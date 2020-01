Gelungene Theater-Performance über den Alltag im Pflegeheim

Leipzig

Es ist für viele alte Menschen die Kulisse für den finalen Akt: die Endstation Pflegeheim. Die Requisiten dort, wir zitieren: „Rollstuhl und Schnabeltasse“, „Scheißkübel und Urinbeutel“. Allerdings ist das nur eine Seite der Wahrnehmung, wie dann allein schon ein Titel wie „Wir arbeiten dran: Es könnte auch schön werden“ ahnen lässt. Am Freitag hatte die Inszenierung des Performancekollektivs Pik 7 in der Schaubühne LindenfelsPremiere.

„Es könnte auch schön werden“ heißt ein Buch mit Gedichten und Sprechtexten der Autorin Martina Hefter. Ins Pflegeheim nehmen einen diese Texte mit. Ein naher Mensch liegt dort in diesem Wartezustand irgendwo zwischen Klarsicht und einem Bewusstsein, das davon driftet, sich verflüchtigt. So ähnlich vielleicht, wie sich Hefter selbst dem annähert. Klarsehend, beobachtend, driftend.

Die Autorin gehört neben Ulrike Feibig und Angelika Waniekzum Pik-7-Kollektiv. Was, mit Blick auf die jeweiligen Professionen der Künstlerinnen, einen darstellerischen Mix aus Literatur, Tanz und bildender Kunst erwarten lässt. Etwas also, das im performativen Kontext doch recht häufig weniger als organisches Ganzes, sondern als stilistisches Nebeneinander auf der Bühne erscheint. Oder jener in „Wir arbeiten dran …“ anschaulich geschilderten pürierten Zutatenpampe ähnelt, mit denen in Pflegeheimen die Insassen gern gefüttert werden.

Kein Gramm Sentiment

Gefahren, denen diese Performance aus vor allem einem Grund entgeht: Sie forciert nichts, bricht herunter statt aufzubauschen. Kein Gramm Sentiment, keine Betroffenheits-Attitüden, keine Affektionen. Stattdessen immer wieder ein Driften aus den nüchternen Schilderungen genauer Pflegeheim-Beobachtungen in die assoziativen poetischen Reflexionen.

Dafür müssen Hefter/ Feibig/ Waniek erst einmal nicht mehr tun, als nebeneinander im Bühnenlicht zu sitzen. Eher mehr als weniger bewegungslos, den Blick ins Publikum gerichtet. Gekleidet in Grün und Rot und einem Farbton, den man wohl Aubergine nennen kann. So sitzen sie da, schauen und sprechen. Ein Bild, simpel und gleichwohl komponiert. Lange Zeit fast statisch und doch prägnant. Und dazu ein Text, der still fließt und sich ausbreitet.

Bis der Gymnastikball nicht mehr hüpft – und das Licht ausgeht

„Ich trainiere mit diesem Abend die Fähigkeit der Imagination“, sagt Waniek da einmal. Sie versuche sich das Wesen vorzustellen, das man sein wird, wenn man alt ist. Von Oma Hesse, die im Sterben liegt ist die Rede. Oder der damit einhergehenden Agonie und einer immer wieder auch trotzend aufflammenden Lebenslust. Von den Alten, die immer mehr zerknittern wie Papier und die immer mehr sind wie Papier, das bald der Wind davon trägt.

Davon getragen wird auch die einstündige Inszenierung irgendwann. Bis hin in interstellare Dimensionen und zu schönen Sätzen wie „Je klarer der Blick ist, desto weniger stirbt man.“ Und weil ja auch „Wir arbeiten dran …“ am klaren Blick arbeitet, treibt es die Performerinnen schließlich doch noch von den Plätzen. Ein kleiner, auch pittoresk anmutender Tanz wird gewagt. Und vom Schnürboden fällt ein Pezziball und der hüpft erst hoch über die Bühne und dann immer flacher und weniger auf der Stelle. Bis er ganz still liegt und das Licht ausgeht.

Weitere Vorstellung am 12. Januar, 18 Uhr, Abendkasse 15/9 Euro– bis 2. Februar Ausstellung über Angelika Waniek im Foyer der Schaubühne, Karl-Heine-Straße 50

Von Steffen Georgi