dass solche Werke die individuelle Wahrnehmung historischer Ereignisse beeinflussen können, insbesondere bei jüngeren Zuschauern, die die Zeit nicht selbst erlebt haben. Dass ausgerechnet dieser Film bis heute häufig im Schulunterricht gezeigt wird, um den Kindern zu zeigen, wie das Leben in der DDR angeblich gewesen ist, halte ich für ­bedenklich. Im Film gibt es nur SED-Funktionäre, Stasi-Leute und oppositionelle Künstler. Die Geschichte funktioniert als spannendes Holly­wood-Drama, hat mit dem Leben der durchschnittlichen DDR-Bevölkerung aber nichts zu tun.

Welche Filme würden Sie stattdessen empfehlen?

Das kommt drauf an, welchen Aspekt man genauer betrachten möchte. Spielfilme müssen komplexe Sachverhalte ja immer zuspitzen und verkürzen, sonst kann man keine spannende Filmhandlung ­erzählen. Den einen „richtigen“ Film über die Friedliche Revolution und das Leben der Menschen in der DDR kann es gar nicht geben, dafür sind die individuellen Erfahrungen viel zu unterschiedlich. Ich finde daher vor allem Filme spannend, die individuelle Schicksale in den Mittelpunkt rücken, ohne daraus gleich auf das große Ganze zu schließen. Dabei sind im Dokumentarfilm größere Differenzierungen möglich, zum Beispiel in der berühmten Langzeitdokumentation über eine Gruppe von Näherinnen aus Wittstock, die der Regisseur Volker Koepp über die Zäsur von 1989/90 hinaus in mehreren Filmen begleitet und ihre individuellen Lebensläufe nach der Wiedervereinigung weiter verfolgt hat. Oder auch ein Film wie „Jeder schweigt von etwas anderem“ von Marc Bauder und Dörte Franke, in dem es um die Schwierigkeiten geht, sich innerhalb der ­Familie über die DDR-Geschichte und erfahrenes Unrecht auszutauschen.

Von Christopher Resch