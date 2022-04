G2 Kunsthalle in Leipzig zeigt „Mixed Feelings“, Direktorin Anka Ziefer geht nach München

Leipzig

Um die körperliche Annäherung an Kunst und die eigenen Gefühle dabei geht es in der aktuellen Ausstellung in der G 2 Kunsthalle in Leipzig, gerade nach ihrem zuweilen gelungenen, aber doch vor allem notgedrungenen Rückzug ins Digitale. Und dieses Einlassen, sagt Direktorin Anka Ziefer, sei ein ganz anderes. Die Beweisführung folgt auf dem Fuße, nämlich gleich am Eingang der Schau, über dem Tresen. In Gold gerahmt treibt es dort ein nacktes Paar auf einem Sessel, die Gesichter zur Grimasse verzerrt. Man ertappt dieses „Screaming Couple“ des US-amerikanischen Künstlers George Condo in flagranti. „Es gab schon Besucherinnen und Besucher, die sich pikiert wegdrehten“, erzählt Ziefer.

Wie direkt schaut man hin?

Das groteske, ziemlich explizite Gemälde kann durchaus Schamgefühle verletzten. „Allein vor einem Bildschirm passiert das nicht.“ Auch das benachbarte Werk der Französin Madeleine Roger Lacan fordert heraus: Eine auf dem Boden sitzende weibliche Figur gibt – umrahmt von einer stilisierten schwarzen Katze – den Blick auf den Genitalbereich frei, weiter unten, auf einem schwarzen Tropfen befindet sich eine Drehscheibe aus Karton und darauf die Aufforderung „Turn me on“. In dem Selbstporträt geht es um Körperflüssigkeiten und ihre Enttabuisierung sowie das Verhalten des Besuchers dazu. Wie direkt schaut man hin, wie geht man mit dieser Kunst und sich selbst um? Komplettiert wird der Eingangsbereich mit einem ziemlich schrägen Hochzeitspaar von Sophia Süßmilch, das zwei vogel- und insektenartige Fantasiewesen nebeneinanderstellt.

Digitale Bezüge: „Virtu“ von Vivian Greven Quelle: André Kempner

Anke Ziefer: Von Rom nach Leipzig nach München

„Mixed Feelings“ ist der Titel der Schau, die bis 18. September in der G2 Kunsthalle zu sehen ist und 18 Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung Hildebrand vereint. Die Idee dazu sei im ersten Lockdown gekommen, als das Kunsterleben ausfiel oder sich digital transformierte. Es ist die letzte Ausstellung, die Anka Ziefer verantwortet. Zusammen mit dem Immobilienunternehmer Steffen Hildebrand hatte sie die Einrichtung vor sieben Jahren eröffnet und seitdem 24 Ausstellungen und kleinere Projekte realisiert. Die Kunsthistorikerin war damals aus Rom gekommen, von der Bibliotheca Hertziana – eine Entscheidung, die sie nie bereut habe, wie sie sagt. „Gemischte Gefühle“ – das beschreibe nun auch ihren eigenen emotionalen Zustand. In München fängt sie am 1. Mai als Partnerin in der renommierten Galerie „Jahn und Jahn“ an, die große Namen wie Isa Genzken, Georg Baselitz oder Gerhard Richter, aber auch jüngere Künstlerinnen und Künstler vertritt. Schwerpunkt der Galerie seien Papierarbeiten, ein Thema, dass sie als Kunsthistorikerin immer besonders interessiert habe, sagt Ziefer. Nach sieben schönen Jahren sei es für sie Zeit, etwas Anderes zu machen, Neues aus sich herauszuholen. So gehe sie nun mit einem weinenden Auge. Ihre Nachfolge ist bereits geregelt. Der Kunsthistoriker Leo Wedepohl wird neuer Direktor. „Wir arbeiten jetzt schon Hand in Hand“, sagt Ziefer.

Zurück in die Ausstellung, die an keiner Stelle ihr Thema aus den Augen verliert und immer wieder geschickt auf Kontraste setzt – so in einer Ecke, in der zwei sehr verschiedene Auffassungen von Fotografie aufeinandertreffen. Auf der einen Seite ist da Wolfgang Tillmans, von dessen Bildern ein vager, schwer in Worte zu fassender Zauber ausgeht. Zu sehen sind Körperdarstellungen aus den frühen 90ern bis 2013 sowie ein Selbstporträt des Turnerpreisträgers. Es sind feine, leise Bilder.

Selbstoptimierungs-Phrasen an der Wand

Von gegenüber brüllt Sven Johnes Wandtableau in den Raum. Er hat zwölf Porträts von US-amerikanischen Motivationstrainern aus dem Internet gezogen und in gleiche Formate gebracht. In die Bilder hat er ihre Phrasen gestellt, etwa „Ich bin kein Produkt meiner Umstände, sondern ein Produkt meiner Entscheidungen.“ Es ist eine zynische, auch tragische Ikonographie neoliberaler Selbstoptimierung – insbesondere mit Tillmans’ Kunst im Rücken.

Ein weiteres Spannungsfeld baut sich auf zwischen den Arbeiten von Friedrich Kunath und Stefan Vogel. Letzterer zeigt eine vielschichtige, so witzige wie tiefgreifende Materialcollage mit Zeitungsausschnitten, Zigarettenstummeln, Tackernadeln und Dreck. Vordergründig sehen wir das Innenleben eines Kühlschranks, tatsächlich geht es um Beziehungskonstellationen, eingefrorene Verhaltensmuster, Sprache, Gefühle. Ähnliches wird durchaus auch bei Kunath verhandelt – nur völlig anders. Der in Los Angeles lebende gebürtige Karl-Marx-Städter zeigt ein zerwühltes Bett vor einer Palmenkulisse im Sonnenuntergang. Auf dem Bett liegt ein altes Telefon, der Hörer ist abgenommen, ein Gespräch abgebrochen.

Kalifornischer Traum oder Alptraum? „Never liked you but still nostalgic“ von Friedrich Kunath. Quelle: André Kempner

Eine liebkoste Schaufensterpuppe

In einem großen Raum treffen Arbeiten mit deutlich digitalen Hintergründen auf Sebastian Hosus intensive, expressive Malerei. Christian Holze sieht sich als Bildhauer, der im digitalen Raum virtuelle Avatare nach berühmten Vorbildern verschmelzen lässt und das Ergebnis dann aber in mit Pinsel und Farbe ausgebesserte Drucke übersetzt. Von Louisa Clement sind zwei Videos zu sehen, in denen Hände in Handschuhen Hals und Knie einer Schaufensterpuppe aus Fiberglas liebkosen.

Sehnsucht nach Nähe, überführt in eine starke Metapher, die auch für die digitalen Substitute gelten könnte.

Von Jürgen Kleindienst