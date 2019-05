Leipzig

Das Leipziger A-Cappella-Festival versteht sich auch als Zukunftsschmiede. Deshalb gab es in diesem Jahr bereits zum 12. Mal den A-Cappella-Wettbewerb. Am Freitagabend fand im Haus Leipzig vor dem Konzert von The Swingles die Bekanntgabe der Wettbewerbssieger und Preisträger statt, die von der Jury mit Katharina Henryson (Gründungsmitglied der Real Group aus Schweden), Eric Alatorre (langjähriger Bass von Chanticleer, USA), Martin Hoffmeister ( MDR Kultur) und Frank Ozimek (Bariton von amarcord) aus sieben Ensembles aus drei Ländern ausgewählt wurden. Im Kupfersaal hatten alle Bewerber am späten Nachmittag einen öffentlichen Auftritt: Ensemble Nobiles ( Leipzig), Voktett Hannover ( Hannover), Voice Drops ( Budapest), Aora ( Stockholm), Free Vocals ( Regensburg), German Gents ( Berlin) und Die Kinder vom See (Halle), die durch selbst komponierte Stücke herausstachen.

Nachwuchs fürs Genre ist gesichert

Die Entscheidung für die Sieger fiel in erstaunlicher Einmütigkeit von Fachjury und Publikum. German Gents erhielten den erstmals vergebenen Sonderpreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, wo Amarcord auf und um Schloss Ulrichshusen ein eigenes Konzertwochenende arrangiert, den Publikumspreis des A-Cappella-Festivals und den mit 2000 Euro dotierten „ Leipzig a cappella Award“, der einen Auftritt im Preisträgerkonzert beim 21. A-Cappella-Festival im Mai 2020 einschließt. Dabei sind die vier jungen Männer aus Berlin mit einem Durchschnittsalter von nur 20 Jahren seit erst einem Jahr in dieser Formation zusammen. Gesang und Stil weisen hörbare Parallelen mit dem Repertoire von Amarcord auf. Den zweiten Preis erhielt die schwedische Gruppe Aora, den dritten das Leipziger Ensemble Nobiles. Der Sonderpreis für das am besten unverstärkt vorgetragene Stück vergab Amarcord beim Wettbewerb an das Voktett Hannover für die Interpretation des Stücks „Lust in Action“ von Frank Löhr. Außerdem gab es einen Sonderpreis der Edition Peters in Form eines Notengutscheins fürs Voktett Hannover und die German Gents im Wert von insgesamt 500 Euro. Der 2. Platz beim Wettbewerb ist mit 1000 Euro dotiert, für den Gewinner des 3. Platzes, des Amarcord-Sonderpreises und des Publikumspreises gibt es jeweils 500 Euro. Letztlich, so erklärte Jury-Vorsitzender David Hurley, seien Jury-Entscheidungen immer auch subjektiv. Das Niveau aller am Wettbewerb teilnehmenden Ensembles war erstaunlich hoch: Um den Nachwuchs im Musikgenre A-Cappella muss man sich also keine Sorgen machen.

Erneuerungspotenzial

Das folgende Konzert ist auch ein beredter Nachweis für das Erneuerungspotenzial und den technischen Innovationswillen der A-Cappella-Szene. Aber anders als etwa das amerikanische Vokalorchester Chanticleer, mit denen die 1962 konstituierten The Swingles die vergleichbar häufigen und regelmäßigen Personalmetamorphosen gemeinsam haben, gehört ein starkes elektroakustisches Element zu ihren Auftritten. Die Swingles schrieben bereits durch die Mitwirkung bei der Uraufführung von Luciano Berios „Sinfonia“ (1968) Musikgeschichte.

Liebenswerte Koketterie

Spannend bei den vier Männern und drei Frauen ist der Input durch die Tonregie und Live Loops. Es geht nicht um Verstärkung oder instrumentale Effekte, sondern um die Fortführung dessen, was aus der natürlichen sängerischen Tonproduktion akustisch und technisch überformt wird. Imogen Parry, Altistin und jüngster Ensemblezuwachs von The Swingles, erklärt, dass Intonations- und Rhythmusfehler katastrophal wären, weil sich im Ernstfall das ganze Ensemble bis zum Schluss eines Stücks darin verheddern könnte. Auf diesem hohen Level von Professionalität ist das natürlich liebenswerte Koketterie.

Weltspitze

Nicht nur in Hinblick auf Gesang, sondern auch im Klonen von Melodien und musikalischem Material sind The Swingles Weltspitze. Sie zeigen nach der Pause auch, was man mit Bach alles anstellen kann. Eine Arie aus dem Magnificat machen sie zur Begleitung des vom Bassisten Edward Randell intonierten englischen Volksliedes „Two Sisters“ und hängen gleich noch die berühmte Badinerie als Vokalseptett an. Die Sänger haben jeder für sich eine bemerkenswert satte vokale Farbe.

The Swingles schätzen Vitalität mehr als Distinktion. Das ist vor dem langen Abschlusskonzert im Gewandhaus, bei dem am Samstagabend fast alle Protagonisten des 20. A-Cappella-Festivals noch einmal dabeiwaren und sich von ihrem Leipziger Publikum verabschiedeten, eine starker Impuls. Die Szene pulsiert, und deshalb kann man auch das 21. A-Cappella-Festival mit großer Spannung erwarten.

21. A-Cappella-Festival: 1. bis 9. Mai 2020, www.a-cappella-festival.de

Von Roland H. Dippel