Geigerin Anne-Sophie Mutter über die Folgen der Krise: „Wir sollten endlich aufstehen“

Leipzig

Im November spielt sie im Gewandhaus, jetzt sorgt sich die in München lebende Geigerin Anne-Sophie Mutter (56) um die Kultur. Im Interview spricht sie über das Verstummen der Musiker, die Folgen der Krise und Hilfen, die nicht ankommen.

Die Talkshows im Fernsehen kennen seit Wochen nur ein Thema. Vertreter der Kultur sind da allerdings höchst selten anzutreffen. Ist das symptomatisch?

Anzeige

Ja. Ich war zu zwei solcher Runden eingeladen – bei der einen ging das kurzfristig nicht, bei der anderen habe ich abgesagt, weil ich wieder die einzige gewesen wäre, die für die Kultur gesprochen hätte. Ich bin der Meinung, dass ein Künstler zusammen mit jemandem aus der Veranstaltungsszene auftreten muss, um die Vielfalt dessen, was jetzt brutal zerschlagen wird, aufzuzeigen. Und im Übrigen geht es ja nicht um mich, ich fühle mich als Stellvertreter, als Sprachrohr für all die Künstlerinnen und Künstler, die schon immer am Limit, an der Armutsgrenze gelebt haben. Wenn man mit 12 000 Euro im Jahr auskommen muss, dann darf einfach nichts schiefgehen. Es geht um Menschen, die für ihre Leidenschaft leben, genau wie ich auch. Und das verbindet uns.

Weitere LVZ+ Artikel

Ist Kultur am Ende doch nur Deko?

Wenn ich jetzt wieder in der Zeitung lese, dass man aktiv über Geisterspiele im Fußball nachdenkt, dann frage ich mich schon, ob Kunst in den Augen von Politikern nur dann ein Thema ist, wenn alles andere funktioniert – der Frisör, die Gastronomie, der Fußball. Nichts gegen all diese Gewerbe. Aber dass die Kunst ganz hinten steht, dass erst ganz am Ende der Clown wieder durch den brennenden Reifen springen darf, das geht einfach nicht. Was ist das für eine Kultur? Seneca hat gesagt: „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang.“ Das scheint man in dem Land der Dichter und Denker, das wir schon lange nicht mehr sind, völlig zu vergessen.

Das Kulturleben findet derzeit fast nur noch im Internet statt. Wie geht es Ihnen mit diesen gestreamten Veranstaltungen?

Es ist ja schön und gut, aber wenn gesagt wird „Hach, diese Vielfalt im Netz“, dann sträuben sich mir die Nackenhaare. Alle Freischaffenden – ob es Fotografen sind, Designer, Filmemacher, Musiker, Komponisten – wissen, dass im Netz Raubbau am geistigen Eigentum betrieben wird. Und mit dem, was für Künstler im Internet zu verdienen ist, kann man nicht mal einen Gummibaum gießen.

Was macht das mit einem Künstler, wenn ihm die Bühne entzogen wird?

Wenn man einem Musiker oder Schauspieler die Arbeit, das Forum, den Kontakt zum Publikum nimmt, dann nimmt man ihm die Identität als Künstler. Das ist sehr schmerzhaft, auch psychisch belastend. Dagegen, dass Musiker, die vorher in freien Ensembles gespielt haben, jetzt zur Überbrückung Taxifahren oder Bäume schneiden, ist ja im Prinzip nichts zu sagen. Das Problem ist aber, dass viele nicht mehr aus dieser Schleife in ihren eigentlichen Beruf zurückfinden werden. Ihre Ensembles gibt es in einigen Monaten nicht mehr, wenn wir nicht in die Pötte kommen. Die Musiker verstummen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht wie bei einem Lichtschalter, den man an- und ausknipst. Es entsteht ein immenser Schaden für die Kultur.

Sie gehören neben Matthias Goerne und Christian Thielemann zu den prominenten Unterzeichnern eines offenen Briefs an Kulturstaatsministerin Monika Grütters, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, Soforthilfen für freiberufliche Künstler zur Verfügung zu stellen. Hat das schon gewirkt?

