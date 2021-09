Leipzig

Diese Ausstellung war, da sind sich alle Befragten einig, anders als die meisten. Und das nicht nur wegen des Veranstaltungsortes – keine edle Galerie, sondern eine von der Zeit gezeichnete Halle in den Pittlerwerken –, sondern allem voran wegen derjenigen, die ausstellten, und der damit verbundenen jüngeren Zielgruppe.

Von Donnerstag bis Sonntag fand der erste Studierenden-Kunstmarkt Leipzigs statt, eine analoge Auskopplung der Internetplattform Studenten-Kunstmarkt.de. Dessen Name verrät bereits: Hier bekommen Kunststudierende die Möglichkeit, ihre Werke online zu vertreiben und damit den ersten Fuß auf einen hart umkämpften Markt zu setzen.

Preise in beachtlichen Sphären

Zehn Künstlerinnen und Künstler, die meisten davon aus Leipzig, stellten ihre Werke aus und boten sie auch gleich zum Kauf an, mit Preisen in durchaus beachtlichen Sphären von bis zu 6500 Euro, gern gleich zum Mitnehmen. Einige Bilder gingen auch tatsächlich über die Theke, wohl nicht zuletzt dank der Möglichkeit, mit den Kreativen ins persönliche Gespräch zu kommen, was die Gäste ausgiebig nutzten.

Ausstellung Studierenden Kunstmarkt in den Pittlerwerken in Leipzig. Quelle: André Kempner

Mit-Initiator Erich Reich zeigte sich jedenfalls zufrieden: Die Erwartungen seien, zumindest was die Besucherzahl betrifft, übertroffen worden. Die mühsame, dreimonatige Vorbereitung habe sich gelohnt. „Jeder soll Kunst kaufen und verkaufen können“, fasst er den Grundgedanken der Webseite zusammen: einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg in einen Markt ermöglichen, dem neue Gesichter und Quereinsteiger oft mit Skepsis begegnen – glaubt man den Ausführungen einiger Ausstellender. Und auch denen des Star-Gastes, der am Freitag vorbeischaute: Fynn Kliemann, seines Zeichens YouTuber und kreatives Multitalent, Handwerker, Musiker und seit zwei Jahren nun auch in der bildenden Kunst vertreten. Einige seiner Bilder wurden in den Pittlerwerken ebenfalls zum Kauf angeboten.

Bescheidener Star-Gast

Der mittelgroße PR-Stunt, eine solche Netzkoryphäe für sich zu gewinnen, zündete. Kliemann zog mit seinem Namen ordentlich Gäste an, machte einen Rundgang durch die Ausstellung, posierte für etliche Selfies, stets begleitet von einer Kamera für ein neues Video, das dem virtuellen Kunstmarkt wohl noch einiges mehr an Aufmerksamkeit bescheren konnte. Der 33-Jährige gab sich allerdings bescheiden – „Es ist ja eher für mich eine große Ehre, hier dabei sein zu dürfen zwischen all den jungen Talenten.“ – und überzeugt vom Konzept, einen Platz für Kunst zu schaffen, an dem alle willkommen seien.

In der Tat: Die Atmosphäre war mehr als einladend. Getränke- und Essensausschank, schwungvolle Funk-Musik im Hintergrund, Platz für ungezwungene Gespräche – bisweilen erinnerte dieser Kunstmarkt eher an ein Festival im sehr kleinen Rahmen denn an eine klassische Ausstellung. Nur dass man besten Falle auch hier etwas mehr Kleingeld dabeigehabt haben sollte.

Von Christian Neffe