Gelungene Feuertaufe als Vorband von Unduzo im Kupfersaal

Leipzig

Das Kind braucht dringend einen Namen. Denn „Jugendpopjazzchor Leipzig“, das ist kein Name. Ganz gleich, wie die Reihenfolge von Pop und Jazz ist, oder welche Interpunktions-, Groß-Kleinschreibungs und sonstigen Originalisierungs-Kunstgriffe eingesetzt werden mögen. „Jugendpopjazzchor Leipzig“, das ist eine Funktions- und Gattungsbezeichnung, kombiniert mit einer Ortsangabe, so sinnlich und individuell wie Freiwillige Feuerwehr Großzössen. Das klingt mehr nach Katasteramt als nach Kunst. Und ist darum völlig ungeeignet als Label, für das, was die 20 Teenager aus Leipzig da seit gut Monaten treiben.

Feuertaufe bestanden

Nein, eigentlich tun sie es erst seit gut einem. Denn als Diana Laberenz und Richard Leisegang das Projekt im November in die Spur brachten, waren zunächst Vorsingen nötig, um die Sängerinnen und Sänger zu finden für den einstweilen namenlosen Jugendpopjazzchor Leipzig. Anfang Januar aber begannen die Proben, fünf gab es seither, und am Freitagabend bestanden die, die diese Vorsingen erfolgreich absolvierten im Kupfersaal ihre Feuertaufe. Und zwar mit Bravour.

Aller Ehren wert

Natürlich bleiben hier und da Fragen nach Stimmsitz, Intonation, Artikulation unbeantwortet, könnte, nein müsste die Dynamik selbstbewusster sein, riefe die Bühne eher nach Rampensäuen als nach Rampenhäschen. Aber für fünf Proben sind die beiden Songs, die das namenlose Vokalkombinat da abliefert aller Ehren wert. Und zwar der erste mehr als der zweite.

Denn Daniels Barkes eigens für dieses neue Ensemble geschriebene ziemlich komplexe und harmonisch nachgerade rücksichtslose Soul-Arrangement von Alessia Caras „Scars to Your Beautiful“ zielt zwar (noch) eine Spur zu hoch, zeigt aber viel besser das Potenzial der Nachwuchsformation, als Tanja Panniers und Hannes Wittmers Simpel-Pop „Schatten“.

Da geht und muss noch was

Der Befund jedenfalls ist eindeutig: Da geht noch was, und da muss noch was. Aber Klangfarben und Hingabe, rhythmische Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit des vokalen Neuzugangs machen unbedingt Lust auf mehr – gern auch zum Mitmachen. Denn vor allem bei den Jungs besteht noch Bedarf.

Zwei Titel machen noch kein Konzert

Repertoirebedarf besteht natürlich auch noch. Denn zwei Titel machen noch kein Konzert. Drum ist der Jugendpopjazzchor Leipzig bei seinem ersten Auftritt die Vorband für Leisegangs Formation Unduzo, die im Kupfersaal ihre aktuelle CD „Schweigen Silber, Reden Gold“ vorstellt.

Exzellentes Songwriting

Unduzo, das sind Vollprofis im A-cappella-Segment. Die Freiburger mit Leipziger Basis stehen für makellosen Set-Gesang, für das souveräne Spiel mit dem Mikro, für exzellentes Songwriting zwischen Klamauk und Poesie, Kunstlied und Schlager, Alltagsreim und Dada. Und sie stehen für eine erstklassige Bühnenshow, die das Publikum von der ersten Moderation, der ersten Mitmach-Animation und dem ersten Ton an gekonnt um den Finger wickelt. Und dass sich bei der zweiten (vollständig unverstärkten) Zugabe am Devotionalien-Tisch Monika auf Alkoholiker reimt, nimmt den fünfen auch keiner mehr übel.

Pädagogisch wertvoll

So zeigen Unduzo dem Leipziger Nachwuchs pädagogisch höchst wertvoll, wohin die Reise im selbst geschriebenen und arrangierten Vokal-Jazz (weniger) und Pop (mehr) führen kann: zu erheblicher Kurzweil nämlich auf beiden Seiten. Denn dass den Akteuren auf der Bühne die Show mindestens ebenso viel Spaß macht wie dem begeisterten Publikum in den dicht besetzten Reihen davor, steht außer Zweifel.

Wie der Umstand, dass sie sich ihren schönen Namen redlich verdient haben. Denn nicht umsonst heißen Unduzo nicht „Gemischtes Vokalquintett mit gemischtem Eigenrepertoire Freiburg/ Leipzig“.

www.unduzo.de; www.jugendpopjazzchorleipzig.de

Von Peter Korfmacher