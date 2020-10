Der Klavierprofessor Gerald Fauth ist neuer Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Gerald Fauth wurde 1959 in Dresden geboren und studierte ab 1977 in seiner Heimatstadt Klaviere. Nach dem Diplom folgte ein Zusatzstudium unter anderem bei Michail Pletnjov in Moskau. 1992 wurde er zum Professor an die Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin berufen. Seit 2001 lehrt er an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Quelle: André Kempner