Die Vorbereitungen für den geplanten Corona-Massentest in der Arena Leipzig laufen auf Hochtouren. Am kommenden Donnerstag findet in der Mehrzweckhalle am Sportforum bereits die Generalprobe für den Ernstfall in knapp vier Wochen statt. Popstar Tim Bendzko soll am 22. August im Rahmen einer groß angelegten Studie an gleicher Stelle vor 4000 Menschen auftreten – gleich dreimal in kurzen Gigs nacheinander. Forscher der Uniklinik Halle sind mit scharfem Blick dabei, erhoffen sich Erkenntnisse zum tatsächlichen Infektionsrisiko bei solchen Veranstaltungen.

Es ist ein enormer logistischer Aufwand, den Studienleiter Stefan Moritz und Mitstreiter bei ihrer Studie zu stemmen haben. Alle anvisierten 4000 Konzertbesucher müssen sich vorher auf Covid-19-Viren testen lassen, werden am Tag X neben FFP2-Maske auch mit Sensoren ausgestattet, die jede Bewegung aufzeichnen. In der Arena wird dafür hochsensible Technik installiert, die nicht nur Luftbewegungen, sondern auch Schmierinfektionen sichtbar machen soll. Damit es am 22. August nicht zu technischen Problemen kommt, werden am Donnerstag mit Hilfe von 30 Probanden und 200 Sensoren schon einmal Abläufe durchgespielt.

Computermodell simuliert Aerosole

„Wir testen zum Beispiel den Check-In, damit es dort nicht zu langen Wartezeiten kommt. Wir schauen, ob die Fluoriszenztechnik funktioniert und dass die Daten richtig verarbeitet werden“, erklärt Moritz. Schließlich werden in der Zeit vor, während, zwischen und nach den Konzerten 4000 Sensoren alle drei Sekunden Informationen liefern und somit enorme Mengen an Daten aufgezeichnet. „Da darf es keine Verzögerungen geben“, sagt der Forscher.

Studienleiter Stefan Moritz, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik in Halle/Saale. Quelle: Matthias Puppe

Der Infektiologe aus Halle kennt die Mehrzweckhalle in Leipzig inzwischen so genau wie kaum jemand sonst – denn er hat ein detailgetreues Modell am Computer anfertigen lassen. „Das Modell rechnet nun drei Wochen lang, was bei 4000 Menschen passiert – wie sich Aerosole verteilen, wo es Strömungen gibt. Ich bin auf die Ergebnisse sehr gespannt“, sagt Moritz. Schon jetzt seien an einigen Stellen spezielle Luftphänomene wie Walzen und Wirbel erkannt worden. Um Risiken künftig zu reduzieren, könnten Umbauten notwendig sein. Mit konkreten Schlussfolgerungen aus den Simulationen rechnet Moritz aber erst im September.

Forscher haben Plan B für weniger Teilnehmer

Sicher ist: Der Massentest am 22. August ist ein bundesweit bisher einzigartiges Experiment. Wer daran teilnehmen oder einfach nur Tim Bendzko live erleben will, sollte sich auf der Webseite restart19.de anmelden. Aktuell haben etwa 1500 Menschen ihr Kommen zugesagt, es fehlen aber noch 2500 weitere. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass noch viele Testpersonen dazu kommen werden“, sagt der Studienleiter. Noch sind schließlich mehr als drei Wochen Zeit.

Stefan Moritz hat auch Verständnis für Skepsis. „Die Leute wollen sich erst informieren was das ist, aber ich glaube, dass viele unser Sicherheitskonzept überzeugen wird und so noch mehr dazukommen.“ Angesichts von zwingendem Corona-Selbsttest und zu tragender FFP2-Maske wird das Infektionsrisiko auf unter ein Prozent geschätzt. Für den Fall, dass es am 22. August doch weniger als die erhofften 4000 Teilnehmer sein werden, haben die Wissenschaftler zumindest einen Plan B parat: Dann wird das Testfeld verkleinert. „Wir können mit Teilsperrungen der Arena den Raum auch so verknappen, dass trotzdem Testergebnisse möglich sind“, sagt Moritz.

Hintergrund der von Sachsen und Sachsen-Anhalt mit mehr als 800.000 Euro geförderten Studie der Uniklinik Halle sind Überlegungen, wie bei überdachten Großveranstaltungen Infektionsrisiken reduziert werden können. Während des Massentests am 22. August wird Tim Bendzko drei jeweils 20 minütige Auftritte spielen – erst ein klassisches Konzert vor 4000 Zuschauern, dann vor derselben Zahl mit optimiertem Hygienekonzept und zum Schluss ein Konzert vor 2000 Zuschauern mit maximalen Abstandsregeln.