Ich bin sehr froh, dass der Brief bei ihr auf offene Ohren stieß und mitgeholfen hat, eine Debatte anzustoßen. Aber wir sind noch am Anfang eines Prozesses, in dem die Kunst bislang kaum stattfand. Ein Problem ist, dass die Hilfsmaßnahmen nicht bundesweit einheitlich sind. Die Leute in den Jobcentern wissen oft selbst nicht mehr, was sie denn nun Freischaffenden bewilligen dürfen. Es ist nicht so einfach, wie es von Politikern dargestellt wird, dass man zum Jobcenter geht und in zehn Minuten läuft das alles. Das ist einfach Blödsinn.

Immerhin bekommt man doch Grundsicherung, wenn man nicht über Geld und Werte über 60 000 Euro verfügt ...

Auch das ist nicht unkompliziert. Wir Streicher zum Beispiel besitzen nun mal Instrumente, die diesen Wert sehr oft übersteigen. Sollen wir nun unser Instrument verkaufen? Ich habe auch von Musikern gehört, denen im Jobcenter gesagt wurde, das Geld sei alle, sie würden zu spät kommen.

Sie kümmern sich seit Jahren um die Förderung junger Künstler. Was für Signale bekommen Sie von dort?

Meine Stipendiaten, insbesondere die jüngeren, leiden darunter, dass unsere gemeinsamen Konzerte abgesagt wurden – denen kann ich auch privat helfen. Die etwas arrivierteren Musiker harren jetzt erstmal aus und leben von ihrem Ersparten. Aber wenn das noch länger so weitergeht, dann müssen sie Kredite aufnehmen, aber dafür braucht man Sicherheiten. Und wir wissen ja, wie die Banken sind: Wenn’s regnet, nehmen sie Dir den Schirm weg.

Wann standen Sie das vorerst letzte Mal auf der Bühne?

Das war im März. Es sollte der Anfang einer Europatournee mit dem London Philharmonic Orchestra unter Robin Ticciati sein, mit meinem fantastischen Stipendiaten Pablo Ferrández und der wunderbaren Khatia Buniatishvili und Beethovens Tripelkonzert. Und das war’s dann.

Fällt nun eigentlich das Beethoven-Jahr aus?

Das kann man so sagen. Aber da sind wir auch wieder bei der Kunst, die ewig währt: Der gute Beethoven hat schon so manches überlebt. Wir werden ihn auch das nächste Jahr feiern. Und er wird uns weiter Schutz geben, uns umarmen – und wir hoffentlich immer daran erinnert, dass wir diesen wunderbaren blauen Planeten nur gemeinsam in Frieden bewohnen können. Diese Bekriegerei, diese Eifersüchteleien, diese Abgrenzungen sind nicht nur kindisch, sondern tragisch. Wir sind alle Planetarier, wir sollten uns nicht einteilen in kleine Gruppen.

Kulturschaffende sind Botschafter des Friedens. Sie bleiben zu Hause, während Rüstungsexporte weiterlaufen ...

Deshalb müssen wir uns formieren und laut werden. Corona ist natürlich ein aktuelles Thema, aber es ist ja nicht so, dass es auf der Welt nicht noch viel größere Dramen gäbe. Was sagt man zu den mehr als 400 Millionen Kindern, die in kriegsähnlichen Zuständen leben müssen? Was sagt man zu den Flüchtlingen in Griechenland, zu Lagern, in denen 20 000 Menschen zusammengepfercht werden, die für 2000 gedacht sind? Was gibt es da für Seuchen, schaut da jemand hin? Es darf nicht das eine Elend die Wahrnehmung des anderen auslöschen.

Haben Sie auch hoffnungsvolle Gedanken in dieser Krise?

