Ruhe herrscht hinter den Toren in der Menckestraße, wo Leipziger und Besucher im Normalfall das älteste Bauernhaus im Stadtgebiet besuchen können. Angelegt wurde es, als Gohlis noch ein eigenständiges Dorf war. Bekannt ist es als Literaturgedenkstätte, die das Wirken des Dichters Friedrich Schillers ehrt, der hier 1785 zumindest die erste Fassung der „Ode an die Freude“ geschrieben hat. Doch nicht alle können das Gebäude sehen. Deshalb wurde nun gleich am Eingang ein Tastmodell aus Bronze aufgestellt. Sehbehinderte und blinde Besucher sollen zumindest eine Vorstellung davon bekommen, wie das historische Gebäudeensemble aussieht. Das Schillerhaus, das Kastellanhaus und der Garten können nun in vielen Details ertastet werden.

Entworfen hat das Tastmodell im Maßstab 1:100 der Bildhauer Jochen Zieger. Umgesetzt wurde es von der Bronzebildgießerei Noack, die schon weitere Modelle (darunter Thomaskirche und Paulinum mit Universitätskirche) gebaut hat. „Die Erfahrung zeigt, dass solche inklusiven Angebote wie diese auch bei anderen Besuchern und Neugierigen ausgesprochen beliebt sind“, erzählt Katja Etzold, Sprecherin des Stadtgeschichtlichen Museums, zu dem das Schillerhaus gehört.

Audioguides mit Text und Musikbeispielen

Sobald das Schillerhaus wie andere Museen nach der coronabedingten Zwangspause wieder öffnen dürfen, gibt es ein weiteres Novum: Mit Hilfe eines mobilen Audioguides können sich Besucher durch Ausstellung und Anlage führen lassen. Dieser wurde ebenfalls speziell für sehbehinderte und blinde Gäste entwickelt. Zu hören sind nicht nur Texte und Beschreibungen. Es gibt auch Musikbeispiele, die Besucher in die Sommermonate des Jahres 1785 versetzen, die Schiller in Gohlis verbrachte.

Barrierefreiheit in Anlage eingeschränkt

Modell und Hörrundgang sind nun erste inklusive Angebote im Schillerhaus. Weitere sollen folgen, wirkliche Barrierefreiheit ist aber in einer denkmalgeschützten Anlage aus dem 18. Jahrhundert nur schwer herzustellen.

Von Mathias Orbeck