Gelungene Premiere: „Schau mal, ein Vogel im Flug“ am Leipziger TdJW

Leipzig

„Liebe Grüße…Oder wohin das Leben fällt“ heißt ein Stück des niederländischen Autors Theo Fransz, dessen Inszenierung einst am Theater der Jungen Welt zum Publikumshit geriet. Nicht verwunderlich, dass mit „Schau mal, ein Vogel im Flug“ jetzt ein weiteres Stück von Fransz im TdJW zu sehen ist. Am Wochenende hatte es auf der kleinen Bühne des Hauses Premiere. Regie führte der Autor selbst.

Eigentlich könnte es ganz gemütlich sein in diesem kleinen Wohnwagen. Und das gerade auch wegen all des Krempels und Nippes aus vergangenen Zeiten, die sich darin befinden. Allerdings liegt genau hier das Problem: Die vergangenen Zeiten lasten schwerer auf der Gegenwart, als es den Geschwisterkindern Rosa und Jonah lieb sein kann.

Wohnwagen-Blues von Verlust und Abschied

Seit die Großmutter gestorben ist, ist Großvater Bubba irgendwie schräg drauf. Nennt sich selbst „alter, sentimentaler Sack“, sitzt die meiste Zeit des Tages trübsinnig auf dem Dach des Wohnwagens, redet dort nur noch mit sich selbst und seltsames Zeug sowieso. Und wenn er dann doch mal mit Rosa und Jonah spricht, dann motzt er meistens nur rum. Ja, der alte Bubba ist nicht mehr der Alte. Die Fragen die sich Rosa und Jonah stellen: Wird er es wieder? Was bringt die Zukunft? Was wird aus uns? Eine seltsame Kristallkugel aus der Wohnwagenramschkiste soll Antwort geben.

„Schau mal, ein Vogel im Flug“ spielt den Wohnwagen-Blues von Verlust und Abschied, von den Erinnerungen, in denen man sich verbarrikadiert gegen das Vergessen, vom Lebensmut, der manchmal wie ein Vogel davonflattert oder einfach auch nur flügellahm ist.

Rosa hat die Hosen an

Allerdings hat dieser Blues hier auch seine ziemlich witzigen Strophen, wenn auf, im und vor der längsseitig aufgeschnittenen Wohnwagenkulisse (Ausstattung: Bettina Weller) Rosa und Jonah sich die Schlagabtausch-Bälle zuspielen. Dass die ältere Schwester trotz Ballett-Röckchen-Fummel dabei ganz klar die Hosen anhat, geht allein schon deshalb in Ordnung, weil ihre Spiele-Ideen immer auch etwas bestechend Pragmatisches haben.

So etwa, wenn sie Klein-Jonah sein baldiges Sterben voraussagt, den diesbezüglichen Ernstfall schon mal mit dem Brüderchen probt und ihn dabei instruiert, im Jenseits den verstorbenen Meerschweinchen die allerbesten Grüße auszurichten. Also neben denen an die Großmutter.

Martin Klemm als Bubba mit Spaß an der Rolle

Martin Klemm in seiner Rolle als grumpy old Man. Quelle: Ida Zenna

Sonja Abril Romero spielt das hinreißend burschikos, während Philipp Zemmrich seinen Jonah gekonnt als goldigen Einfaltspinsel zeigt, der dann so einfältig gar nicht ist. Dazu kommt Martin Klemm, der als Bubba sichtlich Spaß mit seiner Rolle als grumpy old Man hat. Was sich ganz klar auch den ruppig schönen Sätzen verdankt, die der Text ihm schenkt: „Warum du Jonah heißt? Weil deine Mutter wie ein großer fetter Wal aussah, als sie dich in sich hatte.“

Autor Fransz inszeniert sein Stück dabei so, wie es Autoren oft machen, wenn sie eigene Texte auf die Bühne bringen: Nah am Text eben. Und das heißt, nah beim Darstellerensemble, ohne ambitionierten Regie-Schnickschnack. Konzentriert geradlinig entspinnen sich für schlanke 60 Spielminuten die Szenen wie die Strophen eines Liedes. Das klingt traurig, lustig, garstig. Tröstlich und versöhnlich natürlich auch.

Info: Für Kinder ab 8 Jahren; weitere Vorstellungen: 17. März (10.30 Uhr); 24.März, 28. und 29. April (jeweils 10 Uhr) Karten: kartenanfragen@tdjw.de; Tel.: 0341 4866016

Von Steffen Georgi