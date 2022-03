Für Fans ein Fest: So war Pietro Lombardis Konzert im Haus Auensee

Leipzig

Es gibt Promis, bei denen man nicht so genau weiß, womit sie ihre Bekanntheit errungen haben. Pietro Lombardi ist so einer. Womöglich meldet sich beim Klang dieses Namens das Popkultur-Gedächtnis und spuckt die Buchstaben „DSDS“ aus – 2011 gewann Lombardi die Casting-Show und veröffentlichte unter der Ägide von Dieter Bohlen noch im selben Jahr zwei Alben.

Aber seitdem? Blieb der 29-Jährige hauptsächlich aufgrund seiner Präsenz in TV-Formaten wie Doku-Soaps über sich selbst und der Regenbogenpresse, die seine Trennung von Sarah Engels genüsslich ausschlachtete, einer Mehrheit bekannt. Musikalisch hingegen blieb es jahrelang still. Zumindest bis 2020 mit „Lombardi“ nach neun Jahren wieder ein Soloalbum erschien – der erste Corona-Lockdown machte der zugehörige Tour einen Strich durch die Rechnung. Nun wird sie nachgeholt – am Samstag machte Lombardi Station im Haus Auensee.

Karibik- und Balearen-Flair

Gut gefüllt zeigt sich das Konzerthaus mit Vollblut-Fans, allen voran jungen Frauen, die ihren Pietro nach einem pathetischen Videoeinspieler („Ich habe das alles aus eigener Kraft geschafft“) voller Elan begrüßen. Natürlich wissen sie, was sie an diesem Abend erwartet. Was aber, wenn man Lombardis Karriere bislang höchstens aus dem Augenwinkel verfolgt hat? Dann dürfte man durchaus überrascht werden – im Guten wie im Schlechten.

Zur Galerie Konzert von Pietro Lombardi am 12.3.22 im Haus Auensee.

Zunächst einmal zum Guten: Der junge Mann mit weißer Cap und grüner Sportjacke untergräbt etwaige Erwartungen nach Mallorca-tauglichem Partysound, zumindest weitestgehend. Zu Beginn noch versprühen Songs wie „Phänomenal“ und „Drake & Rihanna“ Karibik- respektive Balearen-Flair. Da wird den Frauen mit Reimen wie „Du bist heißer als Lava/ High-Class so wie Prada“ gehuldigt, bevor sich der Fokus der Show ganz auf den Mann auf der Bühne richtet. Wenn Lombardi seine Casting-Story nacherzählt und -singt, samt originalen „DSDS“-Einspielern, seiner Panne beim ersten Recall und all den Songs, die ihn durch die Show führten, ist ein Hauch Selbstreflexion und -ironie zu vernehmen. Man muss aber auch so ehrlich sein: Mit Stücken wie „Que Sera, Sera“ oder „Can you feel the love tonight“ erklingen in diesem Part die besten Songs der Show.

Trostspendender Herzschmerz

Zu dieser Ehrlichkeit gehört ebenfalls, dass Lombardi fraglos ein guter Sänger und auf der Bühne auch für Spaß zu haben ist, wenn er zwei Damen im Publikum spontan ein für Freudentränen sorgendes Geburtstagsständchen bringt. Der Knackpunkt dieses Konzerts ist jedoch weniger das Wie als vielmehr das Was: „Lüg mich an“, „Warum“, „Es tut schon wieder weh“ oder „Kämpferherz“ heißen die Lieder vom aktuellen Album, die den Hauptteil der Show bilden und allesamt mehr oder minder trostspendende Herzschmerz-nach-der-Trennung-Nummern sind.

Die Fans feiern das. Doch für das unbefangenere Ohr verliert das Konzert dadurch über die Hälfte der Laufzeit seine anfängliche Energie und sein Tempo. Zumal die Songs zuweilen derart ähnlich klingen, dass der nahtlose Übergang von „Cinderella“ zu „Ti Amor“ sich nur anhand des Textes erschließt. „Senorita“ bringt schlussendlich zwar nochmal Karibik-Flair zurück und die Fans zum Tanzen – wer jedoch nicht zu dieser Zielgruppe zählt, bei dem ist zu diesem Zeitpunkt bereits die Luft raus.

Von Christian Neffe