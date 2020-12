Für den Lockdown: Was Leipzigs Buchhändler empfehlen

Leipzig

Ein gutes Buch beeindruckt nachhaltig. Nicht immer ist es jedoch leicht, das Stück Literatur zum Glück zu finden. Also haben wir diejenigen gefragt, die es wissen müssen – sechs Lesetipps, die – Corona zum Trotz – in andere Kulissen träumen lassen.

Statt Urlaub...

1. Agnès Poirier: „Notre Dame – Die Seele Frankreichs“ ( Insel Verlag) empfohlen von Conny Herrmann aus der Buchhandlung Bücherwurm ( Gohliser Straße 20)

Coronabedingt ist das Reisen heutzutage schwierig bis unmöglich. Mit dem Buch von Agnès Poirier kann man sich jedoch wunderbar vom Sofa aus auf eine Reise nach Paris begeben. Die Autorin erzählt die Geschichten der wohl bekanntesten gotischen Kathedrale der Welt unterhaltsam, lebendig und überaus lehrreich. Beginnend mit der Grundsteinlegung im Jahr 1163 über die Französische Revolution hin zum Zweiten Weltkrieg skizziert sie zudem die Debatte über den beginnenden Wiederaufbau der „Seele Frankreichs" im Jahr 2019.

2. Jane Gardam: „Bell und Harry“ empfohlen von Frauke Hempel aus der Buchhandlung Wörtersee (Peterssteinweg 9)

Dieser kleine feine Roman spielt in einem Dorf in Yorkshire. Die Familie Bateman hat hier ein leerstehendes Cottage gemietet, um dem hektischen Leben in London zu entkommen. Ein tolles Buch, das einen aufs Land und in die Natur bringt und über die hektische und wenig umweltfreundliche Gegenwart nachdenken lässt.

3. Joachim B. Schmidt: „Kalmann“ empfohlen von Peter Hinke aus der Connewitzer Verlagsbuchhandlung (Specks Hof)

Ein als Krimi getarnter Roman mit einem liebevoll gezeichneten Helden: Kalmann, dem selbsternannten Sheriff von Raufarhöfn. Schön, melancholisch, spannend bis zum Finale!

4. Roman Ehrlich: „Malé“ empfohlen von Jan Walkowiak aus der Buchhandlung Grümmer (Zschochersche Straße 18)

In die Ferne schweifen kann man in Roman Ehrlichs Debütroman „Malé“. Doch die Malediven des Romans sind keineswegs das Urlaubsparadies, als das es heute von Vielen angesehen wird. Der Roman spielt in nicht allzu ferner Zukunft und die Klimaerwärmung hat bereits dafür gesorgt, dass in den Straßen der Hauptstadt das Wasser steht. Das Urlaubsparadies hat sich zu einem Ort für Aussteiger und Utopisten verwandelt. Das Verschwinden einer international bekannten Schauspielerin und eines deutschen Lyrikers locken zwei Personen auf die Insel, durch deren Suche auch der Leser den Ort und dessen Bewohner erkunden kann.

5. Clemens Meyer: „Als wir träumten“ empfohlen vom Team der Buchhandlung Südvorstadt ( Karl-Liebknecht-Straße 126)

Reisebeschränkung. Also bleiben wir zu Hause, wo es ohnehin am schönsten sein soll. Clemens Meyers „Als wir träumten“ entführt den Leser zwar nicht in ferne Länder, lädt dafür aber zu einer historischen Reise ein, nämlich ins Leipzig der Nachwendezeit, wo zwischen Zerrissenheit und Verunsicherung immer noch Platz zum Träumen bleibt.

6. Bérengère Cournut: „Das Lied der Arktis“ empfohlen von Laure Le Cloarec aus der internationalen Buchhandlung Polylogue ( Merseburger Straße 47)

Passend zur kalten Jahreszeit lädt uns die französische Autorin Bérengère Cournut zu einer Reise durch Fjorde, Tundra und Eisberge ein. Mit der jungen Uqsularik lernen wir die Kultur der Inuit kennen und den Geistern der Natur zuzuhören. Ein berührender, poetischer, anthropologischer und feministischer Roman zugleich.

Von Lisa Schliep