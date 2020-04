Für immer Paul: Winfried Glatzeder wird am Sonntag 75

Leipzig

Missverständnisse kleben. Auch, weil sie schmeicheln. Oder wer möchte nicht gern „Belmondo des Ostens“ heißen?! Winfried Glatzeder wollte. Obwohl ihn im Osten niemand so nannte. Aber er tauchte 1969 in Ulrich Theins Fernseh-Fünfteiler „Unbekannte Leute“ in einer Nebenrolle auf – als „Belomondo“.

Vielleicht hat sich da irgendwann jemand schlecht erinnert. Oder er fand, die DDR-Boxernase sieht aus wie jene vom Franzosen Jean-Paul. Winfried Glatzeder bekam sie mit 18 verpasst. Ergebnis einer Prügelei um einen Platz im Deutschen Theater. Das Nasenbein als Opfer. So sah der 1,92-Meter-Schlaks danach anders aus. Markanter ganz sicher.

Sohn eines Miederwarenvertreters

Für einen Schauspieler nicht das Schlechteste. Ist ja ein Beruf für Auffaller. Genau das wollte der Sohn eines Miederwarenvertreters, der winters 1944, gefangen in einem russischen Keller, erfror, und einer Handweberin, die nach dem Krieg ein Jahrzehnt in Lungen-Sanatorien zubrachte. Winfried wuchs bei den Großeltern auf, als Enkel des Berliner Bürgermeisters von Lichtenberg und Friedrichshain, der dann, etwas glücklos, Unternehmer wurde.

Schauspieler wollte er werden, um Mädchen aufzureißen. Vorbild: der umschwärmte Günther Haack (1929–1965), früh verunglückter Defa-Star der 50er/60er. Der wohnte im Haus gegenüber. Dem half Jung-Winfried bei der meist weiblichen Autogrammpost. Bald spielte er bei der Bühnen-AG im Haus der Jungen Pioniere, machte Kasperle-Puppenspiele zu Weihnachten, saß ständig im Theater – und wurde erst mal Maschinenbauer mit Abitur. Die Aufnahmeprüfung an der Filmhochschule schaffte er trotzdem im September 1964. Einer von zwölf bei immerhin 759 Bewerbern. Ein anderer neben ihm hieß Jaecki Schwarz.

Der ruppige Jeans-Lederjacken-Karofluppe-Bike-Typ

Dass es im DDR-Kino zu Beginn der 70er nach den Schatten des 11. ZK-Plenums von 1965 lichter wurde, hatte auch mit Winfried Glatzeder zu tun. Zum Arbeiterhelden taugte er nicht, aber zum Alltagsmann, der ausschert. Erster Wirkungstreffer: der ruppige Jeans-Lederjacken-Karofluppe-Bike-Typ in der realistischen Romanze „Zeit der Störche“. Schlaksiger Bohrturmmalocher mit Ansichten eines Tramps.

Winfried Glatzeder in "Zeit der Störche" Quelle: Defa-Stiftung/Archiv

1973 das große Los

Er wurde, kurz darauf, Graffunda, der Student, der im Lacherfolg „Der Mann, der nach der Oma kam“ Ordnung in einen Künstlerhaushalt bringt. Glatzeder nimmt sich zurück. Er vertraut auf die Situationskomik. O-Ton: „Ich wollte nicht witzig sein.“ Er war es. Gerade deshalb. 1973 das große Los: Heiner Carow machte ihn zum stocksteifen DDR-Außenhändler Paul in der „Legende von Paul und Paula“. Zu einem, der über seinen DDR-Schatten springt, als er sich abgrundtief verliebt in eine wilde Kaufhallen-Kassenfrau. Der die Karriere sausen lässt. Der Paulas Anarchie verfällt. Ein Kultfilm. Winfried Glatzeder ist ein Star.

Clowneske Einfachheit

Neben dem Film steht er auf der Bühne, erst in Potsdam, dann in der Volksbühne Berlin, gefördert von Fritz Marquardt, B. K. Tragelehn und Benno Besson, angetrieben von seinen Idolen Fred Düren, Wolf Kaiser, Rolf Ludwig. Clowneske Einfachheit sei seine Spezialität, notierte Glatzeder in der Autobiografie.

Einfach ist er allerdings nicht, eher einer, der fordert, der abhaut, wenn es ihn unterfordert. Er überwirft sich mit den Ziehvätern, landet 1977 im Defa-Ensemble, auch in „ Till Eulenspiegel“ und „Zünd an, es kommt die Feuerwehr“. Beides Klamotten, ganz schwer kopflastig die eine, derb-peinlich die andere.

1982 beginnt das Abenteuer West

Ende der 70er ist Winfried Glatzeder auf dem Sprung. Obwohl er all sein handwerkliches Geschick erst in eine Fünf-Zimmer-Altbau-Wohnung, dann eine Villa steckt, will er raus. Im Juli 1982 beginnt das Abenteuer West – mit Marion, der Lehrerin (Heirat 1970), mit den Söhnen Robert und Philip. Er ist 37 und fängt noch einmal an, dreht („Bali“ unter Regisseur Istvan Szabo, „Va Banque“ mit Willy DeVille), kündigt dem Schillertheater nach vier Wochen, fühlt sich fremd, lehnt in Hollywood eine Arztserie vom Fließband ab – und hierzulande„Liebling Kreuzberg“ als Manfred Krugs Nebenmann. So, wie er in der DDR nicht „ Daniel Druskat“ sein wollte, der gusseiserne LPG-Vorsitzende.

Irrtum „Tatort“

Winfried Glatzeder behielt seinen eigenen Kopf, wurde Salieri in „Vergesst Mozart“ und Paul Levi in „ Rosa Luxemburg“ – und spielte ab 1987 am Düsseldorfer Schauspielhaus das, was er spielen wollte: Malvolio („Was ihr wollt“), Sgaranelle („ Don Juan“), Clov („ Endspiel“). 1991 drehte er in „Tanz auf der Kippe“ wieder bei der Defa, stand in zehn Jahren 770 Mal in „Pension Schöller“ auf der Bühne, bekam seine Traumrolle als Elwood P. Dowd in „Mein Freund Harvey“ und sattelte 2006 in Bad Segeberg als Bösewicht Santer in „Winnetou III“. Dass Winfried Glatzeder in den 90ern in zwölf „Tatorten“ als Berliner Kommissar Roiter ermittelte, fällt unter Irrtum.

Vor sechs Jahren zog Winfried Glatzeder ins RTL-Dschungelcamp – und gestand Schönheits-OPs an Tränensäcken und Lidern. So war er denn auch der ideale Stasi-Romeo in „Kundschafter des Friedens“. Da konnte Winfried Glatzeder mal wieder zeigen, was für ein Komödiant in ihm steckt. In „Dark“, der Netflix-Serie, kann er das als Nielsen leider nicht. Sonntag wird der ewige Paul mit der markanten Stimme 75 Jahre.

Von Norbert Wehrstedt