Leipzig

Es gibt zwei Arten von Festivals: Groß-Events mit tausenden Menschen – und Reihen von thematisch mehr oder minder zusammenhängenden Veranstaltungen, verteilt über mehrere Örtlichkeiten. Während erstere Corona-bedingt noch immer nicht möglich sind, sind zweitere derzeit umso mehr en vogue: Filmkunstmesse, Honky Tonk, Klassik für Kinder und Tanztheaterwochen, um nur einige aktuelle zu nennen. Und nun auch das Seanaps-Festival, das am Donnerstag begann.

„Transdisziplinäre Ansätze in experimenteller Musik und Kultur“ lautet dessen Motto, und dem wird es auch gerecht. Die Formen und Inhalte sind vielfältig, von Workshops und Diskussionsrunden über ein Kurzfilmprogramm, Performances und Installationen bis hin zu, natürlich, Live-Musik. „Wie sind superfroh, dass wir dieses Jahr wieder Veranstaltungen mit Publikum machen können, nachdem wir im vergangenen ausschließlich online waren“, erzählt Mitorganisator Jonas Petry. Auch im fünften Jahr stünden bei dem kleinen, aber feinen Festival Fragen wie „Was bedeutet ein kreatives Netzwerk für eine Stadt?“ im Mittelpunkt. Mögliche Antworten finden sich entweder im direkten Austausch vor Ort – oder beim übers Internet hörbaren ganztägigen und abwechslungsreichen Live-Radioprogramm.

Zwei ungewöhnliche Performances zum Auftakt

Vor allem aber ein Wort des Mottos scheint dabei im Vordergrund zu stehen: experimentell. Zumindest angesichts dessen, was am Donnerstag im Westbahnhof Plagwitz zu erleben war. Zwei weniger als Konzerte, sondern vielmehr als akustische Performances zu bezeichnende Punkte standen auf dem Programm. Zunächst entführte Sandra Boss mittels eines Audiometers, eigentlich zu Überprüfung des menschlichen Hörvermögens, in sphärische Klangwelten jenseits von Takt und Harmonien, bisweilen auch in einem Frequenzbereich an der Grenze des Erträglichen. Dem folgte Viola Yip vom Duo Transsonic mit einem vor allem visuell beeindruckenden Auftritt, der das stroboskophafte Flackern einer Handvoll Glühbirnen mit ätherischen Gitarrenklängen ihres nicht anwesenden Partners Nicola L. Hein verknüpfte, der von einer künstlichen Intelligenz ersetzt wurde. Ein gelungener Auftakt im kleinen, beschaulichen Rahmen.

Sandra Boss eröffnete mit ihrer Akustik-Performance im Westbahnhof das fünfte Seanaps-Festival. Quelle: André Kempner

Weitere Konzerte sind für Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 20.30 Uhr im Westbahnhof geplant. Zeit, Ort und Inhalt der weiteren Veranstaltungen des Seanaps-Festivals, das an mehreren Orten im Leipziger Westen stattfindet, sowie das Online-Radio gibt es auf www.seanaps.net/2021.

Von Christian Neffe