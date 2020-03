Am Dienstag vor fünf Jahren starb die Leipziger Künstlerin Juliane Noack. Sie war an Bord der Germanwings-Maschine, die der psychisch kranke Copilot über den französischen Alpen zum Absturz brachte. Ein Verein in Halle unterstützt zum Gedenken an sie junge Künstler. Mit bemerkenswertem Erfolg.