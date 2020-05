Fulminante Rückkehr: Central-Kabarett und Funzel spielen wieder

Leipzig

Glücklich sitzen André Bautzmann und Robert Günschmann auf der Treppe zum Central-Kabarett und lösen Feierabend-Zigaretten in Rauch auf. „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Bautzmann. „Es lief viel besser, als wir gedacht haben“, bemerkt sein Kollege. Nach drei Monaten Zwangspause sind die beiden am Samstagabend auf die Bühne zurückgekehrt – und nicht nur sie hatten trotz veränderter Bedingungen einen schönen Abend.

Das Central-Kabarett ist neben der Funzel das bislang einzige von fünf Leipziger Kabarett-Häusern, das den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Im großen, gestreckten Saal steht auf jedem zweiten Tisch ein „Gesperrt“-Zeichen, um den vorgeschriebenen Abstand zu wahren. Die Aufteilung ist luftig, die klassische Kleinkunst-Atmosphäre dennoch vorhanden – auch nebenan im Blauen Salon, in dem das Sandtheater mit 35 Prozent der gewohnten Kapazität quasi ausverkauft ist. Ein Begriff, dem in Corona-Zeiten An- und Abführungszeichen zustehen.

„Manche Leute haben noch etwas Angst“

Bei Günsch- und Bautzmann erleben knapp 40 von derzeit rund 50 möglichen Zuschauern das Programm „Verrückt in die Zukunft“. „Manche Leute haben noch etwas Angst“, verrät die Dame am Einlass, „nicht alle holen ihre bestellten Karten ab.“ Ein Problem für die Häuser, die eh schon auf mindestens die Hälfte des gewohnten Zustroms verzichten müssen.

Die Leipziger Mary Henke-Schote und Reik Stejskal jedenfalls haben keinerlei Bedenken. „Das Raumkonzept ist sehr gut, wir fühlen uns sicher und entspannt“, sagt Stejskal. Henke-Schote freut sich, „dass wir endlich wieder Kultur genießen können. Und das Programm ist sehr unterhaltsam.“

„Ihr Lohn ist am Ende der Applaus!“

Was die beiden Kabarettisten, flankiert von Keti Warmuth am Piano und Martin Joost am Schlagzeug, da vorn machen, ist in der Tat bemerkenswert – zum einen wegen der gut austarierten Mischung aus politisch-gesellschaftlicher Satire und Komik, zum anderen durch die pointierte Einbindung der Lage. Das Pendeln zwischen 2002 – der vorgeblichen Gegenwart – und 2020 – der Zukunft – spielt mit dem Wissensrückstand auf der Bühne und dem Vorsprung in den Rängen. In die Episode mit dem Blinddarm-Operierten bettet das Duo einen Corona-Patienten ein, und die Nummer über unbedachte Statements von CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurde komplett umgeschrieben – mit der starken Schluss-Erkenntnis über die Gemeinsamkeit von krisengeschüttelten Künstlern und unterbezahlten Pflegern: „Ihr Lohn ist am Ende der Applaus!“

„Es ist wichtig, endlich weiterzumachen“

Dieser Umstand wir so lange anhalten, wie die Beschränkungen gelten. Dass bei vier Akteuren samt Personal des Hauses angesichts relativ weniger Zuschauer nicht groß was übrig bleibt, kennzeichnet den Notstand. „Danach geht es aber im Moment nicht“, sagt Musiker Joost, „es ist wichtig, endlich weiterzumachen.“

Das sieht Funzel-Chef Thorsten Wolf genauso. Am selben Abend zeigen er und sein Ensemble „Der helle Wahnsinn – Glotze total“ vor 45 Zuschauern (50 sind derzeit möglich). Mehr geht nicht. „Natürlich ist das eine Herausforderung“, bekennt Wolf, „aber machbar. Wir haben Bezug auf die Lage genommen und das Publikum hatte Spaß. Dass der momentane Zustand nichts mit Rentabilität zu tun hat, muss jetzt mal zweitrangig sein.“

„Die fabelhafte Welt der Pandemie“

Auch im Central-Kabarett gilt: Zähne zusammenbeißen, Leben ins Haus zurückholen, weggebrochene Vorausbuchungen neu erarbeiten. Dafür haben Bautzmann und Günschmann einen guten Beitrag geleistet – mit einem laut beklatschten, geistreich-frechen Abend direkt am Puls der Zeit. Und die Youngster gehen noch einen Schritt weiter: In der Corona-Pause haben sie an einem brandaktuellen Programm gefeilt. „Die fabelhafte Welt der Pandemie“ – quasi Schwester der geplanten „Fabelhaften Welt der Amnesie““ – ist erstmals am 9. und 10. Juli zu sehen. Womit wir wieder beim Thema Abstand wären: Künstlerisch ist es einer, den die Konkurrenz erst mal aufholen muss.

