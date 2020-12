Leipzig

Weil es im Oktober nicht geklappt hat wie geplant, bleibt Kanada bis 2021 Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Wie immer im Rahmen der Gastlandauftritte erscheinen einige Bücher neu in deutscher Sprache, und zwar schon jetzt.

„Dieses Buch sollte man in Deutschland allein deshalb lesen, weil es auf 390 Seiten in nur 65 Sätzen ein sehr klangvolles, vielschichtiges Sittenbild der modernen Gesellschaft um die Jahrtausendwende bietet“, sagt Nicolas Denis, Übersetzerin von „Drei Nächte. Drei Tage“ von Marie-Claire Blais ( Suhrkamp) in einer Mitteilung der Frankfurter Buchmesse, die sich mit einigen Empfehlungen in Erinnerung bringt.

Übersetzerin erzählt

In einem Video, das die Kanadische Botschaft zu ihren Buchtipps von Übersetzerinnen und Übersetzern aus dem kanadischen Englisch und Französisch stellt, gibt Nikolas Denis persönliche Einblicke in ihre Arbeit.

Weil kanadische Autoren auch ein Gespür für Schnee haben, erzählt Christian Guay-Poliquin in seinem preisgekrönten Roman „Das Gewicht von Schnee“ von einem jungen Mann, der nach einem schweren Autounfall gezwungen ist, in einem Dorf auszuharren. Zum Schneegestöber kommt ein landesweiter Stromausfall – das Dorf bleibt von der Außenwelt abgeschnitten. Ein ebenfalls gestrandeter Mann nimmt den jüngeren bei sich auf, in der Isolation schwanken beide zwischen Mitleid und Misstrauen, Hilfsbereitschaft und Hass (übersetzt von Sonja Finck und Andreas Jandl. Hoffmann und Campe; 288 Seiten, 24 Euro).

Thriller zur Weihnachtszeit

Martin Michaud zählt zu den erfolgreichsten Krimi-Autoren des Landes. „Aus dem Schatten des Vergessens“ ist der ersten Band einer Reihe, in der Sergent-Détective Victor Lessard und seine Partnerin Jacinthe Taillon er mitteln. Der Thriller spielt zur Weihnachtszeit, der Mordfall an einer Psychologin führt in die dunkelsten Abgründe sowohl der menschlichen Seele als auch der amerikanischen Geschichte. Ein weiterer Band („Durch die Tore des Todes“) soll im April 2021 erscheinen. (Deutsch von Reiner Pfleiderer und Anabelle Assaf. Hoffmann und Campe; 640 Seiten, 16,90 Euro)

Tiefer Winter herrscht auch bei „Hannahs Gefühl von Glück“ von Fran Kimmel ( dtv). Der ehemalige Polizist Eric Nyland entdeckt ein Mädchen, das allein durch den Schnee wandert, und nimmt es über die Weihnachtstage bei sich und seiner Familie auf. Das kleine Mädchen, das völlig allein auf der Welt ist, bringt wieder Wärme und Nähe in die Familie.

Eine gemeinsame Fahrt den Fluss hinauf gen Norden, durch Feindesland, dem Winterlager entgegen, wird im Thriller-Roadmovie „Schwarzrock“ von Brian Moore zur Bewährungsprobe. Die auf Augenzeugenberichten basierende Geschichte erzählt von Père Laforgue, der als Jesuit in die Neue Welt kommt, um unter Lebensgefahr „Wilde“ zu missionieren. Es gibt die raue Natur, eine Romanze, Geburt und Sterben, Grausamkeit und Gewalt (aus dem Englischen von Otto Bayer. Diogenes Verlag; 288 Seiten, 24 Euro).

First Nations, Metis und Inuit

Einblicke in das Leben im Eis gibt „Unter der Mitternachtssonne“ (nicht zu verwechseln mit dem Thriller von Keigo Higashino). Das Porträt von acht indigenen Gemeinschaften in Kanada ist Ergebnis eines Social-Media-Projektes. Journalist und Autor Paul Seesequasis lud bei Instagram Bilder hoch, die das Leben der First Nations, Metis und Inuit zeigen. Es meldeten sich Menschen bei ihm, die die Geschichten zu den Bildern erzählen konnten: von Zusammenhalt, Unterstützung und gemeinsamem Widerstand. (Aus dem Englischen von Leon Mengden. btb; 192 Seiten, 25 Euro)

In „Kanadische Erzählungen: Geschichten vom weiten Norden und ewigen Eis“ versammelt Herausgeber Andreas Udo Schmidt Mythen der ersten Nationen und Inuit sowie Sagen und Geschichten, die die Einwanderer aus aller Welt in ihre neue Heimat gebracht haben. Es geht um Geister und Rituale, wobei die europäischen Märchen von Werwölfen, Zauberern und dem Teufel in Menschengestalt einzigartiges kanadisches Flair erhalten. (Deutsch von Annika Klapper und Niels-Arne Münch. marix verlag; 265 Seiten, 18 Euro)

