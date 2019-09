Gelungene Premiere im Frauenzimmertheater

Leipzig

Es war eine Selbstverwirklichung auf und hinter der Bühne, der man am Samstag in Wagners Hof beiwohnen durfte. Schauspielerin und Kabarettistin Antje Poser eröffnete hier mit dem Frauenzimmertheater ihre eigene Wirkungsstätte. Als Premierenstück wählte sie die Geschichte einer Frau, die aus den Zwängen ihres Alltags ausbricht, um ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Sowohl Poser als auch ihrer Hauptfigur scheint der Aufbruch in die neue Zukunft geglückt.

Erst mal ein Glas Sekt

Zunächst gleicht der Weg in Wagners Hof einer kleinen Reise in eine andere Zeit. Verträumte Klavierklänge von Michael Kreft erwarten die Besucher am Premierenabend, dann prickelt Sekt unterm romantischen Weinrebendach. Eine stille Oase inmitten des Innenstadttrubels. Nach ein paar herzlichen Worten der Gastgeberin geht es im Gänsemarsch in den zweiten Stock von Wagners Weinwirtschaft. So dicht wie möglich stehen die Stuhlreihen in dem kleinen Theaterraum, dennoch ist es Poser sehr gut gelungen, eine einladende und gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Historische Fußstapfen

Es sind historische Fußstapfen, in die sie tritt. Einst soll die Neuberin als erste Frau, die einer Schauspielertruppe vorstand und die das Theater nachhaltig reformierte, hier ihre Probebühne gehabt haben. Mit „Sie war’s oder Das Ende einer Gartenidylle“, einer Adaption von Willy Russells „ Shirley Valentine“, wird die Theatertradition nun fortgesetzt.

Unerfüllte Träume

Poser spielt in dem Ein-Frauen-Stück Patricia Sänger, Mittvierzigerin und zweifache Mutter, die von ihrem ignoranten Ehemann die Nase voll hat. Sie steckt fest, von ihrer Familie zum Dienstmädchen degradiert und den eigenen Traum vom Reisen nie erfüllt. Als ihre beste Freundin sie plötzlich zu zwei Wochen Griechenland-Urlaub einlädt, bricht aber erst mal pure Panik aus.

Poser als verhuschte Frau

Das Stück wirkt ein bisschen altbacken, auch wenn Poser kleine aktuelle Seitenhiebe, zum Beispiel auf vegane Berliner Hipster, einbaut. Wie eine Gratis-Einladung zu zwei Wochen Urlaub in einer Touristenregion einen Menschen völlig aus der Bahn werfen können, will sich jedem, der schon mal verreist ist, nicht recht erschließen. Die verhuschte, unterdrückte Frau nimmt man der Poser mit ihrem Charisma und ihrer wahnsinnigen Präsenz auch nicht recht ab, aber ihr gelingt das Kunststück, die Geschichte mühelos allein über eineinhalb Stunden zu tragen.

Mehr Scharfzüngigkeit wäre schön

Verteilt auf drei Akte lästert ihre Figur Patricia über fehlende Leidenschaft in der Ehe und undankbare Kinder, was den Zuschauern hin und wieder einen Lacher entlockt. Dabei blitzt manchmal Posers Kabarett-Expertise durch, von deren Scharfzüngigkeit man sich noch etwas mehr gewünscht hätte. Auch die Gesangseinlagen, begleitet von stimmungsvollem Licht und Musik, lockern das Ganze auf. Eigentlich ist „Sie war’s oder Das Ende einer Gartenidylle“ aber ein Drama über verlorene Träume und die Hoffnung des Neuanfangs. Und dieses universelle Gefühl der Befreiung trifft bei den Gästen auf große Resonanz. Die Stimmen nach der Premiere sind durchweg positiv.

Die Chancen, sich mit diesem kleinen und intimen Theater zu etablieren, stehen gut für Antje Poser. Starke Frauen hinter und auf der Bühne kann die Leipziger Szene nicht genug haben.

Nächste Aufführungen Freitag bis Montag, jeweils 20 Uhr. Tickets gibt’s an allen LVZ-Geschäftsstellen und unter www.ticketgalerie.de.

Von Friederike Ostwald