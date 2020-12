Leipzig

Wenn die Welt verrückt spielt, werden Menschen verrückt nach Ablenkung. Der „Malerweg Elbsandsteingebirge“ beispielsweise verkauft sich blendend. Auch ein neu gewecktes Interesse am Brotbacken spiegelt sich in den Absatzzahlen des Buchhandels.

Einem Bedürfnis nach Unterhaltung werden üppige Romane wie Sabine Eberts „Schwert und Krone – Preis der Macht“ (Knaur) gerecht, Futter für den Kopf liefern Sachbücher wie Wolfram Eilenbergers „Feuer der Freiheit“, worin er die Lebenswege der Philosophinnen Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand schildert.

Für alle, die noch guten Stoff für sich und andere suchen, haben wir Tipps zusammengestellt, die zum Träumen einladen, zum Lachen, Staunen, Schwelgen ... Um die Zeit und die Welt zu verstehen.

Ankunft in der Realität

Hilmar Klute, 1967 in Bochum geboren, hat in seinem ersten Roman „Was dann nachher so schön fliegt“ den Kulturbetrieb fast schon parodiert. In „Oberkampf“ nun verlegt er das Lieben und Leiden eines Autors nach Paris. Dort führt Jonas Becker Gespräche mit dem alten Bohémien und Schriftsteller Richard Stein, um dessen Biografie zu schreiben. In einer Stadt im Ausnahmezustand nach dem Anschlag auf „ Charlie Hebdo“ trifft Jonas auf Lügen und Entfremdung und erkennt zwischen Zweifeln eine neue Liebe. (Galiani Berlin; 320 S., 22 Euro)

Kurt Schwitters im „Stiebeschaum“

Als Kurt Schwitters 1945 im Lake District eintraf, war die Ankunft des deutschen Malers, Dichters und Erfinders der Merzbewegung der Lokalzeitung eine kurze Meldung wert. Es ist das Ende einer Flucht, aber längst nicht das letzte Kapitel in Ulrike Draesners (58) Künstlerroman „ Schwitters“. Darin verwebt sie Biographie und Fiktion, lässt sich ins Leben Schwitters’ (1887–1948) fallen und reichert es an mit Assoziationen und einer überaus modernen Sprache, zu deren Wortgeschenken der „Stiebeschaum der Flocken“ gehört. Für ihren erzählerischen Humor hat Draesner zahlreiche Preise erhalten, im November den Bayerischen Buchpreis. (Penguin Verlag; 480 S., 25 Euro)

Großer Liebesroman beginnt am Gewandhaus

An einem Vormittag in den 1890 Jahren „stand ein junger Mann vor dem neuen Gewandhaus in Leipzig und sah dabei zu, wie der gepflegte, rasenumsäumte Vorplatz, der bis dahin hell und still in der Sonne gelegen hatte, sich vor lauter Menschen zusehends verdunkelte.“ Mit diesem Satz beginnt der opulente Roman „ Maurice Guest“ der australischen Schriftstellerin Henry Handel Richardson, der jetzt nach neunjähriger Übersetzungsarbeit von Fabian Dellemann und Stefan Welz erstmals auf Deutsch erschienen ist.

Henry Handel Richardson: Maurice Guest. Roman. Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 860 Seiten (zwei Bände), 50 Euro Quelle: Connewitzer verlagsbuchhandlung

Damit findet ein Mammutprojekt der Connewitzer Verlagsbuchhandlung, das mit Hilfe zahlreicher Spender möglich wurde, zu einem glücklichen Ende. Denn der 1908 im Original veröffentlichte Roman ist eine große Entdeckung.

