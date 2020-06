Leipzig

Es steht schon im Vorwort: „Die Fülle der pianistischen Probleme und klanglichen Möglichkeiten vermag den Spieler immer wieder zu faszinieren, vor allem aber hat eine Vielfalt von Auffassungsunterschieden beim Spielen wie beim Hören ihre Berechtigung, will man diese reichhaltige Musik voll ausschöpfen“, schrieb Günter Philipp seiner Peters-Urtext-Ausgabe der Sonaten Alexander Skrjabins ins Stammbuch. Für diesen Befund reichen Josef Bulva, tschechischer Pianist des Jahrgangs 1943, weit weniger Worte: „Gulasch, alles Gulasch“.

Das neue Album von Josef Bulva. Quelle: RCA

Kein Platz mehr für Eintöpfe

Er ist nicht zimperlich, wenn es ums Klavierspiel geht. Er kann es sich leisten, zog er doch jahrzehntelang erst als Wunderkind, dann als Wunder der Technik am Pianisten-Firmament seine Kreise, verehrt, auch bestaunt als strahlender Flinkfinger mit intellektuellem Anspruch. Dann kam der 22. März 1996, an dem er auf schneeglatter Straße mit der linken Hand in eine Glasscherbe stürzte, was seine pianistische Karriere abrupt beendete. Jedenfalls praktisch. Doch hörte er nie auf, darüber nachzudenken, wie dieses oder jenes zu spielen sei, was Chopin, Liszt, Beethoven oder Skrjabin wohl hatten sagen wollen, als sie die Köpfe, Hälse und Fahnen auf und zwischen die zehn Linien klemmten, die die Welt bedeuten. Und als 13 Jahre später ein Schweizer Chirurg mit einem medizinischen Wunder dem einstigen Wunderpianisten wieder das Spielen ermöglichte, war im Kopf des Josef Bulva kein Platz mehr für pianistische Eintöpfe .

Jeder nach seiner Façon

Denn nichts anderes kommt dabei heraus, dass die Pianisten seit Generationen Philipp beim Wort nehmen und die „Fülle der pianistischen Probleme“ sowie die „Vielfalt der Auffassungsunterschiede“ übersetzen mit: „Jeder nach seiner Façon“ – der Komponist übrigens ohne Rücksicht auf eigene Verluste forsch vorneweg.

Struktur statt Wirkung

Und so kommt es, dass der neue Bulva glaubte, der Welt noch einen neuen Skrjabin zu schulden. Was einerseits überrascht, weil seine Einspielung aus der Zeit seiner ersten Weltkarriere zu den eleganteren, skrupulöseren, disziplinierteren am Markt gehört. Von Gulasch kann angesichts der musikalischen wie technischen Beherrschtheit seines Zugriffs jedenfalls keine Rede sein. Andererseits wird mit den ersten Tönen seiner neuen Einspielung, die in diesen Tagen bei seinem Stamm-Label CBS Red Seal erschien, deutlich, worauf der reife Bulva hinaus will: Dieser Skrjabin ist nicht der Wirkung verpflichtet, sondern der Struktur, nicht der schönen Stelle, sondern dem kompositorisch vielfach verwobenen Ganzen, nicht dem Sentiment, sondern der Klarheit, nicht dem Herzschlag, sondern dem Metrum.

Für das Werk und seinen Schöpfer

Dabei ist dieses neue Klavierspiel nicht distanziert oder streng, sondern eher zärtlich in seiner abgeklärten Sinnlichkeit, die auf Bulvas so weichem wie warmen und schwer beherrschbarem Wunder-Steinway so tiefgründig fließt. Dieser Skrjabin ist kein ungelenker Stiefbruder Rachmaninoffs, sondern tatsächlich der legitime Erbe Chopins. Denn die Grandezza der Fingertüfteleien, mit denen Bulva all die technischen Probleme der vier Sätze niederringt – die komplexe, beinahe sinfonische Polyphonie des Kopfsatzes, die mörderischen Trocken-Sprünge der Linken im Allegretto, die Lied-Schichten des Andante, den gehetzten Tumult des Finales – sie sind nicht Selbstzweck, haben nichts Angeberisches. Sie tragen einem unbedingten Gestaltungswillen Rechnung, der sich in Demut hinter das Werk und seinen Schöpfer zurückzieht, statt es mit der Löwenpranke des Virtuosen beherrschen zu wollen.

Ausweg aus den Exzessen des Marktes

Bulva hat sie noch, hat sie wieder, diese Pranke. Aber er zeigt sie nicht vor, verbirgt sie eher hinter der luftigen Transparenz seines Klavierspiels, das einen Ausweg aus den olympischen Exzessen des Klassik-Zirkus weist. Denn lange trägt das Immer-schneller-und-immer-lauter-Prinzip gewiss nicht mehr. Und es wird allerhöchste Zeit, zurückzukehren zur Musik, die nicht leiden muss unter spieltechnischen Haken und Ösen – und nicht vorkommen muss in den atemberaubendenden technischen Standards, die mittlerweile schon an den Hochschulen als selbstverständlich gelten.

Pianistischer Weckruf

Auch der Rest des neuen Bulva-Albums taugt zum pianistischen Weckruf. Denn weder die „kleinen“ Beethoven-Sonaten Opus 78 und 90 noch Martinus gleichermaßen musikantische wie spröde Klaviersonate eignen sich zum Eindruck Schinden. Schon gar nicht, wenn der Interpret, wie Bulva es tut, mit Gewohnheiten und Manieren aufräumt, Beethoven meist unbeirrbar bis rücksichtslos in Fluss hält, um seinerseits sehr selbstbewusst die Struktur mit ungewohnter musikalischer Interpunktion zu gliedern.

Neue Zusammenhänge

Das macht den Zugang zu den Beethoven-Beiträgen nicht unbedingt leichter, weil hier beinahe jeder und jede beinahe jeden Ton kennt – aber von Bulva fortwährend neue Zusammenhänge präsentiert bekommt. Aber wer sich einmal eingelassen hat auf die Schönheit dieses Klavierspiels, das hoffentlich den Startschuss zum Klavierspiel der Zukunft gibt, wird unweigerlich mehr davon wollen.

Pflicht zum Zyklus

Martinu hat uns leider nur eine Klaviersonate hinterlassen, unter Beethovens 32 Meisterwerken der Gattung findet Bulva noch Futter satt. Und dieser Skrjabin muss einfach ein kompletter Zyklus werden. Bulva schuldet ihn der Musik. Denn es wäre der erste ganz ohne Gulasch.

Von Peter Korfmacher