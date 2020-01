Früchte der Erkenntnis – Glücksformel gefunden

Leipzig

Glück sieht aus wie ein Schwein. Das ist natürlich nur ein Symbol aus der Grabbelkiste guter Wünsche. Und geheuchelt ist es auch, denn eingedenk der Umstände, unter denen Mensch und Schwein einander begegnen, müsste vom Glücksschnitzel die Rede sein. Glückshaxe ginge auch.

Zum Glück präsentiert der Alltag das Glück in vielen Varianten: als Tee („Trink dich glücklich!“), Badezusatz („sinnlich und bezaubernd“) oder Energie-Getränk („Hanf im Glück“).

Es lässt sich also im Handumdrehen selbst herstellen aus etwas Apfelminze mit einer Prise Panthenol, aufgeschüttelt in Kohlensäure. So brauen Sie etwas Passendes für den Weltglückstag, der nicht auf den Valentinstag fällt, sondern auf den 20. März.

Glück als Maßnahme

Obwohl alles so einfach wäre, machen sich noch immer eine Menge Leute viele Gedanken, wie Mensch und Glück zueinander finden. In Sachsen-Anhalt gibt es „Glück“ als Weiterbildung. Mit Urkunde. 24 pädagogische Fachkräfte wurden dort zu „Glückslehrern“ ausgebildet.

Gut, es ist Sachsen-Anhalt, aber dennoch: Wäre es nicht günstiger, wenn als Quereinsteiger aus der Lotto-Branche so etwas übernehmen? Die Erkenntnis-Früchte dieses Lehrgangs sind wenig verblüffend: „Glück ist, wenn man sich glücklich fühlt“. Oder: „Ein Glückslehrer ist zuerst einmal ein glücklicherer Lehrer.“

In drei Worten: Glück ist Glück? Leider nicht. Man muss schon unterscheiden zwischen Kirsche und Johannisbeere. Eine „Privatmarmeladerie“ verkauft dieses „Pure Glück“ aus passierten Früchten. „Glueck passiert“ steht am Preisschild. So ist es. Und zwar wenn man gar nicht damit rechnet.

Von Janina Fleischer