Richardson (1870–1946) hat ab 1889 in Leipzig Klavier studiert, wohnte in der Mozartstraße. Sie verbindet eine tragische Liebesgeschichte mit einem Stadt- und Gesellschaftsporträt. Maurice Guest, ein junger Mann aus der englischen Provinz, gibt seine Stellung als Lehrer auf, um in Leipzig Klavier zu studieren. Kaum angekommen, lernt er die undurchsichtige Louise Dufrayer kennen, die schon bald alles auf den Kopf stellt. ( Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 860 S., 2 Bände, 50 Euro)

Neugier und Bedürfnis

„Wer aber ein Herz hat, der fühlt es von Sorge erfüllt“, schreibt der Schweizer Essayist Lukas Bärfuss (48) im September, in der Zeit der Wut, und findet zum Plädoyer für eine „Politik der Sorgfalt, der Rücksicht und des Anstands“. Seine Essays, die ältesten von 2017, sind unter dem Titel „Die Krone der Schöpfung“ erschienen. Bärfuss denkt nach über Kunst und Theater, Identitätspolitik und Pandemie. Anlass der Texte, schreibt er „war die Neugier und das Bedürfnis, diese seltsame, verwirrende und gleichzeitig furchtbar interessante Zeit besser zu verstehen.“ (Wallstein Verlag; 174 S., 20 Euro)

Ausbruch aus der Kindheit

Dunja und Saphie sind Zwillingsschwestern, doch sie ähneln einander kaum. Nachdem fast zur gleichen Zeit Dunjas Mann Winnie vom Dach fällt und Saphies Gilbhart tot vom Hometrainer kippt, finden „Die Glasschwestern“ wieder zueinander. Dunja wünscht sich Winnie nicht zurück, Saphie würde ihr Hotel gegen Gilbhart eintauschen, wenn sie ihn zurückbekommen könnte. Sie hat alles verloren im Kindheitsdorf, in dem sie blieb, auch die Pläne ihrer Jugend. Erneut gelingt Franziska Hauser (45) ein fesselnder Roman über Zwänge, Möglichkeiten, Freiheit. ( Eichborn Verlag; 430 S., 22 Euro)

Erinnerungen an den Tag danach

Dieses Buch ist ein Fest der Liebe, der Melancholie, der bösen Zunge und der Heiterkeit. Wiglaf Drostes (1961–2019) letzte Gedichte sind ein Geschenk nicht nur zum Fest, sondern fürs Leben. Wenngleich oft für den Tag geschrieben, reicht Drostes Weltklugheit stets weiter, was man auch daran sieht, dass „Tisch und Bett“ Erinnerungen an Peter Hacks, Harry Rowohlt, Wilhelm Busch enthält. Einen Nachruf auf Leipzig gibt es ebenfalls. ( Verlag Antje Kunstmann; 256 S., 18 Euro)

Avantgarde der Modegrafik

„Zwischen Schein und Sein“ heißt ein Bildband mit Modegrafik der Jahre 1960 bis 1990, deren Avantgarde überrascht, weil sie so entweder unbekannt oder bereits in Vergessenheit geraten war. Designerinnen wie Dorothea Melis, Rotraut Hornig oder Sabine Zache, ihre Kollegen Peter Bischoff, Reiner Grabowitz und Joachim Schielicke stehen für derart unterschiedliche Handschriften, dass das Besondere dieses Bandes nicht allein im Wandel der Mode liegt. Hinzu kommen Fotografien von Sibylle Bergemann, Ute Mahler, Roger Melis und Günter Rössler, die mit den Entwürfen in Dialog treten.

Modegrafik von Karin Stark aus dem Jahr 1989 aus dem Band „Zwischen Schein und sein“, Lehmstedt Verlag; 240 Seiten mit 200 farbigen Bildern, 58 Euro Quelle: Lehmstedt Verlag

Mode lässt sich nicht diktieren, ist „wenig demokratisch und – schon gar nicht – deutsch!“, schreibt Designer Wolfgang Joop in seinem Essay, der den Bildband eröffnet – gefolgt von einem informativen Text von Mitherausgeber Mathias Bertram, der auf das „Handwerkszeug der Modegestalter“ verweist wie auch auf deren Schattendasein. Das aber sei nun vorbei, weltweit werde der „besondere Reiz der Handzeichnung“ wiederentdeckt, „mit dem die geglättete Fotografie nicht mithalten kann“. All diese Ideen und Temperamente sind hier aufs Schönste zu studieren. (Lehmstedt Verlag; 240 Seiten mit 200 farbigen Bildern, 58 Euro)

Von Janina Fleischer