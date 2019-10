Ganz und gar Schatten: „Herz der Finsternis“ in der Schaubühne

Leipzig

Es ist finster im Herz der Finsternis. Und konsequenterweise dann auch im Ballsaal der Schaubühne, wo am Donnerstag der wohl berühmteste Text Joseph Conrads als Theaterproduktion (Regie: Nikolas Darnstädt) Premiere feierte. Als alptraumhaft diffuses, als dunkel mäanderndes Monologstück – das es sich allerdings nicht nehmen lässt, final dann doch noch mit dem in Eindeutigkeit moralisierenden Geisteslichtchen aufklärerischer Intention, sein Publikum zu erhellen. Leider.

Erst einmal sitzen hier dann aber die Zuschauer tatsächlich 45 der gut 70 Inszenierungsminuten im (fast) Dunkeln. Im aufs nötigste herab gedimmten Licht, zünftig umwallt von Nebelschwaden und platziert im Karree um die weitläufige Spielfläche, deren Umrandung fast den ganzen Raum füllt und in seiner Form einen Schiffsbug erahnen lässt. In diesem konturieren sich fahl eine menschliche Gestalt und ein schattenhafter, an einen Altar gemahnender Aufbau.

Doch, das hat was: Diese traumwandlerische Schattenwelt (Bühne, Kostüm: Sina Manthey), in der dann bald Sebastian Schneider, selbst ganz und gar Schatten, erst einmal vorrangig zu hören ist. So wie das Wasser, durch das er tappt und das besagten Bug komplett ausfüllt. Der Kahn hier scheint ein längst schon abgesoffener, ein Gespensterschiff.

Gespensterstunde

Es ist ein monologisches Zwiegespräch im Zwielicht, eine Gespensterstunde, die Darnstädt in diesem Gespensterschiff mit Schneider in Szene setzt. Marlowe, der Held, der Chronist aus Conrads Erzählung, spricht – mit sich und einem keifenden schrillen Etwas; einem clownesken Jahrmarktgeist kolonialer Anmaßung, den Marlow noch einmal mitnimmt auf jene Flussreise ins Innerste Afrikas. Ins Herz der Finsternis, hin zu diesem Elfenbeinhändler Kurtz, der dort wie ein Dämon des Wahnsinns und der Hybris haust und herrscht.

Die Worte selbst werden darüber zu einem dunklen Fluss. Treiben mal ruhig und mal in Strudeln, in denen immer wieder einzelne Buchstaben und Silben verloren gehen. Als wäre auch Conrads Sprache ein Schiff, das leckgeschlagen und am Sinken ist und in das so immer wieder auch „fremde“ Textbruchstücke wie Treibgut einströmen. Bis irgendwann das Sprechen verstummt und stattdessen ein peitschend treibendes Schlagzeug einsetzt, sich zum Element des Wassers sich das des Feuers gesellt (welches den „Altar“ recht effektvoll entflammt) und schließlich das Licht sanft hochfährt. Und in all dem Schneider in die Bewegungen eines grotesk rituellen Tanzes getrieben wird.

Pocahontas und Klaus Theweleit

Die Inspirationen nun, dem das in seiner visuellen und atmosphärischen Anmutung entspringt, mag man gut und gern und halbwegs kinoaffin schnell entschlüsseln – an der Wirkung ändert das nichts. Es ist eine nonverbale und genau darin poetische Verdichtung dieses Textes, die hier gelingt. Ein spannender Momente-Vorstoß in dessen Tiefe, zu seinen „unsagbaren“ Unterströmungen. Zum „Herz der Finsternis“, das sich ja nicht zufällig in der „Wiege der Menschheit“ findet.

Es wäre gerade in seiner Ungreifbarkeit ein dunkles starkes Finale gewesen. Doch fühlte man sich wohl in der Pflicht, konkreter zu werden. Und so darf dann Schlagzeugerin Anja Müller noch einen Text aufsagen, der von der Wiege der Menschheit hinüber in die Neue Welt führt. Genauer: Zu Pocahontas und Terrence Mallicks Film „The New World“, an dem hier eine derart erstsemestrige (Kultur-)Kritik exerziert wird, wie sie auf diesem Level ziemlich deckungsgleich einst auch schon der einschlägig versierte Autor Klaus Theweleit gegen den Film in Stellung brachte. Wohl im Namen ihrer kritischen Intention (Kolonialismus als „europäische Ursünde“ zu brandmarken) folgt die Inszenierung dem nach – und steht am Ende, ähnlich ihrem Darsteller, irgendwie bedröppelt im Flachwasser.

Weitere Vorstellungen Freitag und Samstag, je 20 Uhr, Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, Eintritt 15/9 Euro

Von Steffen Georgi