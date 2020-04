Geschichte aus einer anderen Welt

Leipzig

Wer kann sich das schon vorstellen? Man blickt seinem Gegenüber ins Gesicht, ohne es zu sehen. Statt Augen, Nase und Mund ist da nur Nebel. Statt einer Stimme erklingen undefinierbare Töne. Axel Brauns nennt das „Lippenlärm“. Als er zwei Jahre alt ist, verlieren die Menschen in seiner Umgebung für ihn Aussehen und Sprache.

In seinem Erstlingswerk „Buntschatten und Fledermäuse“ erzählt der Autist seine ganz persönlich Geschichte. Und die ist eine voller Missverständnisse. „Die Höflichkeit hat viele Näpfchen aufgestellt, in die man treten kann. Autisten sind Meister darin, keines auszulassen“, schreibt der 1963 in Hamburg geborene Autor. 1984 brach er sein Jurastudium ab, um Schriftsteller zu werden. Für einen Auszug aus „Buntschatten und Fledermäuse“ gewann er im Jahr 2000 den Förderpreis der Stadt Hamburg.

Gutartige Wesen

Stück für Stück erobert sich Brauns zurück, was so plötzlich verloren gegangen war. Buntschatten sind für ihn gutartige Wesen. Die Haha (Mama) gehört dazu, ebenso der Dachs (Papa) und der Heimer (Bruder). Fledermäuse dagegen sind bedrohlich.

Das Tückische: Die eine kann sich stets in die andere verwandeln, ohne dass dem Autor klar ist warum. Er entwickelt eigene Worte, deren Bedeutung sich seiner Umwelt und damit auch dem Leser erst allmählich erschließen. „Bis 29 habe ich in einer Welt gelebt, in der es genau einen Menschen gab, nämlich mich.“

„Der Dachs war umgezogen“

Seine Reise, lässt einen bisweilen schmunzeln. Zu absurd scheinen zahlreiche Situationen. Aber Brauns lässt seine Leserschaft auch erschaudern. Etwa wenn er unberührt erzählt, wie sein Vater stirbt. Der 14-Jährige sieht die Haha und den Heimer schluchzen, verzweifeln, sich aneinander festhalten – und kann ihren Schmerz doch nicht verstehen. „Ich sollte nicht in die Schule gehen? Angestrengt dachte ich nach. Der Dachs war umgezogen. Was war daran so besonders?“

In „Buntschatten und Fledermäuse“ nimmt Axel Brauns mit in den Kopf eines ganz besonderen Menschen, für Angehörige eines Autisten ein wahrer Lichtblick. Für alle anderen auch.

Axel Brauns: Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt. Goldmann Taschenbuch; 384 Seiten, 9,90 Euro

Von Antje Henselin-Rudolph