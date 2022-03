Leipzig

Die Ausstellung war lange geplant. Sagt Gerd Harry Lybke, der Galerist. Lada Nakonechna ist ohnehin keine Unbekannte in Leipzig. 2008 entdeckte Leipzigs Galerie Eigen + Art die Ukrainerin. Da war sie 27, hatte in Kiew studiert und war bereits in Gruppenschauen vertreten. Sechs Mal hat Eigen + Art Lada Nakonechna seitdem gezeigt, in Berliner und in Leipziger Räumen. Auch am Wettbewerb um das Leipziger Revolutionsdenkmal war sie beteiligt.

Die lange geplante Ausstellung „Studium des Menschen“ ist nun jedoch nicht mehr eine Ausstellung wie andere. Der Krieg in der Ukraine liegt darüber und darunter. Lada Nakonechna ist am 24. Februar aus Kiew geflohen – mit ihrem Mann, einem Kunstprofessor, und ihrem zwei Jahre alten Kind. Mit dem Auto nach Lemberg. Da musste ihr Mann bleiben. Von Lemberg weiter, eingequetscht in einem Vorort-Zug, nach Przemysl. Für eine Strecke, die normalerweise in drei Stunden erledigt ist, brauchte er jetzt 22.

Eigen + Art zeigt Installationen, Zeichnungen, Fotos

Pferdefuß eines im Maidan gestürzten Denkmals in Lada Nakonechnas Ausstellung bei Eigen + Art.. Quelle: André Kempner

Freunde holten sie ab, fuhren sie mit ihrem Kind nach Berlin. Nun ist sie seit zwei Wochen in Leipzig – für zwei Monate. Dann geht es erst mal nach Lodz, wo Lada weiter an ihrer Doktorarbeit schreibt: „Russland will nicht nur unser Land vernichten, sondern auch die ukrainische Kultur. Wir müssen mit Ausstellungen zeigen, dass es eine eigenständige Kunst ist. In Deutschland hat man sie immer so gesehen, als ob sie von Russland geschaffen worden wäre.“

Da bekommt die lange geplante Ausstellung von Lada Nakonechna unversehens einen neuen, eigenen Auftrag. Ob sie nun will oder nicht. „Studium des Menschen“ ähnelt einer thematischen Annäherung in vier Teilen: Installation, bearbeitete Fotos, Zeichnungen, Fotos. Im Zentrum: der zerlegte, der anwesend abwesende Mensch. Er hat die klassische, akademische Darstellung verlassen. Er ist ein abstraktes Wesen. Bei Lada Nakonechna als Bauteil: Rohre auf Marmorplatten, die aus der Wand kommen, einzeln stehen, aufrecht oder geknickt, zusammengehalten von Knien aus Pappmaché.

Lada Nakonechnas Kunst der Unruhe, Unsicherheit, Ungewissheit

Lada Nakonechnas „Studium des Menschen" in der Galerie Eigen + Art. Quelle: André Kempner

„Der Mensch ist nicht mehr Subjekt, sondern nur noch Objekt“, sagt Lada Nakonechna. „Seine Seele wurde ihm weggenommen. Als Mensch wird er nicht mehr gesehen. Nur noch Teile von ihm werden benutzt, aber eine Geschichte können sie nicht mehr erzählen.“ Das könne, räumt sie ein, natürlich jeder frei interpretieren. Verbunden sind die Objekte im Raum mit bearbeiteten, großen Fotos an einer mannshoch hautfarben gestrichenen Wand.

Vergrößerte Aufnahmen aus dem Internet von der polnisch-belarussischen Grenze. Polizisten, Flüchtlinge, Grenzpfähle. Aus denen schneidet Lada Nakonechna Birken, Gräser, Sträucher weiß heraus. Holzschnitte einer anderen Art. „Der düstere Wald mit Menschen im Hintergrund – und ich lege ein schönes Bild darauf“, sagt Lada Nakonechna. So entsteht eine eigenartige Unruhe, Unsicherheit, Ungewissheit.

„Es geht um Zerstörung“, sagt Lada Nakonechna

Ein Knie. Es gehört zu Lada Nakonechnas „Studium des Menschen", wie ihre Ausstellung in der Galerie Eigen+Art in der Spinnerei heißt. Quelle: André Kempner

Die liegt auch in großformatigen Aufnahmen von Denkmälern aus der Froschperspektive, nicht jedoch in ihren Zeichnungen. Landschaften mit Hütte oder Ruine, Bäume, gezeichnet mit einem geduldigen, artistischen Strich, der an Pointilisten erinnert: immer von unten nach oben. Die Vorlagen kommen aus dem Internet. „Ich arbeite nie in der Natur“, sagt Lada Nakonechna, „ich arbeite mit fertigen Objekten – und interpretiere sie so, dass andere Menschen sie weiterinterpretieren können.“ Der Preis für diese Zeichnungen richtet sich dann jeweils nach dem Stundenlohn in jenem Land, in dem sie verkauft werden.

Ruinen auf den Zeichnungen will sie jedoch nicht als romantisches Zeichen wie etwa bei Caspar David Friedrich sehen: „Es geht um Zerstörung.“ Also um Krieg. Also auch um die Ukraine. Inzwischen ist ihre Mutter aus Dnipro geflohen und bei der Tochter. Die schreibt und telefoniert mit Verwandten, Bekannten, Freunden im Land, arbeitet mit 18 ukrainischen Künstlern an großen Plakaten, die demnächst öffentlich zu sehen sind.

„Meine Ausstellung in Leipzig“, sagt Lada Nakonechna, „musste ich nicht verändern. Krieg führt Russland ja schon seit 2014 gegen uns. Der Krieg jetzt aber ist nicht nur ein Problem der Ukraine.“ Jedoch nur dort, in ihrem Land, sieht sie ihre Zukunft: „Natürlich möchte ich zurück – so schnell wie möglich.“

Info: Lada Nakonechna: „Studium des Menschen“, bis 23. April, Eröffnung am 26. März 12–19 Uhr, anschließend Dienstag bis Samstag 11–18 Uhr; Galerie Eigen + Art, Spinnereistraße 7, Halle 5; es gilt die 3G-Regel; www.eigen-art.com

Von Norbert Wehrstedt