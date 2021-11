Leipzig

Er ist gezeichnet. Im KZ der Nazis mit rosa Winkel. Im Knast der Nachkriegszeit mit seinem Ruf. Paragraf 175. Sex zwischen Männern. 1872 kam er ins kaiserliche Strafgesetzbuch – und blieb bis 1969. Da wurde er in der Bundesrepublik reformiert. Schwuler Sex über 21 blieb straffrei. Womit der Westen dem DDR-Osten zehn Jahre hinterherhinkte.

„Große Freiheit“ ist ein Blick ins bundesdeutsche Gefängnis. 1945, 1957, 1968. Immer wieder ist Hans hinter Gittern. Liebe zu Männern. Er ist knochig, bartlos und mit gerupftem Haar, als er nach 14 Monaten im Nazi-Lager die Reststrafe (vier Monate) im deutsch-amerikanischen Knast absitzt, in der Näherei Wehrmachts-Uniformen ändert und Viktor trifft. Küchenmann, süchtig, Tätowierer (mehr schlecht als recht) und dampfend-männlich. Den Perversen will er nicht in seiner Zelle. „Fass mich an – und du bist tot“, ist sein erster Satz. Er meint es ernst.

Das System Knast

Trotzdem ist es der Beginn einer seltsamen Freundschaft. Die Frisur von Hans verändert sich, er trägt in den 60ern Bart – und schwer an seinen Neigungen. Oskar, seine große Liebe 1957, geht daran zugrunde. Immer wieder über die Jahre landet Hans in der Dunkelzelle. Der laute Widerstand der ersten Bestrafung wird zur wortlosen Hinnahme. Er kennt das System Knast. Er nutzt es aus. Auch für nächtlichen Sex.

„Große Freiheit“ schiebt die Zeiten ineinander, interessiert sich wenig für die Jahre in Freiheit, bleibt in Zellen und Gängen, bei vergitterten Höfen und versperrten Türen. Ein Mikrokosmos, der Veränderungen vor den Mauern ausblendet. Ein Gefängnisdrama aus der klassischen Kino-Abteilung. Nur am Ende verlässt die Kamera mit Hans den Knast, bestaunt die große Freiheit einer schwulen Bar mit Hinterräumen – und findet zu einem Finale in melancholischem Fatalismus.

Seelisches Melodram unterdrückter Gefühle

Da bleibt „Große Freiheit“ sich selbst treu. Da ist die Verlockung der Freiheit klein und die Lockung einer Seelenverwandtschaft groß. Da hat Thomas Reider, der Drehbuchautor, seine Geschichte wirklich zu Ende gedacht. Die nimmt Sebastian Meise, Regisseur aus Österreich, pur: als Sinfonie der Geräusche auf der Tonspur, als stilles Kammerspiel, als ein seelisches Melodram unterdrückter Gefühle. Worte klingen oft wie Geklopfe, Sätze wie Geständnisse hinter vorgehaltenen Händen.

Wobei die „Große Freiheit“ ihre größte Freiheit in der Sprache beansprucht. Die nämlich braucht, gerade in leisen Szenen, die Untertitel. Zu verstehen ist manches schlichtweg nicht. Da sehnt man sich bisweilen bei Georg Friedrich zu Hans Moser zurück. Der war Österreicher und ein Nuschler, aber durchaus so gut im Handwerk, dank Theater, dass sein Witz blieb. Die Schlamperei, die auch im deutschen TV längst zu Hause ist, schlägt in „Grosse Freiheit“ schwer durch – und macht den Film andererseits zum sicheren Sieger bei auswärtigen Festivals und Wettbewerben. Was mit Regie, Bild, Spiel zu tun hat, nicht mit der Sprache. Die verstehen Juroren aus anderen Ländern ja nicht. Die bekommen Untertitel. Sicher ein Segen.

Einer, der mit Blicken redet und im Schweigen spricht

So gewann „Große Freiheit“ (die Mitteldeutsche Medienförderung gab 400 000 Euro) in Cannes in der Reihe „Un certain regard“ den Jurypreis. So wurde Franz Rogowski (Hans) für den Europäischen Filmpreis 2021 (Darsteller) nominiert. Er ist Hans, einer, der mit Blicken redet und im Schweigen spricht. Da gibt es eine Intensität, die einen Charakter zeichnet, der nur leben will, was er ist. Ein zerbrechlicher, empfindsamer Getriebener in unnormalen Zeiten. Einer, der sich Rückgrat zulegt. Das Gegenstück: Viktor, der robuste Typ, ein Macho mit Vergangenheit, der Verletzbarkeit hinter Grobheit und Grantigkeit versteckt.

Info: Premiere, 14. November, 20 Uhr, Passage, mit Regisseur Sebastian Meise, Autor Thomas Reider, Produzent Benny Drechsel (Rohfilm Leipzig)

Von Norbert Wehrstedt