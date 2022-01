Leipzig

Am 18. März 1947 wurde Amiga gegründet. Das ist 75 Jahre her. Am 9. November 2019 ging Radio Ostrock auf Sendung. Als Webradio, auf DAB+ in Mittelsachsen (Freiberg, Riesa) – und als, erst mal, kleine Schwester von SecondRadio aus Markkleeberg. Das sendet seit 2010 – und ist 2012 neu durchgestartet. Da hat es Gründungsmitglied Angelika Pörsch komplett übernommen, schaffte es als Webradio ins DAB+-Pilotprojekt der Landesmedienanstalt und baut es seitdem professionell aus. Mit festem Schema, moderierten Sendungen, inklusive Nachrichten (regional und darüber hinaus), rund zwei Dutzend Mitmachern und Bernd Ostendorff als dem Mann für alles Technische.

Die Moderatoren machen mit, weil sie das Radio lieben, sitzen allerdings nicht im Markkleeberger Haus des Senders, sondern daheim. Dezentral nennt man das, was Frank Schüller (ehemals „Amor und die Kids“) oder Roman Raschke (der Neffe vom „Karussell“-Chef) da hinbekommen. Die Chefin macht ab 6 Uhr für vier Stunden das Morgenradio. Aufstehen um 5 Uhr. Seit vier Jahren. Da wird dann auch die Musik gespielt, für die SecondRadio sendet. „Nicht nur die Charts und den Mainstream rauf und runter“, sagt Angelika Pörsch.

Angelika Pörsch hofft auf Ausweitung der Ausstrahlung

Da war der Schritt gar nicht so weit zur Neugründung von Radio Ostrock am 30. Jahrestag des Mauerfalls. „Wir haben immer mal bei SecondRadio Ostrock-Sendungen gemacht“, sagt Angelika Pörsch, „daraus ist dann die Idee entstanden.“ Das Genre Ostrock sollte nicht aussterben, nicht nur am Rande laufen, sondern der Kern eines Programms sein. Das besteht zu 85 Prozent aus Ost-Klassikern, den Rest liefert neue Musik ostdeutscher Rocker, die es nicht gerade leicht hat im deutschen Formatradio. Wer nur mal reinhört, der wird da durchaus manch Unbekanntes entdecken. Die Zielgruppe liegt bei Hörern von 35 bis 60 Jahren – und darüber. Klar.

Schmerzhaft für Angelika Pörsch: Radio Ostrock ist bislang nur in Mitteldeutschland auf DAB+ zu empfangen, der Rest muss über das Internet zugreifen. Allerdings ist ein gewisser Teil des Programms auch auf SecondRadio zu hören. „Wenn es interessant oder wichtig ist bei Radio Ostrock, schalten wir beide Sender zusammen“, sagt Angelika Pörsch – und hofft, dass sie bei der erneuten DAB+-Ausschreibung vom Oktober 2021 der Landesmedienanstalt Glück hat. Eine sächsische Ausweitung der Ausstrahlung nützt dann auch Radio Ostrock: „Vier Millionen Hörer, das ist schon eine schöne Reichweite.“

Amiga-Chef Jörg Stempel eröffnet die Chronik mit einer Fragerunde

Das kostet allerdings Geld. Dafür muss sich Senderchefin Angelika Pörsch wirtschaftlich etwas einfallen lassen. So was wie die Support-Wall, die sie letztes Jahr gestartet hat. In der kann sich jeder – von Firmen bis privat – einen Baustein für 15 Euro kaufen. Der Name kommt dann auf der Sender-Website auf einen Stein. „Kaufen Firmen sich mehrere“, so Angelika Pörsch, „steht das Logo eben groß auf unserer Seite.“ Bisher sei die Idee ganz gut angekommen.

Rückenwind für diesen Bau gibt es ab 25. Januar. Dann beginnt bei Radio Ostrock (übernommen von SecondRadio), von 18 bis 20 Uhr, eine neunteilige Geschichts-Chronik. Jörg Stempel, Amiga-Chef bis heute, Kenner, Bewahrer und rühriger Verbreiter des Schatzes der DDR-Plattenfirma, eröffnet den Rückblick auf 75 Jahre Amiga – mit einer Fragerunde. Der Stellvertreter für die Hörer ist Roman Raschke. Der Start in eine Zeitreise, die einmal im Monat (Februar bis Mai, August bis November) angetreten wird. Es geht immer um ein Jahrzehnt – mit viel Musik. „Ich erzähle Geschichten“, sagt Jörg Stempel, „über die Musik, über Sänger, Bands und Aufnahmen – und hebe in jedem Teil drei Aspekte hervor: technische, wirtschaftliche und kulturpolitische.“

Das Interessanteste Amiga-Jahrzehnt sind für Jörg Stempel die 70er

Da geht es etwa um den Platten-Übergang von Schellack zu Vinyl und von Mono zu Stereo. Oder um die Auswirkung des 11. Plenums des ZK der SED im Dezember 1965 (als fast eine ganze Defa-Jahresproduktion verboten wurde) auf die Musik (Kampf gegen das Yeah-Yeah-Yeah und Anglizismen): Team 4 wurde zu Thomas Natschinski und seine Gruppe, Die Klosterbrüder zur Gruppe Magdeburg. Ökonomisch hatte Amiga zu tun, um ab 1980 jährlich 100 Millionen DDR-Mark an den Staatshaushalt abzuführen.

Das Interessanteste Amiga-Jahrzehnt für Jörg Stempel sind die 70er: „Ende der 60er gab es die ersten Anläufer.“ „Lied von den Träumen“ (Album „Die Straße“, Thomas Natschinski und seine Gruppe) sei nicht zufällig für das Kinodrama „Lieber Thomas“ (über Thomas Brasch) genommen worden. So erfolgreich wie die DDR-Blues-Bands jenes Jahrzehnts war keine im Westen. Was auch Manfred Krug traf. Sein 79er West-Album mit Peter Herbolzheimer („Da bist du ja“) wurde erst 1992 ein Erfolg – als es im Osten erschien. Eine von vielen Amiga-Geschichten, die ab 25. Januar bei Radio Ostrock zu hören sein werden.

Info: Alle Sendetermine der Amiga-Chronik: 25. Januar, 20. Februar, 20. März, 24. April, 22. Mai, 28. August, 18. September, 16. Oktober und 20. November, jeweils von 18 bis 20 Uhr; www.radio-ostrock.de, SecondRadio auf DAB+

