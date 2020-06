Gefeiertes Comeback: Leipziger Pfeffermühle verschafft sich Luft

Leipzig

Es liegt was in der Luft. Nicht nur Aerosole, sondern auch Erleichterung: Am Ende des Donnerstagabends beklatscht das Publikum neben der Pfeffermühlen-Premiere von „Alles auf Anfang“ auch den Trotz der Künstler und ein bisschen den eigenen: Die Bedingungen für Indoor-Kabarett sind durch Corona problematisch, doch wir sind trotzdem dabei.

Im unmittelbaren Vorfeld des Mühlen-Comebacks tat sich eine zusätzliche Hürde auf: Der als Spielort angedachte und mehr Publikum fassende Salles de Pologne stellte sich bei den finalen Proben als akustisch problematisch heraus – das Umdisponieren machte das Ausladen von 40 Gästen nötig, denn für das eigene Domizil lassen die Bestimmungen nur gut 70 Gäste zu.

Das Theater brennt

Das im Titel symbolische „Alles auf Anfang“ – von Meigl Hoffmann und Bernard Paschke verfasst – baut auf einem Brand in einem Provinztheater auf (Fußnote dazu: Die Pfeffermühle brannte im November 1994 tatsächlich). Der pulverisierte Spielbetrieb macht die Schauspieler arbeitslos, die sich gerade an einer auf Komik fokussierten „Faust“-Inszenierung abmühen. Elemente aus dem Goethe-Klassiker und Feuer als Stellvertreter für das Virus schlängeln sich als Leitfaden durch die überaus musikalische Produktion, veredelt von Schlagzeuger Steffen Reichelt und Pianist Marcus Ludwig mit lässigem bis treibendem Jazz und eingesponnenen Zitaten aus der Musikgeschichte.

Ziemlich früh kümmern sich die witzig übertourten Figuren – von der alkoholkranken Möchtegern-Diva ( Ute Loeck) über den durchgeknallten Regisseur (Hoffmann) bis zum unterschätzten Maskenbildner ( Paschke) – weniger um ihr abgefackeltes Theater als um Covid-19: Rebekka Köbernick, wie alle sehr präsent, nur weniger klar als Figur gezeichnet, singt einen regelrecht erotischen Corona-Chanson, und der Kult um Starvirologen wird karikiert: „Wissenschaftliche Selbstdarsteller, die von wenig sehr viel wissen und bald von nichts alles“, summiert Hoffmann, und wie Faust ist die Bevölkerung am Ende „so klug als wie zuvor“.

Tragödie trifft Komödie

In meist hohem Tempo setzen die vier Akteure Fragezeichen hinter das Krisenmanagement der Politik. „Wenn alle einen so irre guten Job machen – warum läuft es dann so schlecht?“, heißt es an einer Stelle. Die Anklage in „Alles auf Anfang“ ist mal süffisante und mal holzhämmernde Bestätigung zivilgesellschaftlicher Skepsis. Albernheiten wie der Dialog zweier gebrechlicher Omas oder Pauschales („Ich kann nichts, ich bin nichts, gebt mir eine Uniform“) sind auszuhalten, so lange es hier brillante Wortspiele, kluges Philosophieren über Freiheit, Masken, Denunziation oder Systemrelevanz gibt. Da liegen Tragödie und Komödie so dicht beieinander wie Faust und Gretchen.

Unterm Strich: Ein sehenswertes neues, zur Premiere heftig beklatschtes Programm. Dass der ursprünglich als Gleichnis für den Corona-Spuk gelegte Brand hinter dem unverblümten Umgang mit der Pandemie verglüht, ist etwas schade. Aber in einer Zeit wie dieser vielleicht die wirkungsvollere Methode, um kabarettistischen und bürgerlichen Herzen Luft zu verschaffen. In der schweben ja bekanntlich nicht nur Aerosole, sondern auch Frust und Angst.

Weitere Vorstellungen Freitag und Samstag (je 20 Uhr) sowie Sonntag (19 Uhr) sowie 24. bis 27. Juni in der Pfeffermühle. Karten unter kabarett-leipziger-pfeffermuehle.de und 0341 9603196.

