Leipzig

Teppich, Wohnzimmerlampe, Ledersofa im Hintergrund. In dieser Behaglichkeitsskizze zuppelt Funny van Dannen am Freitagabend auf der Geyserhaus-Parkbühne kurz an der Gitarre rum, freut sich über das „Glück mit dem Wetter“ und geht dann erst mal am Bach „Narzissen pflücken“. Ja, seufzt er in dem Song, man könnte auch über die Finanzwelt, die Macht der Pharmaindustrie oder Alter und Verfall nachdenken. Aber man darf sich ja wohl auch mal einen schönen Tag machen.

Und schon sind wir mitten in dem Einmachglas, in dem die progressive Linke seit Jahr und Tag steckt – total aufgeklärt, aber bewegungseingeschränkt zwischen gelebter Biedermeier-Behaglichkeit und gepflegtem Barrikaden-Bewusstsein. In diese Selbstzufriedenheit pflanzt Funny van Dannen, der eigentlich Franz-Josef Hagmanns-Dajka heißt und angeblich schon 63 Jahre alt ist, seine so harmlos daherkommenden Beunruhigungen. „Positiv denken, negativ sein“, heißt ein Song.

Es kam immer was dazwischen

„Wie oft wollten wir schon den Umsturz planen, aber immer kam etwas dazwischen“, gibt er fröhlich zu, während der windstille Abend langsam runterdimmt. Das Publikum auf den gut gefüllten Rängen – die Mehrheit ist zwischen 30 und 60 – lächelt und jubelt ihm zu, singt bei der Ausredenballade „Schilddrüsenunterfunktion“, dem wunderbar beleidigten „Okapiposter“ oder den „Eurythmieschuhen“ mit. Man kennt sich, man versteht sich, man profitiert vom „Kapitalismus“, aber bekommt es einfach nicht hin, ihn zu lieben, wie van Dannen in seiner gesungenen System-Analyse ausführt.

Die Songs, die der Sänger nur mit Gitarre, manchmal mit Mundharmonika und Pfeifen vorträgt, wohnen musikalisch nah an Schlager und Volkslied. In „Schön singen“ nimmt er seine eigenen Fähigkeiten hops. „Boah! Kann der schön singen!“, singt er über sich. Und es stimmt. Da macht auch das Bier nichts, dass er gebracht bekommt, aber nicht mehr so gut vertrage, seit er vollständig geimpft sei, wie er berichtet.

Ballade vom „Corona-Liebespaar“

Die Corona-Zeit hat sich in mehrere seiner neuen Songs geschlichen, auch einen Klassiker hat sie infiziert: Woran sie denke, fragt er sie nach dem Sex besorgt. Und sie antwortet jetzt „Homeschooling“. Im Original sagt er zu ihr „Homebanking“. Beides nicht schön. In „Corona-Liebespaar“ sind „beide infiziert, aber ihnen ist nichts passiert“. Allerdings: „Wie frei und unbeschwert sie sich dabei gaben./ Niemand weiß, wie viele sie angesteckt haben.“

Funny Van Dannen auf der Geyserhaus-Parlbühne – Quelle: Dirk Knofe

Wenn diese Zeit zu irgendetwas gut war, dann vielleicht dazu, zur Besinnung zu kommen und Bilanz zu ziehen. In einem der neuen Lieder heißt es: „Wenn du zur Ruhe kommst, ist das vielleicht ein Zeichen/ Dann zählst du deine Freunde und im Keller deine Leichen./ Wenn du zur Ruhe kommst, vielleicht bist du bei mir. Vielleicht ist es fünf vor zwölf oder zehn nach vier./ Und wenn du nicht zur Ruhe kommst, kommt sie zu dir.“

„Zwei Rinderhälften sind noch lange kein Rind“

Funny van Dannens Inspiration streunt wie ein Hund durch die Assoziationsfelder und bleibt zuverlässig beim Abwegigsten stehen. „Zwei Rinderhälften sind noch lange kein Rind“, erfahren wir. Oder dass man mit einem „Hochhaus mit wehenden Haaren“ schlecht Volleyball spielen kann. Da ist was dran. Und außerdem hat Senf Ekstasepotenzial. Auch das muss mal gesagt werden.

Das Skurrile schützt natürlich auch. Bei „Herzscheiße“, einem seiner bekanntesten Titel (Mann verlässt Frau: „Geh weg mit deiner Herzscheiße“), schwingen ein paar Feuerzeuge im Dunkel. Eine Geste, die die Kunst des Texters, die im Lied verhandelte Tragödie hinter einer erzählerischen Sicherheitsarchitektur zu verstecken, konterkariert.

„Ruckzuck ist man tot. Na und?“

„Ja verdammt, wie die Zeit vergeht. Ruckzuck ist man tot. Na und?“, sagt der sympathische Sänger, von dem man sich wünschte, dass er sich mal in eine Florian-Silbereisen-Show verirren würde und dort vielleicht sein Lied vom „Sohn des Ziegenfickers“ vortrüge. Warum? Einfach so.

Ruckzuck ist auch dieser Abend vorbei. Nach zwei Stunden und über 40 Songs. „Es gibt einen Anwohner. Wir müssen leider Schluss machen“, sagt Funny van Dannen. „Neiiiiin“, ruft es aus dem Publikum. Doch. Und der Umsturz? Wieder was dazwischengekommen ...

Von Jürgen Kleindienst