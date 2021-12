Leipzig

Worauf man sich keinen Reim machen kann, das muss man sich eben ausrechnen. In Rainer Kirschs langem Gedicht „Wie die Mathematik in die Welt kam“ funktioniert beides. Die Geschichte beginnt zu Olims Zeiten. Als Olim noch Mammuts jagte und Bären fing, brauchte man viel Kraft und wenig Worte und überhaupt keine Zahlen.

Der in Döbeln geborene Schriftsteller und Übersetzer Rainer Kirsch (1934–2015), dessen Werkausgabe im Eulenspiegel Verlag erscheint, erzählt hier für Kinder eine Weltgeschichte. So amüsant wie seine Verse sind die Collagen des Illustrators Oliver Weiss.

Als Olim eines Tages nur einen Mann mit zur Jagd nehmen will, lernen seine Leute, bis zwei zu zählen. Mehr als zwei heißt einfach viel. Es gibt ja nicht viel zu zählen in jener Zeit, keine Inzidenzwerte oder Ähnliches zu vergleichen. Nach der Eiszeit aber, im Rückblick geht das Schlag auf Schlag, lassen Olims Erben sich nieder, der eine als Hirte, der andere als Bauer, tauschen Brot und Fleisch und geraten in Streit, denn: Jeder zählt nur bis Zwei.

Der Oberzauberer erfindet das Kerbholz

Notgedrungen lernt Hirt Bockshorn, seine Schäfchen zusammenzuzählen und ins Trockene zu bringen, ein Haus nämlich, das nur stehen bleibt, wenn’s gut berechnet wird. Das Volk setzt ihn als Oberzauberer ein: „Welches Amt er wohl verstand/ Und das Kerbholz gleich erfand.“ Rainer Kirschs Geschichte führt weiter an den Nil, die Schrift wird erfunden, die Bruchrechnung – und all das aus Gründen: praktischen, um genau zu sein.

Im Zweistromland kommen Gewichte hinzu, in Griechenland Beweise. „Wenn die Griechen uns die schenken,/ Sparn wir Römer und das Denken.“ Der Papst schickt Mönche aus, die gut im Bekehren waren und nicht so gut im Rechnen. Über Indien führt Kirsch nach Deutschland zu Adam Ries, zur Rechenmaschine und zur Moral von dem Gedicht: Vergiss das „Fragen lernen!“ nicht. .

Info: Rainer Kirsch, Oliver Weiss (Illustration): Wie die Mathematik in die Welt kam. Mit einem Nachwort von Dietmar Dath. Für Kinder ab 8 Jahren. Eulenspiegel Verlag; 48 Seiten, 16 Euro

Rainer Kirsch, Oliver Weiss (Illustr.): Wie die Mathematik in die Welt kam. Mit einem Nachwort von Dietmar Dath. Für Kinder ab 8 Jahren. Eulenspiegel Verlag; 48 Seiten, 16 Euro Quelle: Eulenspiegel Verlag

Von Janina Fleischer