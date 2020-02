Gehetzt im Koma-Land: Effektsichere Russische Science-Fiction von Nikita Argunow

Leipzig

Die Welt ist ein Irrsinn – und sieht auch so aus. Häuser schräg oder auf dem Dach, die Straßen hängen wie Spinnweben im Irgendwo, alltägliche Dinge verschwinden in Teilen. Die Welt als Puzzle, das noch nicht fertig ist. Die Welt als Alptraum. Unbegreiflich. Unfassbar. Unwirklich.

Surrealer Kosmos

Nach einem Autounfall stürzt der Architekt Viktor in diesen surrealen Kosmos, stößt auf eine Gruppe, die durch bizarre Rätselpanoramen aus Schrottplatz, Spielzeug und Städten jagt, verfolgt von Sensenmännern, die in Kämpfen zerstäubt werden.

Hirnwelten

Willkommen im „Coma“! Nikita Argunow, der emsige Effektemann („Der Mongole“, „Titanum – Strafplanet XT-59“), fängt als Regisseur da an, wo er aufgehört hat: beim Effektemachen. Zwar kokettiert er gelegentlich mit einer Verbeugung vor Tarkowski, aber zu einem philosophischen Fantasy-Abenteuer reicht es dann doch nicht. Der brave Mann ist zu fasziniert von all den Sachen, die aus dem Computer kommen. Da kann man schon mal vergessen, dass jede Geschichte schlichtweg das Erzählen und Charaktere braucht. Das Produktionsdesign schafft einzig und allein den Raum, in dem sich alles zuträgt. Sonst werden Hirnwelten ganz schnell nur noch hirnrissig.

Utopische Stadt

„Coma“ schwirrt voller einfacher Wahrheiten. Eine heißt:„Nur Leben im Koma ist real“. Eine andere: „Wer du sein willst, musst du selbst entscheiden.“ Da greift man dann schon mal zur Kopfschmerztablette, während Yan, geistiger Führer im Diesseits und Jenseits, den Verräter Phantom ins Verderben laufen lässt. Weil der Ex-Kopf jener Gruppe aus Typen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, in die Viktor fällt, ein allzu ehrgeiziger und selbstgefälliger Haudrauf ist. Viktor trifft unterdessen seine Freundin in der Gruppe wieder und bekommt von Yan ein Angebot, das er eigentlich nicht abschlagen kann: Er darf endlich jene utopische Stadt bauen, die ihm in der anderen Welt verweigert wurde.

Der Effekt heiligt alle Mittel

„Coma“, nicht zu verwechseln mit Michael Crichtons Klinik-Thriller von 1978, ist SF-Kino aus vollem Herzen, hat sich der Lust an Traumlandschaften unterworfen und geizt auch nicht mit Tricksereien. Es geht um jene Erinnerungen, die überleben, und ums wirkliche Leben in der Nacht des Komas. Das ist ziemlich ausgedacht, hängt fest am internationalen SF-Kino-Zug und ist ziemlich weit weg von jenem Endzeitkino aus der Ex-Sowjetunion, das mit „Briefe eines Toten“ von Konstantin Lopushanskij ein Meisterwerk produzierte. Nikita Argunow hält von so einem nachdenklichen Drama offenbar wenig. In „Coma“ heiligt der Effekt alle Mittel. Das sieht bombastisch aus, hält jedem internationalen Vergleich stand – und ist genauso austauschbar. Da war „Eisbrecher“ (2017) über eine Arktis-Drift 1985 mit seinen eiskalten Katastrophen-Effekten weitaus origineller, bekam aber nie einen deutschen Verleih.

Das wird wohl auch Pawel Lungin mit seinem „Leaving Afghanistan“ über die letzte sowjetische Einheit, die jenes Land verließ, so ergehen. Russisches Kino hierzulande bleibt ein undurchsichtiges Rätsel.

Von Norbert Wehrstedt