Leipzig

Innen, neben dem Fenster, stand der Schreibtisch. Außen, vor dem Fenster, blickt Gerhard W. Menzel auf die Magdalenenstraße in Eutritzsch. Hier, in einer kleinen Wohnung in der Nr. 3, lebte er von 1955 bis zum Tod 1980. Die Tochter, Dagmar Winklhofer-Bülow, und sein Sohn, Andreas Menzel, enthüllten am Donnerstag eine Gedenktafel, gestaltet von dem Hildesheimer Künstler Peter Schmitz.

Sie erinnert an den Vater des DDR-Hörspiels (über 20), den Autor von Erzählungen, vier Romanen, vier Kinderbüchern, zwei Maler-Monografien (Bruegel d. Ä., Vermeer). Sein Thema: Literaten in bewegten, schwierigen Zeiten (Lessing, Herder, Novalis, Georg Forster), die den geistigen Mut hatten, nach Wahrheit zu suchen.

Sehnsucht nach der Welt

Am 18. Februar war sein 100. Geburtstag, eine Ausstellung in der Stadtbibliothek (betreut den Nachlass) erinnert bis 7. Mai an Gerhard W. Menzel – und lud für Donnerstagnachmittag zur Festveranstaltung. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke erinnerte an einen der wesentlichen Schreibimpulse von Gerhard W. Menzel (immer wieder neu mit Traditionen auseinander setzen), bevor Tochter Dagmar Winklhofer-Bülow zurückblickte auf die 58 Lebensjahre ihres Vaters.

Es sei beeindruckend, was er geschafft habe – trotz Krankheit. Als Hörspiel-Dramaturg und Schriftsteller, der mit Quellen akribisch arbeitete – eingeschlossen in der DDR und voll Sehnsucht nach der Welt. Wissenschaftliche Genauigkeit und sprachliche Klarheit seien ihm wichtig gewesen. Der Rückzug aufs Schreiben habe ihm finanziell wenig gebracht, aber ein aufrechtes Leben jenseits aller Ideologie ermöglicht. Lesungen aus Werken und aus Briefen machten seine Zeitlosigkeit hörbar.

Von Norbert Wehrstedt