Dass jetzt sehr vieles kaputtgeht, scheint offensichtlich. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass nach dieser kulturellen Hungerphase, dem Konservenfraß die Sehnsucht nach Kultur, nach dieser Bindung an eine andere Dimension, nach Berührung, einem Gemeinschaftserlebnis, nach dem Live-Erlebnis enorm ansteigt und dass man sich des Wertes, der Schönheit und der unbedingten Notwendigkeit der Kultur viel stärker bewusst ist. Und darauf setze ich. Aber jetzt müssen die, die dann wieder zum Seelenheil der Bevölkerung, dem inneren Frieden des Landes beitragen, die das Land im Ausland vertreten, erst einmal überleben. Darum geht es jetzt.

Was würden Sie von der Politik außer schneller unkomplizierter Hilfe noch wünschen?

Dass man darüber nachdenkt, wie man jetzt im Frühling und Sommer Aufführungen von Musik und Theater unter freiem Himmel ermöglichen kann. Auch in den Überlegungen von Frau Grütters fehlt mir der Ansatz zwischen on und off, zwischen Schwarz und Weiß, ganz oder gar nicht. Es gibt noch etwas anderes als Geisterkonzerte. Dieses Denken lässt die Kreativität vermissen, die wir jetzt dringend benötigen. Wichtig finde ich auch, dass man bei diesen Fragen die Bundesländer nicht über einen Kamm schert. Sachsen hat Gott sei Dank viel weniger Coronafälle als andere Länder.

Sie sind gut informiert ...

Ich weiß das, weil mein Sohn sein juristisches Referendariat in Leipzig macht. Wir rechnen fest damit, dass es in Leipzig, in Dresden viel früher wieder Konzerte geben kann als in anderen Regionen. Man kann nicht alle Bundesländer gleichermaßen in eine Duldungsstarre zwingen. In einer Demokratie hat so etwas ohnehin nichts verloren. Meiner Meinung nach sollten wir endlich aufstehen, endlich mal wieder demonstrieren. Wann haben wir – ich spreche über meine Generation der über 50-Jährigen – denn jemals demonstriert? Wenn ich die Generation meiner Mutter sehe, die sind noch auf die Barrikaden gegangen. Wir sitzen nur rum und tönen schön. Bei einer Demonstration für Kunst und Kultur gehe ich gerne vorneweg – wenn da nicht nur meine Familie hinterherläuft.

Wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, werden Sie im November im Gewandhaus Beethoven spielen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie darauf?

Das Konzertieren war schon immer der Leitfaden meines Lebens und meine Berufung. Ich glaube aber, dass sich auch mir als Künstler – das klingt jetzt ganz komisch – die Bedeutung von Musik noch einmal neu erschließt, jetzt, wo mir diese Ausdrucksmöglichkeit völlig ungeplant weggenommen wurde. Und wenn wir dann endlich wieder diesen Beethoven aufführen, der aus der Vergangenheit in die Zukunft ruft mit seiner „Ode an die Freude“, dann kann das zu einem Triumphzug der Musik werden. Die Kunst ist das, was uns zeigt, dass ein göttlicher Funken in jedem von uns steckt. Wenn ich an das Gewandhaus denke mit dieser langen Tradition, und dass wir uns da alle wiedertreffen, dann habe ich eine Gänsehaut. Ich freue mich auf Leipzig. Mein Sohn und ich, wir warten brennenden Herzens darauf, dass der Thomanerchor wieder singen darf. Dann setze ich mich in den nächsten Zug.

Im November ist Anne-Sophie Mutter im Rahmen des „Fokus: Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag“ insgesamt vier Mal im Gewandhaus zu erleben, unter anderem am 14. November mit Daniel Muller-Schott (Violoncello) und Daniil Trifonov (Klavier) im Tripelkonzert. Am 28. November spielt sie im Benefizkonzert zugunsten der Stiftung „ Leipzig hilft Kindern“. Der Vorverkauf für die kommende Saison beginnt am 6. Juni. www.gewandhausorchester.de; Tel. 0341 1270280; ticket@gewandhaus.de

Von Jürgen Kleindienst